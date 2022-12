Du kan spare flere tusen kroner med få enkle grep før nyttår

Adventstiden er godt i gang. Det betyr at kalenderen om kort tid viser 2023.

Før vi legger 2022 bak oss er det en rekke grep du kan gjøre for å tjene eller spare mye penger.

Det kan komme godt med for mange i en tid hvor prisveksten gjør at folk får mindre å rutte med.

– Jeg tenker det er ekstra viktig å tenke på hva man kan spare penger på i år, sier forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea til TV 2.

Det begrunner hun med at vi fortsatt har en tøff vinter i vente, samt at mange er bekymret for økonomien.

SKATT: På grunn av usikre tider anbefaler forbrukerøkonomen å tenke over hvor man kan spare. Derfor er det viktig å sette seg inn i skattereglene. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Så er det litt usikre tider. Vi snakker fortsatt om høye strømpriser, at renten skal videre opp og hva som skjer med prisveksten generelt.

BSU: Svekkes neste år

Ettersom det er mange usikre momenter fremover, mener Incedursun det er viktig å tenke over hvor man kan spare.

Derfor er det viktig å sette seg inn i skattereglene, understreker hun. Hennes første tips dreier seg om boligsparing for ungdom (BSU).

– De som sparer i BSU, må sikre at sparebeløpet står inne på kontoen innen fristen.

Bankene har ulike frister for når pengene skal være registrert, men normalt er det 31. desember eller noen dager tidligere.

– Hvis du er usikker, ta kontakt med banken eller sjekk bankens nettside. Du kan spare maksimalt 27.500 kroner i året og få 20 prosent skattefradrag.

I år er det imidlertid en endring i BSU-ordningen du bør være oppmerksom på.

– Regjeringen skal svekke BSU-ordningen. Neste år får du 20 prosent skattefradrag. Så i år er du i alle fall sikret 20 prosent.

Forbrukerøkonom i Nordea, Derya Incedursun, oppfordrer til å ta skattegrep før nyttår. Hun peker på én viktig detalj det kan være greit å være oppmerksom på i år. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Vær oppmerksom

Forbrukerøkonomens andre råd handler også om en spareordning som gir gunstige skattevilkår: nemlig individuell pensjonssparing (IPS).

IPS ble innført for å motivere til økt pensjonssparing, og er først og fremst lønnsomt for de som har skattbar inntekt.

– Her kan du sette inn et sparebeløp på 15.000 hvert år. Da får du 22 prosent igjen på skatten. Det er greit å fylle den opp nå hvis du skal det i utgangspunktet, sier Incedursun.

Hun har også et råd til dem som har verdier og må betale formueskatt.

Forbrukerøkonomens neste råd dreier seg om pengegaver til frivillige organisasjoner, ettersom du får skattefradrag for bidrag til for eksempel Kirkens Nødhjelp eller Redd Barna.

Maksimalt fradrag er 25.000 kroner og må utgjøre 500 kroner til hver organisasjon per år.

– Her er det viktig å være oppmerksom på at det ikke gjelder alle organisasjoner. Du kan sjekke Skatteetaten sine nettsider for å se hvilke organisasjoner som omfatter ordningen, sier hun.

Vær bevisst på to faktorer

For inntektsåret 2022 er formueskatt noe du må betale dersom nettoformuen din er over 1,7 millioner kroner, eller 3,7 millioner kroner for ektefeller.

– Har du eksempelvis tenkt å gi forskudd på arv til barna dine i nær fremtid, kan det være lurt å gjøre det før nyttår, sier Incedursun.

Det er fordi skattesatsen på formuer over 20 millioner kroner er på 1,1 prosent, hvis formuen er lavere er satsen 0,95 prosent.

– Har du tenkt å gi forskudd på arv i februar, kan det like gjerne gjøres nå i desember, sier Incedursun.

Likevel er det ikke alle som burde gjøre dette. Det er det nemlig to grunner til, ifølge forbrukerøkonomen.

– Vær oppmerksom på at barnet må være over 17 år for å få et eget fribeløp på skatten. Barn under 17 år lignes nemlig med foreldre.

– En annen grunn er om barnet får stipend fra lånekassen. Ettersom stipendet gradvis fases ut hvis barnet har nettoformue.

I år er formuegrensen hos Lånekassen 454.075 kroner. Studenter som har mer en dette får da en reduksjon i stipendet.

