Durek Verrett: – Jeg ville vært død uten hjelp fra skolemedisin

Kritikken har haglet rundt prinsesse Märtha Louise og hennes forlovede, Durek Verrett

Onsdag kveld ble det kjent hvorfor Epilepsiforbundet avsluttet sitt samarbeid med prinsesse Märtha Louise.

Forbundet opplyser at uroen rundt prinsessen og Durek Verrett var en medvirkende faktor til at de ikke lenger ønsket Märtha Louise som beskytter.

Epilepsiforbundet avsluttet sitt samarbeid med prinsesse Märtha Louise på grunn av uroen rundt prinsessen og Durek Verrett. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Som pasientorganisasjon er vi opptatt av å jobbe tett med fagfolk og fremme det som er vitenskapelig bevist. Det Durek Verrett formidler, er mot vår etikk, sier forbundsleder Bente Nordahl Langsø til NRK.

– Selvsagt er jeg for skolemedisin

Nå slår Durek Verrett tilbake mot kritikken.

I en e-post til VG skriver han at han aldri har avvist skolemedisin.

– Allerede i vårt intervju med Fredrik Skavlan i 2019 diskuterte Märtha Louise og jeg viktigheten av skolemedisin i tillegg til viktigheten av alternativ medisin, skriver Verrett i e-posten.

– Jeg ville vært dum om jeg avviste skolemedisin, jeg har jo selv blitt reddet av det, fortsetter Verrett.

Verrett siktet til sin egen historie om at han gikk til dialyse i åtte år før han fikk transplantert en frisk nyre.

– Jeg ville vært død nå uten hjelp fra skolemedisin. Så, selvsagt er jeg helt for skolemedisin, skrev han.

Hevder medaljong hjalp

Verrett har fått omfattende kritikk for å promotere en medaljong kalt «spirit optimizer» som han mener hjalp ham gjennom koronasykdom.

Medaljongen selges for rundt 2000 kroner på hans egen hjemmeside.

Da Verrett fikk påvist korona uttalte han at han hadde reist hjem fra sykehuset i USA for å gå i karantene hjemme. Der mener han medaljongen var med på å gjøre ham frisk.

KORONA: Durek Verrett sier han benyttet seg av medaljongen da han hadde covid-19. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2 Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Han har uttalt at sykehuset ville sette ham på medisiner og pustemaskin som han ikke ønsket, og at han derfor valgte å heller reise hjem.

Hjemme gikk han i karantene og drakk blant annet urter og te, og brukte medaljongen.

– Min «spirit optimizer» hjalp meg til å bli frisk. Har jeg sagt at den leger koronavirus? Nei. Jeg har sagt at den hjalp meg, sier Verrett til TV 2.

– Et sterkt budskap

Like etter at nyheten om hvorfor Epilepsiforbundet avsluttet sitt samarbeid med prinsesse Märtha Louise ble gjort kjent, opplyste ytterligere to forbund at også de vurderer å terminere samarbeidet.

De siste tre forbundene Märtha Louise er beskytter for, roser derimot prinsessens i sin rolle som ambassadør for dem.

Kongehusekspert Caroline Vagle mener Kongehuset bør distansere seg fra prinsessen, som følge av kritikken mot hennes forlovede, Durek Verrett.

– Det er jo første gang at vi ser at kontroversene får slike konsekvenser, hvor et forbund ikke ønsker å ha en representant fra Kongehuset som beskytter, sier Vagle til TV 2.

– Det sender jo et sterkt budskap, sier hun.