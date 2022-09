Du må fortsatt vente flere uker på påfyll

FORSVUNNET: I flere måneder har apotekene vært skrapet for det hostedempende og reseptbelagte medikamentet Cosylan. Foto: Ingvill Drægni/ TV 2

Det er høst og høysesong for forkjølelse. Overalt sitter folk og hoster og harker.

FHI melder at antall personer som melder fra om luftveissymptomer, har økt med 14 prosent den siste uken.

Men lindring mot luftveisinfeksjon må du fortsatt se langt etter.

PROSIT: Det er høysesong for forkjølelse, men de mest populære hostedempende medisinene er borte fra apotekene. Foto: Sara Johannessen Meek/ NTB

Siden i sommer har norske apoteker vært tomme for de hostedempende og reseptbelagte medikamentene Cosylan og Solvipect Comp.

Cosylan brukes ved luftveisirritasjoner og vedvarende tørrhoste ved øvre luftveisinfeksjoner, mens Solvipect brukes ved slimhoste.

– Uvanlig

Legemiddelselskapet Viatris, som distribuerer Cosylan i Norge, opplyser at årsaken til at den hostedempende medisinen ikke har vært tilgjengelig har vært produksjonsproblemer og forsinket levering.

Men det er lys i tunnelen.

STOR ETTERSPØRSEL: Silje Ensrud bekrefter at de aller fleste av deres 450 apotek er tomme for Cosylan og Solvipect. Foto: Apotek 1

Pressesjef Silje Ensrud i Apotek 1 bekrefter at det stort sett har vært helt tomt for Cosylan og Solvipect over hele landet siden i sommer. Noe som er uvanlig.

Men nå har de fått oppløftende meldinger fra legemiddelselskapet.

Er på vei

– Viatris har estimert levering av Cosylan til grossisten i uke 39. Det betyr at hostemedisinen kan forventes ute i landets apotek i uke 40, altså første uken i oktober, sier Ensrud til TV 2.

Overlege Ingrid Aas i Legemiddelverket sier at de har fått bekreftet at små flasker med Cosylan, i et volum som er tilstrekkelig til å dekke behovet på kort sikt, nå er på vei ut til apotekene.

LØSNING: Overlege Ingrid Aas i Legemiddelverket sier at problemene med produksjon av hostesaft skal nå være løst. Foto: Caroline Roka

– Fra månedsskiftet september-oktober vil også de store flaskene være tilgjengelig i apotekene. Firmaet har også bekreftet at produksjonsproblemene er løst, sier Aas til TV 2.

Når det gjelder mangelen på den hostedempende medisinen Solvipect comp, er det fortsatt uvisst når den kommer tilbake i apotekhyllene.

– Vi har sendt en henvendelse til firmaet, men har foreløpig ikke mer informasjon enn at mangelen på store flasker Solvipect comp trolig vil vare til midten av september, mens små flasker ikke blir å få tak i før januar 2023, sier overlegen.

Unormalt stor etterspørsel

Mens FHI de siste ukene har sett en oppblomstring av forskjellige typer høstforkjølelser, har apotekene allerede i sommer hatt uvanlig mange kunder som spør etter konkrete ting.

Hele sommeren var det uvanlig stor etterspørsel etter de fleste midler som demper forkjølelsessymptom.

– Vanligvis er ikke etterspørselen så stor etter hostedempende medisiner, hodepinetabletter og temperaturmålere på sommeren. Men denne sommeren har etterspørselen vært unormalt stor, sier Ensrud.