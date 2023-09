Durek Verrett flytter: – Han har gledet seg

GIFTER SEG: Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett gifter seg i Geiranger 31. august neste år. Nå er det også kjent at paret flytter sammen - i Norge. Foto: Sara Abraham

Siden forlovelsen mellom paret ble kjent i juni fjor, har det vært spekulasjoner knyttet til hvor paret skal bo.

Samme dag som gifteplanene ble kjent, bekrefter Durek Verrets manager, Simon Eriksen Valvik, at amerikaneren flytter til Norge.

Paret har hatt tre år med tidvis avstandsforhold mellom Norge og Los Angeles.

– Flytteprosessen har startet, sier Eriksen Valvik.



Han sier Verrett gleder seg.

– Han har gledet seg til å komme ut med dette. Det har vært mange spekulasjoner siden forlovelsen. Det er kjempefint å kunne dele den nyheten i dag, sier han videre.

Verrett er amerikansk statsborger. Han må følge de samme reglene som andre når det gjelder å bo og gifte seg i Norge.

– Kommer han til å søke om å bli norsk statsborger etter hvert?



– Det tenker jeg er veldig naturlig. Men nå er det fokus på å få fullført flytteprosessen som er i gang, sier Eriksen Valvik.

GIFTER SEG: Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett gifter seg 31. august neste år. Foto: Lise Åserud / NTB

– Ingen tvil

Bryllupet til prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett skal stå i Geiranger, på historiske Hotell Union 31. august 2024.

Slottet bekreftet tidligere onsdag at bryllupet finansieres privat.

Eriksen Valvik ønsker ikke å kommentere om bryllupet splittes mellom paret eller om eventuelt andre bidrar i finansieringen av festen.

På spørsmål om hvor mange gjester som kommer og hvem som står på den lista, er for tidlig å si noe om, sier Eriksen Valvik.

– Det blir et flott bryllup. Det er det ingen tvil om, sier Verretts manager.

SPEKTAKULÆRT: Flere tusen turister tar turen til Geiranger hvert år. Foto: Halvard Alvik / NTB

Skryter av naturen

Ordføreren i Stranda er over seg av begeistring av paret seg vie seg i turistmagneten Geiranger. Det samme er vertskapet på hotellet.

Hotellet inneholder blant annet en egen toppetasje med 13 suiter, svømmebasseng, spa-avdeling, nattklubb og veteranbilutstilling.



Helgen før prinsessebryllupet må man ut med 3.200 kroner for en natt standardrom. Skal du ha fjordutsikt, må du ut med 4.100 kroner.



I en pressemelding fra paret skryter de av naturen i Geiranger.

– Det betyr mye for oss å samle våre nærmeste på et sted som er så rikt på historie og spektakulær natur. Geiranger er det perfekte sted for å omfavne vår kjærlighet, sier de.



Selv om Märtha Louise har gitt seg fra tittelen Hennes kongelige høyhet, blir dette likevel et kongelig bryllup, ifølge Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen, som er historiker og TV 2s kongehusekspert.

