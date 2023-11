– Du er livredd, samtidig som du må passe på noe inni deg

Våren 2019 ventet Frida Næss-Ulseth og samboeren Fredrik Hilberg sitt andre barn. Det var en fin fase og ikke minst en spennende ventetid. De gledet seg til å bli flere i familien – en lillebror var på vei.

– Jeg var supersprek, løp flere løp med mage, og jeg var vant til å trene i svangerskapet, forteller hun til TV 2.

Men plutselig endret alt seg, og angst, fortvilelse og redsel ble en stor del av hverdagen.

VANSKELIG TID: Frida Næss-Ulseth forteller om den vanskelige tiden da hun var høygravid og alvorlig syk på samme tid. Foto: Camilla Blok/ God morgen Norge

– Det var traumatisk. Du er i en situasjon hvor du i utgangspunktet skal være glad, så føler du at du må kjempe for livet. Og du aner ikke engang om du vil være der og følge opp barnet ditt. Samtidig som du må prestere fordi du skal føde ut et barn, forteller hun.

Kjente en kul i brystet

Hun hadde vært til en helsesjekk tidligere den våren i 2019, og da ble også brystene sjekket.

Men så en kveld i mai kjente hun en kul i venstre bryst.

– Jeg tenkte at det sikkert var en hoven melkekjertel. Men så begynte jeg å sammenligne brystene. Jeg kjente at den kulen bare var på én side og at det kjentes rart.



– Jeg fikk litt panikk i øyeblikket, men tenkte at jeg måtte roe meg ned og at det sikkert ikke var noe farlig.



Hun bestilte likevel time hos lege. På grunn av ventetid hos fastlegen, bestilte hun en time privat. Legen kjente samme kul som hun hadde kjent, i tillegg til en kul til.

– Legen sa også at dette «sikkert ikke er farlig». Kulene var bevegelige, det er sånne ting de sjekker. Men hun sa også at hun kunne sende meg for å ta bilder, hvis jeg ville det. Jeg var jo bare 30 år, så jeg var ikke i noe mammografiprogram.

Den brutale beskjeden

Hun fikk etter hvert svaret på bildene. Den spreke 30-åringen, som snart skulle bli mamma for andre gang, fikk den nedslående beskjeden.

Det var kreft.

– Det var brutalt.



Familien på tre hadde på det tidspunktet akkurat startet sommerferien og skulle egentlig bare nyte den siste tiden før fødsel.

– Jeg hadde en datter på halvannet år, og vi hadde masse planer. Det var brutalt, gjentar hun.

Hun forteller at hun fikk beskjeden på telefon, og at hun umiddelbart gikk rett i kampmodus, før hun en time senere brøt sammen.

– Jeg knakk sammen og tenkte det verste. Det er det du tenker, for du vet ikke så mye mer enn at du har kreft.

Samboeren hennes forteller at det var et sjokk som er vanskelig å beskrive.

– Deretter tror man vel egentlig ikke på det. Jeg tenkte at det måtte være noe feil. Jeg hadde et håp om at det var noe annet. Men så går det opp for deg at det faktisk skjer. Man mister sans og samling, forteller Fredrik Hilberg.

Ble brystoperert mens hun var gravid

Frida forteller at hun ble redd for å dø. Frykten overskygget det som skulle være en fin og lykkelig tid.

BEHANDLING: Her er Frida Næss-Ulseth høygravid og til behandling. Foto: Privat

– Du er livredd, samtidig som du skal passe på noe inni deg. Du skal passe på at han som kommer ut er så frisk som han kan, og at han skal få være der inne så lenge han kan.

Samboeren støttet henne som best han kunne, men forteller at det var unntakstilstand.

– Da sjokkfasen ga seg, ble man mer fokusert på arbeidsoppgavene og hvordan jeg kunne bidra i situasjonen. Da handlet det minst om meg, og mest om Frida og datteren vår. Vi fikk heldigvis god støtte fra familien, forteller han.



Frida måtte gjennom narkose og brystoperasjon mens hun var høygravid.

– Det var ekstra traumatisk på grunn av det. De på sykehuset regnet med jeg kom til å bli helt frisk, men likevel måtte jeg hastes inn og få operert det bort. Det var hektisk og voldsomt.



Cellegift og strålebehandling måtte vente til barnet var født. Samtidig som det gikk mot fødsel, ventet de på svar fra operasjonen.

Lillebror ble født

Etter hvert ble lille Magnus født.

– Det var helt fantastisk og en ekstrem lettelse. Jeg fødte normalt, så han fikk den beste fødselen han kunne få. Og han kom ut – frisk og fin.

STORESØSTER OG LILLEBROR: Her er Frida Næss-Ulseth sammen med begge barna sine. Foto: Privat

I ettertid har Frida tenkt mye på at utfallet kunne vært annerledes.



– Jeg følte at det var mitt valg, i den situasjonen, om jeg ville ta bilder eller ikke. Jeg har i ettertid tenkt, at hadde jeg ikke gjort det, så hadde det hvert fall gått ett år til, før jeg hadde funnet ut av dette.

Fjernet begge brystene

Frida fjernet først det ene brystet, men hun ville også fjerne det andre.

– Jeg klarte ikke å stole på at det ikke var noe i det. Jeg klarte ikke å stole på at det ikke var noen høyere risiko for at det skulle komme der.

– Men det fikk jeg ikke lov til. For da tolker kreftlegene og kirurgene at du er i en situasjon hvor du ikke kan ta det valget.

FJERNET BEGGE BRYSTENE: – Jeg er veldig fornøyd med det. Men jeg skjønner samtidig at det ikke er noe alle gjør, men det var noe jeg måtte gjøre for meg selv for å leve godt videre. Foto: Privat

Men årene gikk og hun ønsket det fortsatt. På våren i år fjernet hun det andre brystet, og fikk et implantat der.

– Jeg er veldig fornøyd med det. Jeg skjønner samtidig at det ikke er noe alle gjør, men det var noe jeg måtte gjøre for meg selv for å leve godt videre.

– En helt spesiell situasjon



Ingrid Stenstadvold Ross er generalsekretær i Kreftforeningen. Historien til Frida Næss-Ulseth gjør inntrykk på henne.

– Det er en helt spesiell situasjon å få kreft når du går gravid. Og det kan være veldig krevende.

Stenstadvold Ross forteller videre at dette er en sykdom som rammer mange kvinner.

– Over 4200 kvinner får brystkreft hvert år i Norge. Flere får det i eldre alder. Det er en av de virkelig store kreftformene som rammer kvinner, og noen veldig få menn.



KREFTFORSKNING: Generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen forteller at det forskes på blant annet persontilpasset kreftbehandling og mer skånsom behandling. Foto: Camilla Blok/ God morgen Norge

Ni av ti blir friske, ifølge Kreftforeningen.

– Det er takket være kvinner som Frida, som har fortalt historien sin og vist fram kroppen sin. Og ikke minst de vært med på å prege at oktober er rosa.



Det har ført til mye penger til kreftforskning, ifølge generalsekretæren.

– Over 400 millioner kroner i Norge er samlet inn via salget av rosa sløyfe, og det har ført til forskningsresultater som gir fremskritt.

Livet i dag

I dag er Frida kreftfri, og samboeren hennes og pappaen til barna kjenner på takknemlighet. Lillebror Magnus har blitt fire år gammel.

– Jeg tenker på det som en påminnelse om at man må gripe hver dag i livet. Vi er vanvittig heldige som har et spesialisthelsevesen med den kompetanse som er der. Man blir hakket mer takknemlig etter en slik opplevelse – mer takknemlig for de små tingene, sier han.



FAMILIEN PÅ FIRE: Her er Frida Næss-Ulseth og samboeren Fredrik Hilberg og deres to barn. Foto: Privat

Frida er også takknemlig, men hun kjenner samtidig på senskader etter kreftbehandlingen.

– Når du får en slik diagnose, så vil du bare høre at «vi kan få deg frisk». Og du vil ha all den behandlingen du kan få. Så du blir jo fryktelig glad for at det finnes mange alternativer og at man «pøser på».

– Da jeg var ferdig med stråling og skulle over på anti-hormonbehandling, så tenkte jeg at det går bra.



Men nå fire år inn i prosessen kjenner hun at hun er sliten.

34-åringen opplever at energinivået er lavere. Hun forteller at hun har «fatigue», og problemer med søvn, vekt og hetetokter.

MAMMA TIL TO: Frida Næss-Ulseth opplevde å få brystkreft sent i svangerskapet. I dag er hun kreftfri, men er plaget av senskader etter behandlingen. Foto: Privat

– Jeg blir som 34 år gammel kvinne satt i overgangsalder. Samtidig som jeg skal håndtere livet, jobb, to små barn og levere på alle de områdene jeg leverte på tidligere. Det er tøft.