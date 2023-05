17. mai været:

SOL: Bildet er fra en solfylt 17. mai feiring i Bergen i fjor. Værmeldingen for i år er svært usikker. Foto: Penelope Larsen / TV2

Etter en vår med ustabilt og skiftende vær, er de fleste av oss klare for at sommeren skal melde sin ankomst.

I helgen er det i store deler av landet ventet sol, og høye temperaturer – men om det holder seg til nasjonaldagen er fortsatt svært usikkert.

– Det er fryktelig vanskelig å si hvordan været blir, prognosene vingler fra dag til dag, sier meteorolog Lillian Bergheim i StormGeo.

Vinnerloddet

Hvilken landsdel som trekker vinnerloddet, og som får en solfylt feiring av nasjonaldagen, gjenstår å se.

I går så det ut til at Nord-, og Midt-Norge skulle få en solfylt feiring, og at det sør for Stat og Dovre skulle bli perioder med nedbør.

– Men i dag viser prognosene stikk motsatt, opplyser Bergheim.



BUNAD: I disse dager er det mange som tar frem, og gjør klar bunaden eller årets 17. mai-antrekk. Foto: Penelope Larsen / TV 2

Været er altså høyst usikkert. Den foreløpige prognosen er at det blir regn med mye bygeaktivitet store deler av dagen i Midt-Norge og Nord-Norge.

I hovedstaden ser det ut til å bli nedbør tidlig om morgenen, men sol og opphold utover dagen.

– Regnet vil nok falle tidlig, så med mindre du er svært tidlig oppe så vil du nok ikke merke det, sier Bergheim.

Det samme gjelder for Sør- og Vestlandet – enn så lenge.

Det er altså ventet sol mange steder slik det ser ut nå. Men siden prognosene svinger veldig, er meteorologen klar på at det er lurt å forberede seg på både pent og mindre pent 17. mai-vær.

Plan B

Hun anbefaler derfor alle som planlegger 17. mai-feiringen utendørs å ha en plan B om været ikke spiller på lag i din region.

– Du må helgardere deg om du skal planlegge allerede nå, sier hun.

De ustabile prognosene er i ifølge meteorologen vanlig for årstiden.

Enn så lenge kan vi derfor ikke annet enn å håpe.

– Det blir sikrere for hver dag som går, så vi får bare se på prognosene gjennom helgen, avslutter Bergheim.