– Du kaster penger rett ut av vinduet

KJERRINGRÅD: Det er ikke alle råd som er like gode. Foto: Frank May / NTB

Det er forkjølelses- og virussesong, og influensaen lurer rundt neste sving. Flere snufser på jobb og du kjenner kanskje at du er redd for å bli smittet, eller enda verre: Du kjenner på symptomene selv.

VIRUSSESONG: Med høsten kommer både sykdom og kjerringråd. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Da er det såkalte kjerringråd mange tyr til for å ta innersvingen på sykdommen. Noen av de vanligste er store mengder med chili, ingefær eller sitron.

Men visste du at mange av disse rådene bare er tull?

Mange og dårlige råd

Eksperter advarer nå mot å kaste bort penger på dårlige tips.

– Jeg tror det er like mange kjerringråd der ute som det er mennesker på planeten Jorden, sier kjemiker Alexander Sandtorv.



HUMBUG: Kjemiker Alexander Sandtorv sier sier at selv om det frister å teste ut såkalte kjerringråd når vi kjenner oss syke bør vi være klar over at de ikke virker. Foto: Simen Askjer / TV 2

Han er førsteamanuensis i kjemi med Universitetet i Oslo.

I følge Sandtorv er problemet med disse rådene at det ikke finnes noen som helst vitenskapelige bevis for at det fungerer.

– Dessverre er mye av det som finnes der ute, og spesielt på sosiale medier, bare tull.



Han tror grunnen til at disse rådene likevel lever så sterkt blant oss er at vi mennesker liker å tro at vi kan kontrollere vår egen sykdom.

– Jeg tror det handler mye om placebo, sier Sandtorv.



En av de vanligste kjerringrådene er å få i seg veldig mye vitamin C gjennom for eksempel sitron.

– Det kalles en maksdose, men dessverre viser forskning at det har veldig liten effekt, sier Sandtorv.



Chili kan hjelpe litt

En annen såkalt «vidunderkur» er chili.

TETT NESE? Kanskje Chili kan hjelpe? Foto: RomanWhale studio / Adobe Stock

– Chili inneholder et stoff som heter capsaicin. Det kan virke litt løsende om du er potte tett i nesen, men det tar nok ikke mye annet enn det, sier kjemikeren.



Han trekker også fram alle varianter av drikker med ingredienser som hvitløk, nellik, sitron, chili og honning.

– Det er ikke farlig og i beste fall smaker det godt, men noen magisk fiks er det nok dessverre ikke, sier Sandtorv.



– Det går over

Trøsten, i følge kjemikeren som i fjor mottok Forskningsrådets formidlingspris er at det meste går over av seg selv i løpet av noen dager.

– Tror man at man smitte andre bør man kanskje ikke gå på skole eller jobb. De fleste av kjerringrådene er ufarlige, men i praksis er det å kaste penger ut av vinduet, sier kjemikeren.