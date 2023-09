– Du er velkommen, så lenge du er frisk

Lille Olivia på sju år sitter hjemme på rommet sitt på Brårud i Nes kommune. I hånden holder hun bamsen sin, Coco, som hun fikk i januar.

Coco kom først til Olivia i januar, samtidig som livet endret seg drastisk for Olivia.

I midten av januar fikk hun diagnosen diabetes type 1.

– Den dagen hun fikk diabetes, lovte jeg meg selv at hun aldri skulle være kun et «diabetes-barn», sier mor Lena Holm Larsen.

DIABETESBAMSE: Coco har også diabetes, og er Olivias favorittbamse. Han har sin egen pumpe og diabetesdagbok. Det fulgte med da Olivia fikk Coco med seg hjem fra barneavdelingen på Ahus. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Da Olivia dro hjem fra sykehuset i januar, fikk hun med seg en insulinpumpe, og bamsen Coco.

Men for lille Olivia er det ikke bare bare å ha med seg en insulinpumpe i hverdagen.

Man skal lese av blodsukker, følge med på insulinnivået og sette en dose insulin hver gang man spiser.

Olivia kan ikke lese ennå, og denne pumpen er hun derfor for ung til å lese av, forklarer mor Holm Larsen.

Som følge av dette ble det ansatt en assistent på Hoppensprett barneskole i Nes, der Olivia er elev, på nyåret. Assistenten skulle følge opp og hjelpe Olivia med å håndtere diabetessykdommen i skolehverdagen.

COLA: Sukkerbomben får Olivias blodsukker til å stige raskt for å unngå insulinsjokk når hun får kritisk lavt blodsukker. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

I halvåret før sommerferien var dette et vellykket samarbeid, forteller Holm Larsen. Etter endt sommerferie skulle Olivias skolehverdag likevel se ganske annerledes ut:

Da syvåringen begynner i andre klasse i august, skjedde dette uten assistenten hun tidligere hadde fått hjelp av.

Rett før sommerferien fikk mor Lena Holm Larsen beskjed om at assistenten var sagt opp. Sommerferien gikk sin gang, og Holm Larsen savnet informasjon om hvordan situasjonen skulle løses ved skolestart.

Dagen før første skoledag tikker det derimot inn en melding fra skoleeier, der hun får beskjed om at skolen kun kan ta ansvar for Olivia pedagogisk, forteller hun. Dersom noe medisinsk skjer, så må Olivias mor selv kunne komme til skolen på kort varsel.

– Jeg ble helt målløs, forteller Holm Larsen.

TV 2 har sett meldingen sendt fra skolestyret til Olivias mor.

Skolen får pengeavslag fra kommunen

Det mangler altså en assistent for Olivia ved Hoppensprett skole da hun skulle begynne på skolen igjen.

Mor forteller at hun opplever kontakten med skolen som vanskelig, og tok kontakt med Statsforvalteren for å få en vurdering. Samtidig søker skolen til Nes kommune om midler til en assistent, men får avslag. TV 2 har sett avslaget.

Ingar Døhlen, assisterende kommunedirektør i Nes kommune, forklarer at de ikke kan kommentere enkeltsaker, men bekrefter overfor TV 2 at det ble gitt et avslag til Nes kommune.



I avslaget poengterer Nes kommune at Olivia ikke har behov for såkalt nødvendig helsehjelp. Behovene hun har, som bistand med medisinering, skal kunne dekkes av foreldre og foresatte dersom de får tilstrekkelig opplæring, skriver kommunen.

NYTT PENNAL TIL SKOLESTART: I år ble det nytt pennal til skolestart. Fargeblyantene venter utålmodig på nye oppgaver. Foto: Martin Berg Isaksen/ TV 2

Lena Holm Larsen mener Hoppensprett skole likevel bør finansiere en assistent for Olivia, og andre elever, da privatskolen tross alt er statlig finansiert.

Statsforvalteren svarer i slutten av august.

Her blir det stadfestet at skolen har en omsorgsplikt overfor Olivia i skoletiden.

Saksbehandler Marit Aarflot bekrefter dette til TV 2.

– Styret for Hoppensprett skole har ansvar for at barnet mottar hjelp til legemiddelhåndtering i skoletiden. Medisinering faller inn under det overordnede ansvaret til skoleeieren om å sørge for at elever får den hjelpen med legemiddelhåndtering som de trenger for å kunne fungere i skolehverdagen, heter det i tolkningsuttalelsen fra Statsforvalteren.



HØRER MEDELEVENE LEKE: Ofte kan de høre barna leke i skolegården bare steinkast unna. For skolen til Olivia ligger rett på andre siden av trærne bak lekeplassen. Foto: Martin Berg Isaksen/ TV 2

Både mor og skolen får brevet fra Statsforvalteren.

