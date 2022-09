Durek Verrett-klage opp i PFU

KLAGER: Durek Verret har klaget Se og hør inn til PFU. Her fotografert under et eksklusivt intervju med TV 2 i Bergen. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Klagen handler om et oppslag på ti sider i ukebladet fra 17. desember i fjor, hvor Verretts helsetilstand og sykdom ble omtalt.

Verrett hadde ikke selv medvirket til saken og takket nei da Se og Hør oppsøkte ham på gata i Los Angeles for å spørre om et intervju.

– En slik massiv og detaljert reportasje om sensitive helseopplysninger er svært utleverende og belastende for Durek Verrett. Belastningen forsterkes av at Se og Hør gir leseren inntrykk av at Durek Verrett har medvirket til omtalen, skriver Verrett i sin klage til PFU, som er sendt via advokat Kyrre Eggen.

PFU er pressens eget klageorgan.

Avviser klagen

Se og Hør avviser på sin side at de har brutt god presseskikk. De viser blant annet til at Verrett ved andre anledninger tidligere har vært åpen om sykdom, blant annet i 2012.

Videre viser Se og Hør til at Verrett jevnlig uttaler seg i mediene om sitt virke som sjaman, og at han har kommet med flere omdiskuterte uttalelser om helse.

AVVISER: Se og Hør-redaktør Ulf André Andersen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Foto: Håkon Mosvold Larsen

«I forlengelsen av dette kommer det at Verrett også tar betalt for sine sjaman‐tjenester innenfor nettopp dette feltet, herunder på boksalg, kurs og foredrag. (…) Dette forholdet underbygger også at det har nyhetsverdi å omtale Durek Verretts forhold til det profesjonelle helsevesenet, og hans helsetilstand», skriver Se og Hør i sitt tilsvar.

Reagerte

Prinsesse Märtha Louise, som nå er forlovet med Verrett, gikk hardt ut mot Se og Hør i etterkant av oppslaget, som hun kalte spekulativt.

– Opplysninger om egen helse er noe av det mest sensitive og private vi har. Derfor er det straffbart å lekke helseopplysninger, og det er straffbart å publisere helseopplysninger om enkeltindivider uten eksplisitt samtykke, skrev prinsessen i en uttalelse til NTB via sin manager Carina Scheele Carlsen.