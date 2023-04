– Du må vurdere: Er dette en ok dag å dø?

18 personer har ifølge Nordlys mistet livet i Lyngsalpene siden 2001. Den siste av dem døde etter et skred på Kavringtinden fredag.

– Jeg har vært i denne situasjonen veldig ofte, sier ordfører Dan-Håvard Johnsen (Sp) i Lyngen kommune til TV 2 lørdag.

– Vi informerer utrolig mye, synes jeg, om hvor farlig dette er. At vi opplever at turister legger til fjells under de værforholdene vi hadde i går, er uforståelig for meg, sier han videre.

– Jeg føler meg hjelpeløs i hva vi skal gjøre for å forhindre det her.

VAKKERT: ...men livsfarlig. Alle instanser advarer mot ferdsel i fjellet i dagene som kommer. Her fra Lyngsalpene Foto: Arctic Panorama Lodge Lyngen

Nå etterlyser ordfører Johnsen en nasjonal forebyggingskampanje. Han mener det må komme en felles nasjonal norm om faren ved å bevege seg i deler av naturen. Den bør komme overordnet fra regjeringen og justisdepartementet, og rettes direkte mot turister, sier han.

Totalt fire personer døde i tre ulike skred i Troms fredag. Også i Nordreisa kommune var det en turist som døde. På Reinøya i Karlsøy døde to personer da et gårdsbruk ble revet på sjøen av snømassene.

Godt vær lørdag: – Skrekkscenarioet

Etter uvær i Troms og Finnmark de siste dagene, får de nordlige landsdelene bedre vær og noe solgløtt lørdag.

– Skrekkscenarioet, sier Dan-Håvard Johnsen om været de har fått.

Lørdag er det fortsatt betydelig snøskredfare flere steder. I Troms og Finnmark er flere veier stengt som følge av snøskredfaren, og det har gått flere skred også lørdag.

– Jeg blir ikke overrasket om det kommer en ny hendelse i løpet av helgen. Nå ser Lyngsalpene fantastisk innbydende ut. Som et maleri man ønsker å gå inn i. Da tar flere en enda større risiko, sier han.

Han beskriver det hele som en «kjempeutfordring». Ordføreren kommer med én klar oppfordring til alle som i det hele tatt vurderer å ferdes i fjellet i helgen:

– Du må rett og slett vurdere: er dette en ok dag å dø på? Du har andre som er glad i deg også, sier han.

– Utpreget turistproblem

– Tenker du det er et skille på hvilken risiko lokalbefolkning og turister til regionen er villige til å ta?

– Ja, og jeg kan veldig enkelt si hvorfor det er et utpreget turistproblem: Lokalbefolkningen vet hva varslingen betyr, og at fjellene er der om en uke, om en måned eller om et år. Men turistene har brukt mye penger på å komme hit, og velger å ta mye mer risiko, svarer ordføreren.

Det så han med egne øyne fredag. Lyngens overnattingssteder er fullbooket, noe som ifølge Johnsen innebærer at det trolig er flere enn tusen besøkende i kommunen.

– Det gikk hardt inn på meg å se hvor mange turister som labbet til fjells i går.

Tror flere vil trosse rådene

Overlege ved Akuttmedisink klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Mads Gilbert, har erfaring som redningsmann og kjenner godt til de skredutsatte områdene i Troms.

– Nå foregår det en stor og koordinert innsats, men ressursene er ikke uendelige, sier han til TV 2.

Han frykter i likhet med ordføreren at vi ikke har sett det siste alvorlige skredet i påsken.

– Jeg er redd vi kommer til å se flere dødsras eller alvorlige snøskred.

EKSTREMT: Overlege Mads Gilbert sier det er ekstremt farlig å ferdes i fjellene i Troms nå. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Han viser til at Johnsen har uttalt at det er sannsynlig at minst 1000 skiturister vil samle seg i fjellet i Troms, som følge av kombinasjonen solfylt påskevær og ferie.

I lys av fredagens dødelige skred tror han fremdeles enkelte skiturister vil våge seg i de ekstremt skredutsatte områdene.

– Det er et paradoks at skiturister fortsatt vil gå inn i de skredfarlige områdene.

Skal du i høyfjellet bør du se denne:

– Spill Ludo

Lørdag har politiet evakuert et nytt område, i Kildalen i Troms, på grunn av nye skred. Gilbert peker på at dette er forebyggende tiltak mot lokalbefolkningen.

– Skal man forebygge ulykker blant skiturister må man bare oppfordre til å følge rådet om å ikke gå inn i de skredutsatte områdene.

Han legger til:

– Mitt råd er å gå en hyggelig tur i flatt lende, i lysløypa eller i alpinanlegget med preppede løyper. Spill Ludo.

– Livet er ekstremt skjørt og vi er ekstremt sårbare for de voldsomme kreftene i snøskred. Det kan komme så mange helikoptre du vil, men er du kvalt eller slått i hjel under snømassene, er det ingenting vi i helse kan gjøre.

Denne snowboarderen ble begravd i snøen med hodet først – så kom redningen: