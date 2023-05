Dusjet i etsende vann – måtte selv varsle kommunen

Over 100 innbyggere i Kvinesdal fikk mandag melding fra kommunen om at drikkevannet inneholdt høye verdier lut. Men det var ikke kommunen selv som oppdaget feilen.

VET IKKE: En teknisk feil ved lut-pumpen i vannverket førte til at en person fikk etseskader. Kvinesdal kommune vet ikke hvorfor det skjedde. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Mandag kveld sendte Kvinesdal kommune ut en tekstmelding til 164 innbyggere.

Der advarte de mot å drikke eller bruke vannet i springen.

Tidligere på kvelden hadde de blitt kontaktet av en person som hadde fått etseskader etter å ha dusjet.

– Vi fikk melding i går kveld og rykket ut til en som fikk skader mens personen dusjet. Da vi kom fram begynte vi å sjekke logg på pumper. Det viste seg at en lut-pumpe hadde dosert ut store mengder lut på kort tid, forteller leder for teknisk drift, Geir Netland.



VIL UNDERSØKE: Netland sier kommunen nå vil undersøke hvordan hendelsen kan ha skjedd. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Det var altså en innbygger som gjorde kommunen klar over at det var for høy verdi av lut i vannet.

Dette er lut Lut er etsende løsninger som blant annet brukes til produksjon av vaskemidler. Lut er etsende på hud og slimhinner, og virker «glatt» og vanskelig å vaske vekk, noe som gjør at lutsøl på hud og slimhinner må fjernes omgående ved skylling med vann. Lut har også en tendens til å støtkoke. Ved søl på huden eller sprut i øynene må det umiddelbart skylles med rikelig vann i minst 30 minutter. Ved etsende konsentrasjoner må skyllingen fortsette i flere timer. Kontakt da legevakt/sykehus eller Giftinformasjonen. Kilde: Store norske leksikon

Varslingssystem fungerte ikke

Kommunen har egentlig et varslingssystem som skal fange opp dersom det er for høye verdier av kjemiske stoffer i vannet.

Men dette fungerte ikke.

Personen som ble skadet fikk kommet seg inn hos naboen og skyldt seg på nytt, forteller Netland.

LEKKASJE: Lut-lekkasjen oppstod her, på et av vannverkene i Kvinesdal. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Vedkommende ble sendt til behandling ved Stavanger universitetssykehus. Netland kan ikke si noe om skadeomfanget til personen. TV 2 har vært i kontakt med sykehuset, som ikke kan uttale seg.

Hvorfor varslingssystemet ikke fungerte som det skulle, vet de ikke.



– Det har ikke virket i dette tilfellet. Det vil vi se nærmere på, hvordan dette kan ha skjedd. Vi kommer til å gå grundig gjennom det, og se på varslingssystemene på de andre vannverkene.



BRUNT VANN: Drikkevannet i Kvinesdal var brunt mandag kveld. Det ble oppdaget store konsentrasjoner av lut i vannet. Foto: TV 2-tipser

Tirsdag morgen opplyste ordføreren til TV 2 at de hadde funnet feilen som førte til den høye verdien av lut.

Kvinlaug forteller at det var en teknisk feil ved anlegget som førte til hendelsen. Lut brukes i drikkevann for å sørge for riktig pH-verdi i vannet.



– Det viste seg at lut-pumpen hadde dosert ut store mengder lut på kort tid sier Netland.



Hvordan det har skjedd, vet han ikke.

UNDERSØKER: Netland undersøker vannverket etter lekkasjen. Årsaken er fremdeles ikke kjent. Foto: Terje Frøyland / TV 2.

Brukes i hele kommunen

Totalt har kommunen ni vannverk. Det var ved lut-pumpen på Storekvina vannverk at feilen skjedde, men den samme pumpen brukes i hele kommunen.

– Systemet og pumpen det var feil på er det samme som brukes nesten over alt i kommunen. Det brukes for øvrig rundt om i hele landet, sier ordfører Per Sverre Kvinlaug (KrF) til Avisen Agder.



Netland sier at vannet nå skal være trygt og drikke, dersom man har tatt forholdsregler.

Innbyggerne ble nemlig bedt om å tappe drikkevannet i en halv time, og at de måtte veksle på mellom kaldt og varmt vann, før de kunne bruke vannet.

FARLIG: Lut er svært farlig og etsende, ifølge FHI. Foto: Terje Frøyland / TV 2.

– Hvis du er i tvil, ta kontakt med teknisk drift i kommunen.



Folkehelseinstituttet definerer lut som svært farlig og svært etsende. Selv godt utblandet kan lut være irriterende på hud og slimhinner.

– Lut er sterkt og ikke bra i disse konsentrasjonene vi snakker om, sa Netland TV 2 mandag kveld.