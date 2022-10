Dyp uenighet om behandlingstilbud: – Det er alarmerende

DESPERATE TELEFONER: Ingun Wik på helsestasjonen for kjønn og seksualitet sier at de daglig får desperate telefoner fra transpersoner som vil ha behandling og hjelp. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

«Stay open minded». «What if you fall ... but what if you fly?»

Kontoret til sexolog Ingun Wik er dekket av motiverende plakater og grønne planter. På pulten ligger et perlet regnbueflagg med bokstavene LHBT.

– Mange er ganske nervøse når de kommer hit, så vi prøver å ha det litt hjemmekoselig, sier Wik.

KJØNNSIDENTITET: Helsestasjonen tar i mot alle som har spørsmål om kjønnsidentitet og seksualitet. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

I 20 år har helsestasjonen for kjønn og seksualitet i Oslo tatt i mot barn og unge, men de siste årene har antall henvendelser økt dramatisk.

Over 40 stykker står nå på venteliste, og daglig tar nordmenn kontakt for å be om hjelp.

– Folk snakker om at de har vært til utredning i årevis og at de ikke har lyst til å leve mer, sier Wik som er ansvarlig leder på helsestasjonen.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helse Ungdoms hjelpechat: Åpent mandag-fredag 18-21 og har ikke tidsbegrensning på samtaler. https://mentalhelseungdom.no/vare-lavterskeltilbud/chat/ Mental Helse: 116 123 Kirkens SOS: 22400040 Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 (også chat) Kors på halsen: 800 333 21. De har også en chat-tjeneste som er åpen fra kl 14-22

Blir hyllet og kritisert

I hele Norge har man sett en økning av personer som opplever kjønnsdysfori, altså manglende samsvar mellom registrert kjønn ved fødsel og kjønnsidentitet.

Økningen har vært spesielt stor blant biologisk fødte jenter i tenårene.

UTVIDER: På helsestasjonen er det trangt om plassen etter at de har ansatt flere for å møte den store etterspørselen. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

I Norge er det den Nasjonale behandlingstjenesten for kjønnsinkongurens ved Rikshospitalet som har hovedansvaret for denne pasientgruppen.

Dette er det eneste stedet som driver med kirurgisk kjønnsbekreftende behandling, men behandlingstjenesten er ikke lenger den eneste aktøren som tilbyr andre former for behandling.

På helsestasjonen er det i dag rundt 90 personer som får kjønnsbekreftende hormonbehandling og 6 stykker som får pubertetsutsettende behandling.

– Medisinsk behandling er bare en liten del av det vi gjør. Vi er veldig opptatt av en individuell tilnærming, sier avdelingsleder Ingun Wik.

TVERFAGLIG TEAM: På helsestasjonen jobber det både sexologer, leger, sykepleiere og psykologer. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Mange i transmiljøet hyller tilbudet og mener det er livsviktig for unge transpersoner. Men helsestasjonen har også blitt sterkt kritisert.

– Hva tenker du om all den kritikken dere får?

– Jeg blir litt forundret. Det er ikke vi på HKS som har utviklet disse retningslinjene alene, vi følger det som er etablert som «best practice» på feltet internasjonalt, sier Wik.

Irreversibel behandling

I Norge har det lenge vært stor uenighet i fagmiljøet om hvordan man bør behandle unge transpersoner, og når de skal få tilbud om medisinsk behandling.

Overlege Anne Wæhre har ansvar for teamet for kjønnsidentitetsutredninger av unge på Rikshospitalet. Hun er skeptisk til helsestasjonens praksis.

– Vi tenker at det tilbudet ikke er tilstrekkelig kvalitetssikret, sier Wæhre.

LANG TID: Overlegen mener utredningen skal ta lang tid, og tror flere unge burde vente med å ta medisinsk behandling til de blir eldre. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Hun er bekymret for at unge mennesker kan få irreversibel behandling de senere vil angre på, og mener derfor det er viktig å bruke god tid under utredningen.

– Vi føler ikke at vi er for restriktive. Vi føler vi gir behandling til de som skal ha det, og vi er forsiktige i og med at denne økningen har kommet så raskt, sier Wæhre.

– Hvilke konsekvenser kan det få at folk ikke får behandling når de ønsker det?

– Det er en fortvilelse, selvfølgelig. De unge som opplever å være et annet kjønn lider veldig, og mange opplever at de mister mye av ungdomstiden, sier Wæhre.

Hun mener likevel man bør være forsiktig med å behandle unge mennesker, fordi det fortsatt finnes lite forskning på effekten av denne behandlingen.

Får store konsekvenser

Mange av de som kommer til helsestasjonen har tidligere vært gjennom en utredningsprosess på Rikshospitalet.

– Hovedgruppen vi møter er folk som har blitt avvist og ikke fått hjelp, sier Wik.

MELDER FLYTTING: Helsestasjonen er kun et tilbud for folk i Oslo kommune, men Wik forteller at folk fra andre byer har meldt flytting til Oslo for å få hjelp. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Hun mener det får store konsekvenser at folk ikke får den hjelpen de trenger i tide.

– Det er alarmerende, og jeg tror ikke folk forstår hvor ille det er, sier Wik.

Hun mener det burde bli lettere å gi kjønnsbekreftende hormoner og pubertetsutsettende behandling.

– Hvordan kan dere sikre at dere ikke gir hormoner og behandling til noen som egentlig ikke trenger det?

– Det er alltid en bekymring at vi skal starte behandling som andre ikke har noe ønske om på sikt. Derfor er vi så opptatt av å bruke lang tid på kartlegging og utforskning, sier Wik.

BEKYMRET: Avdelingslederen er også bekymret for at folk kan bli så desperate at de får tak i hormoner på egenhånd. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Håper på mer samarbeid

I 2020 kom Helsedirektoratet med den første nasjonale faglige retningslinjen om kjønnsinkongurens.

– Nettopp det at det er uenighet er jo en hovedgrunn til at vi går inn og lager en retningslinje, sier Johan Georg Torgersen, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.

I sine retningslinjer anbefaler Helsedirektoratet å desentralisere behandlingstilbudet i Norge og opprette flere kommunale og regionale senter.

MER FORSKNING: Helsedirektoratet etterlyser også mer forskning på hvilken behandling som funker best. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Det vi er opptatt av er at de tjenestene som gis må være forsvarlige, sier Torgersen.

Til tross for stor uenighet, er de fleste i fagmiljøet enige om at dagens tilbud ikke er bra nok. Helsedirektoratet tror bedre samarbeid kan være løsningen.

– Når du har uenighet, har du også kompetanse. Hvis disse kompetansemiljøene klarer å møtes og selv gjøre noen diskusjoner og avgrensinger, tror jeg vi har kommet et langt stykke videre, sier Torgersen.