UTLEIE: Dersom du leier ut bolig eller hytte kan dette gi deg økonomiske fordeler, forklarer advokat Per-Ole Hegdahl. Foto: Bo Mathisen

Utleie kan gi fordeler

Per-Ole Hegdahl er advokat og leder i skatteavdelingen i Danske Bank. Han kommer med råd hvis du selger hytte eller bolig.

– Skal du selge bolig eller hytte og enten kjøpe ny eller bare beholde pengene, må du først og fremst være oppmerksom på reglene for å kunne selge bolig og hytte skattefritt.

Hvis du selger før årsskiftet, så vil pengene for oppgjøret stå på konto per 31. desember. Dermed kan formuegrunnlaget ditt øke betraktelig, forklarer Hegdahl.

– Venter du derimot med å selge til etter nyttår, vil du ha god tid til å finne deg ny bolig eller hytte uten at formuesskatten økes som nevnt.

– Velger du å ikke reinvestere i ny bolig eller hytte, vil salg i 2023 i det minste utsette formueskatteøkningen din med 1 år.

Advokatens neste råd dreier seg om utleie av bolig eller hytte.

– Leier du ut mindre enn halve verdien av egen bolig som du bor i selv er denne inntekten skattefri.

I kommuner som har eiendomsskatt og bunnfradrag i eiendomsskattegrunnlaget knyttet opp mot antallet boenheter, vil du også kunne nyte godt av to bunnfradrag når eiendomsskatten skal fastsettes.

– Dette gjelder blant annet for Oslo, og innebærer at kjøp av bolig med utleiedel kan gi flere økonomiske fordeler.

Dersom du leier ut boligen gjennom eksempelvis AirBnB og leieperioden er under 30 dager, vil også disse leieinntektene være skattefrie så lenge de ikke overstiger 10.000 kroner.

– Leier du ut hytte som du i stor grad bruker selv vil også de første 10.000 kronene i leieinntekt være skattefrie.

SKATTEFRITT: Derya Incedursun viser til to måter du kan jobbe uten å betale skatt. Foto: Rune Blekken / TV 2

Tjen penger skattefritt

Incedursuns neste råd er til deg som har frikort. Det er et skattekort som viser at arbeidsgiver ikke skal trekke skatt dersom du tjener mindre enn 65.000 kroner i året.

– Hvis du ikke har fylt opp frikortet enda kan du fortsatt tjene penger. Så jobb litt ekstra ut året og få skattefrie kroner, sier Incedursun.

Hun peker også på annen måte du kan tjene skattefrie kroner på. Det er nemlig mulig å ta småjobber og få lønn uten å betale skatt.

– Det kan være greit å vite, særlig for de unge som har lyst å tjene noen ekstra tusenlapper før året er omme. Du kan ta ulike oppdrag hos naboer, besteforeldre eller hvem som helst.

Incedursun forklarer at du kan ha forskjellige oppdragsgivere og at du kan tjene 6000 kroner hos hver av dem.

Hun understreker at du må være forsiktig så det ikke blir ansett som virksomhet.

– Jobber du som rørlegger og tar du runden hos hele nabolaget, må du passe deg. Hvis du skal hjelpe en nabo med å male vegger en annen med å flytte, det er helt innafor.

AKSJER: Skal du selge aksjer i år med tap er det én detalj som er viktig å tenker over, forklarer forbrukerøkonomen. Foto: Aage Aune / TV 2

Én viktig detalj

Til slutt har Incedursun et råd til deg som har solgt eller ønsker å selge aksjer uten gevinst.

– Har du tapt penger på aksjer som ikke er satt på akjsesparekonto og ønsker å selge disse med tap, er det lurt å gjøre det før nyttår.

Da får du nemlig 35,2 prosent i fradrag på aksjetapet på skattemeldingen neste år.

– Men det er en viktig detalj. Hvis tapet er realisert etter 6. oktober får du 37,87 prosent i fradrag på aksjetapet. Så da får du et større fradrag hvis du har solgt etter denne datoen.

Incedursun oppfordrer nå alle til å sette seg ned i 15 minutter og gå gjennom listen.

– Du vet om du har BSU, solgt aksjer med tap eller spart IPS. Hvis du bare skal fylle opp BSU er det gjort på kanskje fem minutter i nettbanken. Dette er ikke tidkrevende tiltak.

På jakt etter flere tips for å spare penger? Se disse to videoene: