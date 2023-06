Dropper lokalt bakeri: – Nærmest å leke med arbeidsplasser

Coop dropper den lokale bakeren til fordel for egen merkevare. Et voksende problem for lokale bakerier, sier landsforening.

– Jeg synes det er trist at markedssjefen i Coop gir oss beskjed på torsdag om at vi ikke skal levere brød på mandag, sier daglig leder i Spydeberg Bakeri og Konditori, Niklas Mørk Samuelsen.

Torsdag 22. juni fikk bakeriet en mail fra Coop om at de ikke lenger ville selge brød fra det lokale bakeriet.

– Det er nærmest å leke med lokale arbeidsplasser, sier Samuelsen.

I mange år har bakeriet levert brødene sine til Coop-butikkene på Spydeberg og Mysen. Det er det nå slutt på. Coop forklarte dette med at de vil prioritere sitt eget bakeri, Goman.

Smaalenes Avis omtalte saken først.

LOKAL: Niklas Mørk Samuelsen jobber som daglig leder i Spydeberg Konditori & Bakeri. Nå må han levere til to færre butikker. Foto: Privat

Dette kalles EMV, eller egne merkevarer, og er ikke et nytt fenomen. TV 2 har tidligere skrevet om hvordan kjedene styrker sine egne merkevarer.

Les hva Coop svarer lenger ned i saken.

Bekymrer seg over utvikling

– Jeg har ikke hørt om akkurat denne beslutningen, men dette er dessverre et stadig større problem for frie og uavhengige, lokale håndverksbakerier, sier Gunnar Bakke, direktør, Baker- og konditorbransjens Landsforening.



De representerer 125 små og mellomstore bakerier. Spydeberg Bakeri og Konditori er medlem i landsforeningen.

Når kjedene velger å satse på egne merkevarer framfor lokale leverandører, er det med på å begrense mangfoldet av baker- og konditorvarer i Norge, mener Bakke.

IKKE ØNSKELIG: Direktør Gunnar Bakke sier det ikke er forbrukerne som har drevet denne utviklingen fram. Foto: BKLF AS

– Dette er ikke en forbrukerdrevet utvikling og definitivt ikke ønskelig for kunder, som ofte foretrekker å handle fra den lokale baker hvis det er mulig.

Dette er en sak de har fulgt med på over lengre tid, forklarer Bakke.

– Vi ser med bekymring på den vertikale integrasjon som skjer i dagligvarebransjen og hvor kjedene stadig prioriterer mer og mer salg av egne merkevarer, fremfor å ta inn varer fra den lokale bakeren.



– Burde vise større ansvar



Samuelsen i Spydeberg-bakeriet synes det er synd at kjedene prioriterer egne merkevarer.

– De store aktørene har et samfunnsansvar for å sørge for at lokale aktører får vise fram varene sine i butikk.



Han legger til at Coop er i sin fulle rett til å stoppe leveransene fra bakeriet, men at han likevel synes det er synd at de dropper lokale bedrifter.

STORT SORTIMENT: Spydeberg-bakeriet produserer flere brød som de leverer til flere butikker. Foto: Niklas Mørk Samuelsen

– De har en markedsmakt som er så stor, at de kanskje burde vise et større ansvar enn det de gjør nå.



I tillegg til å levere varer hos Coop, har bakeriet avtale med flere butikker hos Rema 1000 og Norgesgruppen.

Den daglige lederen er derfor ikke urolig over økonomien til selskapet, men ser med bekymring på hvordan store dagligvarekjeder prioriterer egne merkevarer fremfor lokale bedrifter.

Håper det faller i smak

I en e-post til TV 2 skriver Coop at Goman-bakeriene får svært gode tilbakemeldinger på både utvalg og kvalitet.

– Vi håper derfor alternativene faller i smak hos kundene når vi gjør mindre endringer i sortimentet, svarer seniorrådgiver i Coop, Knut Lutnæs.



– Coop har ansvar for å sikre lønnsomhet i butikk og sørge for trygge arbeidsplasser ved våre bakerier. Goman-bakeriene produserer også lokale brød- og bakervarer som bidrar til mangfold – ikke til å begrense utvalget.

De legger til at lokale brødavtaler, er viktig for kundene.

– Derfor har vi nå laget et landsdekkende opplegg med utvalgte sponsorbrød, hvor 1 krone per solgte brød går til lokale klubber eller idrettslag. Denne ordningen rulles nå ut blant annet i Østfold, hvor sponsorbrød er et populært innslag i brødhylla i mange butikker.