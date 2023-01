Dropper ikke dette til tross for høyere priser: – Et must

KUTTER IKKE PÅ KOS: Til tross for dårlig økonomi hos mange, så er det ikke godteri man kjøper mindre av. Foto: Simen Askjer / TV 2

«Alt» er dyrt nå og dyrere blir det. Til uken stiger prisene på mat ytterligere.

Til tross for at det har vært dyrt i en lang periode nå, er det én type vare nordmenn fortsatt legger i handlekurven: godteri og snacks.

– Det er jo digg

På Kiwi i Bjørvika er det jevn trafikk ved godteavdelingen.

– For min del så opplever jeg det ikke så mye strammere enn vanlig, så da tar jeg meg råd til noe godt i hverdagen. Fristelser, vet du, sier Jon Tveisme.

FRISTELSER: Jon Tveisme er klar for helg, og handler inn is og popcorn-krydder. Foto: Simen Askjer / TV 2

Magnus Hegseth har måtte endre noen av handlevanene sine den siste tiden, men helgeritualet består.

– Jeg jobber mye og fokuserer mye på å spise sunt hele uken, så på fredager og lørdager liker jeg å skeie ut med å spise godteri. Det er jo digg, sier Hegseth.

Han forteller at han generelt har gjort store endringer med tanke på mat. Handlekurven hans består av flere varer fra merket First Price.

– Jeg har ikke så mye til overs til å kjøpe dyre ting som ost og bacon som jeg alltid pleide kjøpe før. Det blir egentlig til at jeg kjøper så lite og billig som mulig.

ENDRET HANDLEVANER: Magnus Hegseth er blitt mer bevisst på å handle billig mat, men godteri må han alltid ha på fredager. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Men godteri, det kutter du ikke ut?

– Godteri er et must. Det må jeg ha hver fredag, sier Hegseth med et smil.

– Stabil sjokoladehandling

Butikkene merker at godterisalget ikke har endret seg.

TV 2 har sendt en henvendelse til de tre store dagligvarekjedene og godteriprodusenter.

De som har svart, sier at nordmenn liker å kose seg, også i nedgangstider.

– Vi kan bekrefte at salget av godteri og snacks fortsatt holder seg bra, så det tyder på at kundene våre tross tøffe tider tar seg råd til å kose seg, sier kommunikasjonsdirektør Harald Kristiansen i Coop i en e-post.

TV 2 har har etterspurt tall, men har foreløpig ikke fått henvendelsen besvart.

INGEN ENDRING: kommunikasjonsdirektør i Coop, Harald Kristiansen, bekrefter at salget av godteri og snacks holder seg bra. Foto: Espen Solli

Orkla, som blant annet eier sjokoladeprodusenten Nidar, opplyser at selv i nedgangstider har folk behov for å spise noe godt.

Freia-eier Mondelēz ser samme trend.

– Etter det vi kan se, har forbruket av sjokolade vært ganske stabilt, med en topp under pandemiårene, nå på vei ned til normale nivåer, skriver presseansvarlig Negar Sabaghzadeh i en e-post.

Candy King-eier Cloetta svarer generelt på spørsmål om hvordan dyrtiden påvirker dem.

– Vi har i tidligere økonomisk turbulente tider sett at dagligvare har blitt mindre påvirket av privatøkonomi enn andre bransjer og annet konsum. Press på egen lommebok har ført til mindre reising, mindre uteliv og lavere investeringer i bolig og oppussing med mer, skriver administrerende direktør i Norge, Peter A. Gordon, i en e-post.

Opptatt av tilbud

Norgesgruppen, som blant annet eier Kiwi, Meny og Spar, opplyser at det var en nedgang i salg av godteri og snacks i 2022 sammenlignet med 2021.

GODTEFEST: Nordmenn er glad i godteri, og det er ikke det første som kuttes selv om økonomien for mange er trangere. Foto: Simen Askjer / TV 2

De forklarer at det i stor grad skyldes mindre svenskehandel og at folk koste seg mer hjemme.

– Når vi ser på folks handlevaner nå, så ser vi at kundene er mer bevisste og planlegger mer når de handler. De er også mer opptatt av tilbud, og det ser vi også på salget av denne typen varer, skriver Kine Søyland, kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, i en e-post.

– Mer prisbevisste

Forbrukerøkonomer som TV 2 har snakket med har ulike teorier til hvorfor godtehandelen ikke kuttes.

– Nordmenn opplever ikke at det svir i lommeboka når de kjøper godteri. Godteri har ikke økt i pris, og er egentlig veldig billig. Senest i desember kjøpte jeg fem sjokoladeplater til hundre kroner, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen.

KOS: Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1, sier at han på et generelt grunnlag ser at vi velger å kose oss i vanskelige tider. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Han forklarer at det ofte er sånn at forbruket går opp på de varene som er billige, og ned på det som blir dyrt.

– I dag ser vi at mange nordmenn har blitt mye mer prisbevisste på grunn av prisøkningen. Flere ser etter kilopris og unner seg kanskje ikke den dyreste skinka, men jeg tror ikke mange kutter ut godteri for å redusere forbruket.

Pass på dette

Gundersen ser at vi på et generelt grunnlag velger å kose oss i vanskelige tider.

– Vi drar ut og spiser, koser oss med godteri og kjøper nye klær eller nye gardiner. Det er nesten så vi føler det er mer nødvendig å kose oss når ting er kjipt. I verste fall kan dette føre til at man havner i enda større økonomisk knipe enn man kanskje hadde gjort i utgangspunktet, advarer han.

NYE TIDER: Nå er vi i en tid der mange må stramme inn og gjøre om på hva man er vant til. Det er en omvending for mange, og kan ta tid, sier forbrukerøkonom i Nordea, Derya Incedursun. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea peker på at mange nordmenn under pandemien ble vant til å kose seg med god mat og snacks.

– Nå har samfunnet vært stengt i nesten to år og da var det lett å kose seg litt ekstra når man var låst til fire vegger. Vaner er vonde å vende, sier hun.

Incedursun oppfordrer at alle til å reflektere over egen pengebruk.

– Generelt sett består Norge av mye velferd, så sånn sett er mange vant med å kunne spise og kose seg med hva enn man ønsker. Nå er vi i en tid der mange må stramme inn og gjøre om på hva man er vant til. Det er en omvending for mange, og kan ta tid.