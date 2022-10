Dropper hormonspiral – får massiv TikTok-respons

Influenser Hanna-Martine (23) er lei hormonprevensjon og vil prøve «sikre perioder». Langt fra like sikkert, advarer gynekolog.

SMERTER: Hanna-Martine (23) begynte på p-piller i tenårene for å bli kvitt menstruasjonssmerter. Nå er hun lei av hormonprevensjon. Foto: Vidar Ruud

Nylig delte influenser Hanna-Martine Slåttland Baller (23) på TikTok at hun er ferdig med hormonell prevensjon. Nå skal hun teste såkalte «sikre perioder» med temperaturmåling.

«Sikre perioder» er en hormonfri prevensjonsmetode som kan innebære å spore menstruasjon og eggløsning med en kalender, og å ta temperaturen på seg selv hver morgen.

ENGASJERT: Nærmere 200.000 har sett videoen om hormonfri prevensjon på TikTok. Foto: Skjermbilde TikTok/Hanna-Martine

TikTok-videoen har fått massiv respons og har i skrivende stund over 190.000 visninger på TikTok.

Fakta: «Sikre perioder» «Sikre perioder» er en form for prevensjon som går ut på å finne ut hvilke dager man kan bli gravid fordi man har eggløsning, for så å unngå samleie disse dagene.

Det er flere metoder og disse kan kombineres.

Temperaturmetoden innebærer å må måle temperaturen hver dag om morgenen før man står opp. På eggløsningsdagen skal temperaturen stige cirka en halv grad. Da må man avstå fra samleie i tre dager etter.

Kalendermetoden innebærer å registrere når man har menstruasjon for å regne seg frem til eggløsning.

Cervixslimmetoden innebærer å sjekke slimet fra livmorhalsen. Kilde: Store Medisinske Leksikon

Det er også flere hundre som har kommentert, lagret og delt videoen videre,

– Jeg fikk helt sjokk, sier Baller om responsen.

Hun forteller at hun har fått mange positive tilbakemeldinger og at mange vil ha oppdateringer på hvordan metoden fungerer for henne.

– Flere skriver at de hater hormonell prevensjon og vil gjøre det samme, men at de ikke har turt.

Hormonell prevensjon kan blant annet være p-stav, p-piller og hormonspiral.

– Humøsvingninger, blødninger og kviser

Baller forteller at hun startet på p-piller som ganske ung på grunn av menstruasjonssmerter.

Senere har hun prøvd både p-stav og hormonspiral.

– Jeg har opplevd alt fra humørsvingninger, blødninger, kviser, mindre og større pupper.

Etter at Baller fikk satt inn hormonspiral for et år siden har hun slitt med smerter i magen, forteller hun. Da fikk hun tips fra venninner om å prøve temperatur-metoden.

– Det er viktig for meg å påpeke at jeg ikke er lege eller helsepersonell, så dette er bare mine egne erfaringer, sier Baller.

– Ikke for unge med uregelmessige liv

– Jeg opplever at det er flere nå enn bare for et år siden som kommer med et ønske om å slutte på hormonell prevensjon, forteller Siri Kløkstad.

Hun er gynekolog ved Sex og samfunn, Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

SKEPTISK: Gynekolog Siri Kløkstad synes det blir feil å si at «sikre perioder» er sikker prevensjon. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Likevel er salget av hormonell prevensjon ganske likt, sier hun og viser til en rapport fra Folkehelseinstituttet om legemiddelforbruk i Norge.

Hun forteller at «sikre perioder» er langt fra like sikker prevensjon som for eksempel p-stav og spiral. Disse er de sikreste prevensjonsalternativene vi har fordi det ikke er mulighet for brukerfeil, sier hun.

P-piller er også et veldig sikkert prevensjonsmiddel, selv om det her er noe mer rom for å bruke det feil, sier Kløkstad.

– Ved vanlig bruk ser man at cirka 25 av 100 kvinner blir gravide når de bruker sikre perioder i ett år. Sammenlignet med 5 per 10.000 ved bruk av p-stav, forteller hun.

Temperaturmetoden avhenger av at man tar temperaturen når man står opp og på mer eller mindre samme tidspunkt hver dag

– Det vil for eksempel være et problem om du jobber skift, er på reise og sover uregelmessig så du ikke får målt temperaturen etter du har våknet om morgenen, sier Kløkstad.

– Så for unge, fertile mennesker som lever uregelmessige liv, så vil det antagelig ikke være et godt nok prevensjonsmiddel, mener hun.

Ifølge Helsedirektoratets rapport om folkehelse har antallet personer som har fått et prevensjonsmiddel på resept vært stabilt på om lag 400 000 personer per år i perioden 2016 til 2020.

Mener engasjementet har «tatt av»

Kløkstad påpeker at for dem som opplever sterke bivirkninger fra hormonell prevensjon, så er temperaturmåling et bedre alternativ enn å ikke bruke noe.

– Men jeg synes det blir feil å si at det er sikker prevensjon.

Kløkstad har inntrykk av at engasjementet rundt prevensjon har «tatt av» de siste årene, men hun er usikker på hvorfor.

BIVIRKNINGER: Gynekolog Kløkstad mener et ofte bare er å bytte prevensjonsmiddel hvis man opplever bivirkninger. Foto: Colourbox

– Da p-pillen kom, ble prevensjon sett på som en enorm kvinnefrigjøring. Mens dagens unge kvinner aldri har levd i en verden hvor man ikke kunne ha et fritt sexliv uten å tenke på graviditet, er de nok mer opptatt av likestilling og at gutta kan komme mer på banen når det gjelder prevensjon.

– Problematisk

Når det gjelder videoen til Hanna-Martine, sier Kløkstad at hun synes det er viktig at unge lærer om hvilke muligheter som finnes.

– Men det jeg opplever som problematisk er hvis man uttaler seg kategorisk om helsespørsmål kun basert på egne erfaringer, sier hun.

Kløkstad sier at helsepersonell kan bli flinkere til å informere om bivirkninger, og at det er viktig å ta folk på alvor når de forteller om dem.

Hun anbefaler på det sterkeste å ta kontakt med lege, jordmor eller helsesykepleier hvis man opplever problemer med prevensjonsmiddelet sitt.

– Ofte kan det bare være behov for å bytte prevensjonsmiddel, sier hun.

Vil ikke at andre skal følge etter

Baller forteller at hun har snakket med egen gynekolog om å slutte på hormonell prevensjon.

– Det er klart det finnes en risiko, men for meg er det viktigste å ikke ha det sånn som jeg har det nå, sier hun.

LEI: Hanna-Martine er lei av hormonelle prevensjonsmidler. Foto: Skjermbilde TikTok/Hanna-Martine

Baller er tydelig på at hun ikke sitter på noen fasit, og kun snakker om hva som er rett for seg selv.

– Jeg sier ikke at dette funker for alle, eller ber noen om å slutte med prevensjon. Jeg har jo ikke fått testet det selv engang, så jeg har ikke laget videoen for å få andre til å følge etter.

– Men er det en fare for at yngre følgere og andre som ser videoen kan bli påvirket av det du deler og bytte til en prevensjon som kan være mindre sikker?

– Unge får mye informasjon på TikTok, men så må det være opp til enhver hva man tar til seg. Hvis man for eksempel sliter med mye bivirkninger, kan dette åpne øynene for å bytte til noe annet, også andre hormonelle prevensjonsmidler.

– Det viktigste er å snakke med lege eller gynekolog, sier hun.

Selv skal Baller oppdatere TikTok med hvordan temperaturmålingen fungerer for henne.