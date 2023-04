Durek Verrett om framtidsplaner: Vil flytte til Norge

NORGESPLANER: Sjaman Durek Verrett og prinsesse Märtha Louise fotografert under et eksklusivt intervju med TV 2 i Bergen i september i fjor. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Saken oppdateres

Tirsdag morgen gjestet boybandet The Jacketeers God Morgen Norge.

Bandet består av skuespillerne Lars Berteig Andersen (34) Bjørn Alexander (33), og Durek Verrett (48)

I mars slapp de låten «Afterski i queill».

Andersen er tidligere barnestjerne etter å ha spilt «Benny»fra «Olsenbanden jr.» Alexander er kjent som programleder for NRK Super, og spilt i flere filmer og serier internasjonalt.

Det var imidlertid ikke bare opphavet til boybandet som var på agendaen. Durek lettet også på sløret om hva han tenker om en framtid i Norge.

Vil flytte til Norge

Durek ble sammen med prinsesse Märtha Louise for flere år siden, og har siden da vært mye på besøk i Norge.

Det kan se ut som han planlegger å være langt mer i Norge framover.

– Jeg kommer definitivt til å flytte hit, absolutt, sa sjamanen på spørsmål om han kunne tenke seg å flytte til Norge.

Han forklarte at han nå bor halvparten at tiden i Los Angeles, og halvparten av tiden i Norge sammen med forloveden, prinsesse Märtha Louise.

FORLOVET: Durek Verrett og prinsesse Märtha Louise under regjeringens feiring av prinsesse Ingrid Alexandras myndighetsdag i fjor. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Märtha og jeg har alltid vært enige om én ting, og det er at barna kommer først. Karrierene til barna tar veldig av her, så det gir ikke mening for meg å ta dem med til LA. Jeg vil være der det er best for barna og Märtha.

Når han kommer til å flytte til Norge sa han imidlertid ingenting om. Det betyr heller ikke at han alltid kommer til å bo i Norge, forklarte han.

Ikke satt en bryllupsdato

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett forlovet seg i juni i fjor sommer.

Når bryllupet skal skje, er fortsatt ikke bestemt.

– Vi har ikke satt en dato ennå. Grunnen til det er at vi vil sørge for at det passer alles timeplan, og akkurat nå er fokuset vårt på barna.

På spørsmål om man kunne vente seg en opptreden fra The Jackeeters i bryllupet, var han tydelig på hvem som har det siste ordet i bryllupsplanleggingen.

– Jeg er åpen for at The Jackeeters opptrer i bryllupet. Jeg må sjekke med Märtha, det er hun som tar de siste avgjørelsene om bryllupet.

Afterski-låt

Sjamanen er ikke et ukjent ansikt når det kommer til å utgi musikk. I fjor kom han ut med techno-låten «My House». Han har også et album, som han ga ut for hele ni år siden, i 2014. Plata heter «KENJIBE».

«Afterski i queill» blir derimot hans første utgivelse hvor han synger på både norsk og engelsk.

BOYBANDET: The Jacketeers gjestet tirsdag morgen God Morgen Norge. Foto: Camilla Blok

Bandet ble til i en klesbutikk i Beverly Hills. Durek, Lars Berteig Andersen og Bjørn Alexander skal ha prøvd på noen jakker i forkant av en fest, da en ansatt stoppet opp og komplimentert trioen.

Sjamanen spøkte da om at de het The Jacketeers, og i mars ga de ut afterski-låten.