Til tross for dette forklarer Holm Larsen at hun fikk beskjed av skoleeier om at inntil de fant en løsning burde hun være med på skolen, eller være tilgjengelig dersom Olivia skulle trenge bistand på skolen.

– Skoleeier har sagt at Olivia ikke kan være på skolen alene. Jeg er fulltidsstudent og har ikke mulighet til å tilbringe dagen sammen med henne, forteller hun.

Situasjonen får henne til å fortvile. Til slutt velger hun å holde datteren hjemme.

TV 2 har vært i kontakt med skoleeier om saken. Les svaret lenger ned i saken.

Blir sendt til første klasse

Ifølge Lena Holm Larsen får Olivia etter hvert tilbud om en assistent, men denne assistenten hører primært til første klasse ved Hoppensprett skole.

Dette betyr at Olivia blir nødt til å tilbringe mye av undervisningstiden med elever i første klasse – selv om hun går i andre klasse.

Dette nekter Holm Larsen å godta.

– De er pliktig å ansette en assistent til. Det er merkelig at skolen mener dette er tilstrekkelig tilrettelegging.



HJEMMESKOLE: Olivia har hjemmeskole, følger samme læreplan som de har på skolen og gjør hjemmelekser. Hun synes allikevel det blir kjedelig, og savner den lille klassen sin hvor de er åtte elever. Foto: Martin Berg Isaksen/TV 2

Holm Larsen spør seg hvor vidt Olivia hadde vært nødt til å begynne rett i sjette klasse dersom assistentressursen befant seg i sjette klasse. Samlet sett sier hun at hun regner dette for å være mangelfull ivaretakelse og diskriminering av datteren.

På spørsmål om hvorfor hun ikke flytter datteren til en annen skole, svarer Holm Larsen følgende:

– Jeg vil ikke si til Olivia at hun må bytte skole fordi hun har diabetes.

Hun undres over hvorfor de ikke ansetter eller sørger for at skolen har en ekstra ressurs, som kan hjelpe datteren slik at hun kan være på skolen med sitt eget trinn.



– Skolen vil ikke ivareta Olivia, og diskriminerer henne ved å si at hun må være med klassetrinnet under.

– Slik som jeg har opplevd hele prosessen er at du er hjertelig velkommen på skolen, så lenge du er frisk.

Hun har derfor fortsatt valgt å holde datteren hjemme, da hun mener det er stigmatiserende for datteren å måtte være med trinnet under.

Jobbes med løsninger

TV 2 har sendt skoleeier en rekke spørsmål og fremlagt Holm Larsens påstander, som også har fritatt skolen fra taushetsplikten. De velger likevel å ikke kommentere saken.

– Dette er en sak hvor det jobbes med løsninger. Utover det har vi ingen kommentar, sier skoleeier Paal Mogens Furuseth i en e-post til TV 2.

SKOLEVEI TIL LEKEPLASS: Egentlig skulle Lena gått denne veien når hun følger Olivia til skolen. Denne høsten har lekeplassen blitt stoppet deres. Foto: Martin Berg Isaksen TV 2

Ikke god nok begrunnelse

Jussprofessor ved Universitetet i Oslo, og ekspert i utdanningsrett, Jon Christian Fløysvik Nordrum, sier at enhver elev har rett til forsvarlig opplæring.

– Å plassere en elev på et trinn under der man hører hjemme, kan man ikke begrunne med at det er der man har en støtte eller ressurs. Det er ikke en god nok begrunnelse.



Han peker på at elevers rett til et godt psykososialt miljø, og læringsmiljø. Det er verken bra for elevens psykososiale miljø å bli plassert med barn som er yngre enn barnet selv, sier han.



– Det er et felles ansvar for kommunen og skolen å sørge for at eleven for forsvarlig opplæring, og et forsvarlig psykososialt miljø.



Fredag forrige uke fikk Holm Larsen en mail fra skoleeieren, om Olivias fravær. Skolen informerte henne om at de ville ta kontakt med ulike instanser over helgen for å få råd og veiledning rundt mangelfull rapportering om fravær fra mor, og at de mener hun holdes hjemme av en urimelig årsak.

Det reagerer Holm Larsen sterkt på.

– Han vet jo at det foregår en disputt.



Hun legger til at hun har jevnlig kontakt med kontaktlærer om Olivias fravær, i tillegg til ukeplan, lekser og klassens opplegg i timene.

Udir: Likt for private og kommunale skoler

Det er Utdanningsdirektoratet som fører tilsyn med privatskoler.

Avdelingsdirektør Einar Simonsen Plahter sier at kommunale og private skoler har samme regler når det kommer til å tilrettelegge for elever med ekstra behov.

– Skolens styre har ansvaret for at private skoler med rett til statstilskudd drives i samsvar med privatskoleloven. En del av styrets ansvar er å sørge for at elever med behov for legemiddelhåndtering, får den hjelpen de trenger for å kunne fungere i skolehverdagen.