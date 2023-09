Dumper prisen på unik eiendom med ti millioner

PRISREDUKSJON: Det nedlagte forsvarsverket ved Trondheimsfjorden ligger nå ute for salg med en prisantydning på 20 millioner kroner. Foto: Frank Lervik / TV 2

Den helt spesielle eiendommen, som TV 2 også omtalte i april, ligger på Fosen ved Trondheimsfjorden. Den ble prissatt til 30 millioner kroner da den ble lagt ut for salg tidligere i år.

Selges av kompisgjeng

Nå er prisantydningen redusert til 20 millioner kroner.

– Ti millioner! Det er bra rabatt det, sier Vidar Dyrendahl.

SELGERNE: Lasse Sæther (t.v), Terje og Vidar Dyrendahl kjøpte Sørvikneset kystfort av Forsvaret i 2003 for litt under en halv million kroner. Foto: Frank Lervik / TV2

Han er en av fire kompiser som i 2003 kjøpte eiendommen av Forsvaret for i underkant av en halv million kroner.

– Vi har valgt å sette ned prisen for å fange mer interesse. Selv om vi mener den er lav i forhold til hva du får for pengene. Det er en unik eiendom og du får jo ikke bygd noe slik i dag til den prisen, sier Dyrendahl.

MEGLEREN: Johan Orlin har jobet som megler i 25 år: – Jeg har solgt mye rart i min karriere, men ikke noe i denne klassen. Foto: Privat

– Det finnes ikke makan

– Det er en veldig spesiell eiendom som i utgangspunktet var veldig vanskelig å prissette. Nå har den ligget ute en god stund uten å ha blitt solgt, derfor har vi valgt å justere ned prisen, forteller Johan Orlin, megler i Aktiv eiendomsmegling.



Megleren tror utenlandske investorer kan være aktuelle kjøpere og det jobbes nå aktivt med å markedsføre eiendommen i utlandet.



– Det finnes ikke makan til eiendom i markedet. Den har stor historisk verdi og en strategisk god plassering. Dette burde være interessant for både utenlandske og norske kjøpere. Klimaet og svak kronekurs har jo gjort Norge til et mer attraktivt land for utenlandske investorer, mener Orlin.

– Har det vært noen interesse?

– Ja det har det, og vi har fortsatt et par konkrete interessenter som vi jobber med, men dette kan jeg ikke si så mye om, svarer Orlin.

Det fremgår av salgsoppgaven at eiendommen ikke har vært i daglig bruk siden slutten av nittitallet og at bygningene ikke er vedlikeholdt siden den gang. En kjøper må derfor påregne full renovering av bygningsmassen om den skal benyttes.



SOVESAL: Hovedbunkersen har en sovesal som ikke akkurat holder høy hotellstandard. Bygningene er ikke vedlikeholdt på over 20 år. Foto: AKTIV EIENDOMSMEGLING

Alt er mulig

Selgerne mener eiendommen med de bombesikre fjellhallene kan passe til alt fra hotelldrift eller hytteutvikling, til datalagring og produksjon av sjømat.



– Det er jo en veldig spennende eiendom, så vi synes det er rart at ingen har slått til. Når man tenker på hetebølgen i Europa og hvor behagelig det har vært her i sommer, så burde det være større interesse. Alt er mulig å få til her, sier Dyrendahl.



97 MÅL: Eiendommen ligger i Indre Fosen kommune og har strandlinje mot Trondheimsfjorden. Foto: Frank Lervik / TV2

Selgerne presiserer at de ikke har hastverk med å selge. Men de håper prisreduksjonen vil bli lagt merke til.

– Vi setter ned prisen for å få litt fart i sakene. Men jeg tror ærlig talt ikke noen millioner fra eller til betyr så mye om vi finner den rette kjøperen. Det blir ikke flere prisreduksjoner i alle fall. Vi kan sitte på denne eiendommen i mange år vi, sier Dyrendahl.



TORPEDO: Dette bildet viser hvordan det så ut når en torpedo ble skutt ut fra Sørvikneset. Foto: Forsvarets arkiver

Sørvikneset torpedobatteri Eiendommen består av drøye 97 mål, inkludert 400 meter kystlinje. Eiendommen inkluderer også en kai og et 400 m2 bunkersanlegg, samt flere mindre frittstående bunkerser bygget av den tyske hæren under andre verdenskrig. Det er også to frittstående bygninger fra 1950- og 70-tallet bygget av det norske forsvaret.

Mars 1945: Sørviknes torpedobatteri og forlegningsleir anlagt av tyskerne som en utvidelse av Agdenes befestninger. Torpedobatteriet overført fra torpedobatteriet Hasselvik på Hysneståa som ble nedlagt. 1945: Anlegget overtatt av Forsvaret. 1946–1996: Torpedobatteriet har vært operativt i hele etterkrigstiden. Batteriet er modifisert, men en rekke opprinnelige tekniske installasjoner er bevart side om side med nye og modifiserte anlegg. 1950-årene: Anlegget konsolidert med ammunisjonslagre og et par brakker, tekniske installasjoner, to mitraljøsestillinger og to kanonstandplasser (20 mm luftvernnkanoner). 1970-årene: Nye enkeltbygg, tekniske installasjoner, åtte mitraljøsestillinger, to bombekasterstillinger (81 mm), ett observasjonsvern og én nærforsvarsstilling kom til. 1980-årene: Etablissementet ytterligere forsterket med to bombeekasterrstilllingger (81 mm), én bombekasterkommandoplass og ett større dekningsom. 1997: Sørviknes utrangert og våpensystemet demontert. 2003: Solgt. KILDE: Forsvaret