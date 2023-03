Dumper prisen på påskevarer: – Ingen vil sitte igjen med svarteper

Kampen om kundene som skal handle til påske, er i gang.

Dagligvarekjedene lokker med tilbud på varer som vi forbinder med påske for å få deg inn i butikken.

Nå selger for eksempel Rema og Kiwi marsipanpølse til rett over fem kroner.

Det er særlig lavpriskjedene Kiwi, Coop Extra og Rema som tråkker ekstra på lavere pris-pedalen nå, sier professor Øystein Foros ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Årsaken er at de forteller kundene at de skal være billigst.

GODIS: NHH-professor Øystein Foros tror dagligvarekjedene setter ned prisen på godteri fordi det er noe mange kjøper til påske. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Kjøper mer enn påskegodt

– Å sette ned prisene skaper oppmerksomhet i mediene og blant forbrukerne. Det er hard konkurranse om å få kundene inn i sin butikk, sier Foros.

Dagligvareeksperten forklarer at kjedene kan gå langt i sine sesong-tilbud fordi de er kortvarige. Når påsken er over, er også tilbudene over.

Kjedene kan også gå langt fordi kundene handler mye annet enn grillpølser og sjokolade.

– Det meste av det vi tar med oss i kurven når vi handler til påske, er ikke påskevarer. Vi handler også middager, melk og brød, sier Foros.

NHH-professoren forklarer at tapet til kjedene ikke vil være så stort når kundene kjøper andre ting.

RASK LUNSJ: En Kvikk lunsj i sola hører påska til for mange, og det vet dagligvarekjedene. Her fra Rema på Sørenga i Oslo onsdag i 11-tiden. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Disse varene er kuttet

Salgs- og markedsdirektør Pia Mellbye i Rema 1000 Norge skriver i en e-post at de kutter prisen på «viktige varer» inn i sesonger, som påske, fordi de har mål om å være den billigste dagligvarekjeden i Norge. Det sier for øvrig de andre lavpriskjedene også.

– Noen eksempler på varer vi nå har kuttet prisene på er appelsiner, lammelår, Solo Super og tulipaner, skriver Mellbye.

Kiwi opplyser at varene kundene etterspør blir mest satt ned i pris, og nevner påskemarsipan og Kvikk Lunsj, blant annet.

TØFF KONKURRANSE: Kiwis kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin sier det er tøff konkurranse om kundene. Foto: Gorm Roseth / TV 2

– Nå er det tøff priskonkurranse på påskeproduktene, og konkurrentene har også kommet mer på banen. Selv om det koster mye penger, ser vi på dette som en investering i flere og mer fornøyde kunder, skriver kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi.

Coop Norge opplyser at prisen på appelsiner, grillpølser, Solo, Kvikk lunsj, kaffe og lam har falt kraftig hos Extra den siste tiden, samt grillvarer.

– Det er alltid ekstra tøff konkurranse inn mot høytider som påske, og det er grunnen til at prisene faller hos Extra, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge.

Meny opplyser at de også har tilbud på typiske påskevarer, blant annet på Solo, Kvikk lunsj, grillpølser og lammelår.

Men de har også innført 30 prosent rabatt på 100 lokalmatprodukter, utvalgte Jacobs-produkter og bær.

IKKE BARE USUNT: Flere dagligvarekjeder avviser at det bare er godteri de har tilbud på og viser blant annet til appelsin-tilbud og lammelår onsdag. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– I påsken koser vi oss med god mat og påskegodt, og derfor blir det også ekstra prispress i markedet på blant annet sjokolade, men også andre typiske påskeprodukter, skriver kommunikasjonssjef Nina Horn Hynne i Meny.

Oda Norge opplyser at påskeegget er en sentral del av den norske påskefeiringen, men sier det ikke bare er godteri de har på tilbud.

– Vi har imidlertid dobbelt så mange varer som de andre lavprisbutikkene, så de fleste finner det de trenger hos oss til en rimelig pris, sier kommersiell direktør i Oda Norge, Anders Hansen.

TILBUD: Kiwi og Meny blant annet selger fire flasker med henholdsvis Solo Super og Solo til rett i underkant av 40 kroner. Lammelår på Rema koster 56,40 kroner per kilo onsdag. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Stor konkurranse nå

Professor Foros ved NHH sier at det er den bredere priskrigen som svir mer for kjedene.

Til tross for at innkjøpsprisene økte fra 1. februar, satte ikke dagligvarekjedene opp prisene. Dette skjedde etter at Kiwi droppet å øke dem, og de andre kjedene fulgte etter.

Foros tror derfor at konkurransen er spesielt stor nå i forbindelse med påsken.

MÅ SELGE MYE: Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge sier marginene er små i lavprissegmentet. Foto: Espen Solli

– Jeg tror lavpriskjedene følger ekstra nøye med på hverandre siden prisene ikke ble satt opp 1. februar. Ingen vil sitte igjen med svarteper og bryte ut av dette nå og øke prisene, sier NHH-professoren.

Coop Norge bekrefter at det er krevende dager siden prisøkningen uteble.

– Konkurransen er hard, så å ikke være med på priskutt er ikke et alternativ. Vi kommer fortsatt til å jobbe for å ha de laveste prisene til Extra-kundene, sier Kristiansen i Coop.