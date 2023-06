Tirsdag kveld ble det løsnet skudd på torget på Grønland i Oslo. To personer trakk fram håndvåpen, men de involverte hadde løpt fra stedet da politiet kom.

Det er ikke meldt om at noen ble skadet etter skytingen, men politiet har siktet flere personer. Ingen er så langt pågrepet.

Politiet mener hendelsen ikke virker tilfeldig, og de er i gang med å etterforske saken.

Skyteepisoden er bare den siste i rekken av episoder knyttet til våpen og narkotikasalg på Grønland.

Huda Ahmed bor på Holmlia og var ikke på Grønland da skyteepisoden skjedde, men kommer ofte dit for å handle, forteller hun.

– Det er skummelt når sånne ting skjer.



UTRYGG: Huda Ahmed sier hun ofte er på Grønland. Tirsdagens skyteepisode gjør at hun føler seg utrygg. Foto: Per Haugen/ TV 2

– Føler du deg trygg?

– Nei, ikke midt på Grønland nå. Når du hører om sånne ting er det skummelt. Du føler deg ikke trygg, forteller hun.

– Uakseptabelt



Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har innkalt til et hastemøte om Grønland på fredag, som av mange oppleves utrygt.

Alle som jobber med å skape trygghet i området, kan komme med innspill til hva mer som kan gjøres.

Til TV 2 sier Johansen at han vil prate med politiet om situasjonen, og veien videre.

– Jeg er bekymret for det politiet sier om at det er vanskelig å få gjort noe med den kriminelle aktiviteten. Det er uakseptabelt. Vi har ikke en kvadratmeter i Oslo å avse til kriminelle. Det skal bekjempes hele tiden.



BEKYMRET: Byrådslederen sier han ikke kan akseptere situasjonen slik den er nå. Foto: Chris Andreassen/TV 2

I et brev til Oslo kommune som Aftenposten har omtalt, beskriver politiet at narkolangere dominerer i området i og rundt Vaterlandsparken på Grønland, og at det oppleves vanskelig for folk uten rusproblemer å være der.

De skriver også at narkolangere truer og raner personer som ikke vil kjøpe narkotika.

Politimester i Oslo, Ida Melbo Øystese, sier til Aftenposten at politiet kommer til å være mer til stede på Grønland fremover.



– Vi kan ikke ha det slik at folk opplever deler av byen som utrygg. Selv om politidistriktet står i en krevende økonomisk situasjon, ønsker vi å prioritere denne jobben, sier hun.



Nå er det tid for å se hva man kan gjøre for å forbedre situasjonen på Grønland, sier byrådslederen.

VEIEN VIDERE: Johansen vil se på hvilke tiltak som kan iverksettes for å få forbedret situasjonen på Grønland. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Han er likevel tydelig på at Grønland er et trygt sted.

– Men for de som er i nærheten, så er det klart at det er skremmende og føles utrygt.

Vant til det

Majid Chaodri har bodd på Grønland i 25 år. Gårsdagens episode har ikke skremt han, forteller han til TV 2.

– Det er veldig normalt her. Jeg har blitt vant til det. Folk er ikke redde for å skyte eller bruke kniv.



TARTID: Majid Chaodri sier han håper situasjonen blir bedre, men at det kommer til å ta tid. Foto: Per Haugen / TV 2

Han sier han føler seg trygg, men håper at det blir gjort noe med situasjonen.

– Det tar tid. Man får ikke gjort alt på ett minutt.



– Grønland er fantastisk



Loai Sajid bor og jobber på Grønland. Dagen etter skytingen føler han seg ikke redd, men legger ikke skjul på at det er ubehagelig når slike ting skjer i nabolaget hans.

– Det er ganske skremmende når det skjer rett i nærheten, sier han.



ELSKER GRØNLAND: Sajid har bodd i på Grønland i mange år og elsker det. Kriminaliteten i området er likevel skremmende, forteller han. Foto: Per Haugen / TV 2

Han har bodd i området i tolv år, og er glad i bydelen sin.

– Her på Grønland er det fantastisk. Det som skjer på Grønland finner du kun her. Masse mennesker fra alle land og kulturer har samlet seg her. Jeg trives best her.