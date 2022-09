Durek Verrett om kongen: – Jeg stoler på hva han sier

Siden prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett ble et par i 2019, har det vært flere kontroverser rundt dem og Verrets virke som sjaman.

Tidligere denne uka uttalte kongeparet seg om sin kommende svigersønn da de var på fylkesbesøk til Møre og Romsdal.

Kong Harald ble blant annet spurt hva han tenker om at Verrett bruker kongelige titler og på samme tid promoterer egne produkter og tjenester.

– Jeg tror ikke det har sunket helt inn ennå hva vi mener. Vi blir bedre og bedre kjent, og vi kommer til å snakke med ham, som vi gjør i en familie, svarte kongen.

I et intervju med TV 2 tar Verrett og prinsesse Märtha Louise nå bladet fra munnen, og snakker ut om blant annet forholdet til kongeparet.

– Snakker ut om alt

Verrett forteller at han har et godt forhold til sin kongelige kommende svigerfar.

– Han er klok, har så mye kunnskap, er så snill og sympatisk, og virkelig forstår ting. Vi snakker ut om alt. Han lytter til meg og jeg lytter til ham, sier Verrett til TV 2.

Prinsesse Märtha Louise forteller at hun aldri var nervøs for å fortelle kongeparet at hun hadde blitt sammen med Verrett.

– Jeg tror de er veldig glade når jeg er glad. De har vært veldig sjenerøse og åpne, og omfavnet forholdet vårt, sier prinsessen.

FORLOVELSESRING: Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har vært forlovet siden juni i år. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Ikke snakket sammen

Verrett og prinsessen forteller at de foreløpig ikke har snakket med kongen etter hans uttalelse, da kongeparet har vært på reise i Møre og Romsdal.

– Jeg stoler på hva han sier, og jeg vet at vi vil snakke om ting, sier Verrett.

Prinsessen trekker frem at de er en familie som er opptatt av å snakke sammen.

– Når faren min sier at vi skal snakke om dette, betyr det ikke at han skal være streng, men at det skal være en diskusjon. For det er sånn vi gjør det i vår familie, sier hun.

SNAKKER SAMMEN: Prinsesse Märtha Louise sier kongefamilien er opptatt av å snakke sammen om alt. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Var du overrasket over hva han sa?

– Nei, jeg var fornøyd med hva han sa, fordi det er sant, svarer prinsessen og utdyper:

– Vi skal snakke om det, og vi har kulturforskjeller.

– Enorm suksess

I TV 2-intervjuet benekter Verrett at han bruker kongelige titler for å selge sine produkter og tjenester.

– Jeg går ikke rundt og selger produkter med hennes (prinsesse Märtha Louises) navn på. I Amerika er hun kjent som prinsesse Märtha, og det er hva folk vil høre, sier han.

Han mener det er avgjørende i USA å snakke høyere om seg selv og hvem man er enn i Norge.

– Hvis ikke stoler ikke folk på deg, hevder Verrett.

BENEKTER: Durek Verrett sier han ikke har utnyttet kongelige titler kommersielt. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Men er det lettere å selge om du er med en prinsesse?

– Nei. Jeg hadde allerede enorm suksess før hun kom inn. Da hun kom inn, var det vi mislikte mest at folk prøvde å sette oss sammen som «prinsessen og sjamanen».

– Har nytt godt

Kongeparet ble også spurt under fylkesturen om deres tanker rundt Verretts virke som sjaman, og hans meninger om spirituell helbredelse.

– Nå er jeg så uheldig, eller heldig, at jeg har hatt erfaring nylig med å være syk. I dette landet har vi et helt utmerket helsesystem som jeg da kom borti igjen, og kan bare si at det er veldig bra, sa kong Harald.

– Og selv Durek Verrett har nytt godt av vårt helsesystem, fortsatte Kongen.

– Og priser det, la dronningen til.

Verrett svarer

Verrett sier han ikke benekter medisinsk behandling, men mener nordmenn også bør være åpne for alternativ behandling.

– Jeg tror dere tror det er «crazy» fordi dere ikke kjenner spiritualitet. Hvis alt jeg forstod var den medisinske verden og hørte noen si dette, ville jeg også sagt «herregud, de er gale», sier Verrett.

– Jeg synes folk er gale for at de ikke prøver å forstå det nærmere. Alle tidligere foregangsmennesker ble kalt gale fordi ingen forstod hva som skjedde.

Kontroversiell

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett offentliggjorde i 2019 at de er kjærester. Siden har det tidvis stormet rundt paret, som forlovet seg i juni.

Verrett omtaler seg selv som sjaman. Han har kommet med flere kontroversielle uttalelser, som at en medaljong han selger på sin hjemmeside var med på å gjøre ham frisk fra koronasykdom.

Han har også hevdet, til sterk kritikk, at han møter mye motstand i Norge fordi folk ikke vil se en svart mann i kongefamilien.