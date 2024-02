Dukket opp i reklame: – Dårligste selskapet man kan være i

REKLAME: Adolf Hitlers bok har ved en feil dukket opp i Norlis reklame ved siden av Mímir Kristjánsson. Her på TV2.no. Foto: Skjermbilde / TV2.no

Flere sperret nok øynene opp da de så denne Norli-reklamen på skjermen.

I reklamen, som blant annet har dukket opp på TV 2s nettsider, promoteres nemlig Adolf Hitlers manifest og selvbiografi «Min Kamp».

I flere av tilfellene dukket den opp ved siden av Rødt-politiker Mímir Kristjánssons bok «Slik blir du superrik».

Skal fjernes

Markeds- og informasjonssjef Caroline Heitmann i Norli sier annonsene genereres automatisk, og at alle bøker i prinsippet kan dukke opp.

Det er imidlertid enkelte bøker som skal utelukkes fra annonsering, deriblant «Min Kamp».

– Vi undersøker hva som har skjedd, og eliminerer den fra annonsegrunnlaget igjen, sier Heitmann til TV 2.

BREDT UTVALG: Norli selger rundt 650.000 boktitler, inkludert Hitlers manifest og selvbiografi. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Hun sier det er forståelig om folk reagerer på reklamen.

– Det er en grunn til at boken er eliminert fra annonsering i utgangspunktet. Folk skal slippe å bli utsatt for slike kontroversielle bøker i reklame, sier hun.

Heitmann sier Norli er opptatt av at all litteratur skal være tilgjengelig hos dem, uten at alt bør promoteres aktivt.

– Som pølse og ketsjup

Mímir Kristjánsson tar det med et smil at det nettopp er hans bok som promoteres sammen med Hitler sin.



– Det er vel det dårligste selskapet man kan være i, i verdenshistorien. Jeg lurer på hva som har gått galt i algoritmene her, som setter de to sammen, sier Kristjánsson til TV 2.

Han sier han ikke ser noen umiddelbar kobling mellom de to bøkene.

– Min bok handler jo om en ung manns kamp for å klare seg i livet, men den er ikke veldig «heavy» politisk, sier han.

SKÅR I GLEDEN: Mímir Kristjánsson tar gjerne litt reklame for sin ti år gamle bok, men helst uten Hitler. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Kristjánsson sier han har fått flere meldinger fra bekjente om at de to bøkene promoteres sammen.

– Algoritmen har vel tenkt at de går sammen som pølse og ketsjup.

– Bedre med Knausgård

Det har tidligere vært debatt i Norge om hvorvidt Hitlers manifest og selvbiografi bør være til salgs i det hele tatt.

Kristjánsson mener den bør være tilgjengelig, men at det er skadelig med reklame for den.

– Det er en fordel at man ikke driver og pusher den boka på folk. Det er en politisk skadelig bok, som i alle fall bør leses av folk som vet hva de leser, sier han.

Rødt-politikeren kommer med et forslag til en bok han heller vil assosieres med.

– Jeg kan gjerne ta den andre boka som heter «Min Kamp». Det er bedre med Knausgård.