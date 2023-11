Dropper Black Friday: – Kommer ikke til å fronte det

Black Friday, Black Week og Black Month.

Årets største tilbudstid er her igjen, og de største kjedebutikkene nærmest kaster reklameplakatene etter deg.

Klarnas julehandelsundersøkelse viser at enda flere vil legge julehandelen sin til Black Week i år enn i fjor.

På kjøpesenteret Holmen Senter i Asker har de imidlertid valgt å avblåse hele årets Black Friday-markering.

JULESTEMNING: Julepynten har inntatt senteret, men Black Friday blir det ikke. Foto: Lage Ask / TV 2

Annerledes opplegg

– Vi prøver å sprenge hodene våre ut av boksen, og det er veldig gøy, sier senterleder Tanja Venheim Østensen til TV 2.

Tidligere år har de kastet seg på Black Friday-fenomenet, men ifølge senterlederen er det ikke noe kundene higer etter.

– Vi føler at de som bruker vårt senter også er veldig opptatt av hvordan de kan bidra for miljøet. Det ser vi i tilbakemeldingen de gir, og vi tenkte at vi må ta det på alvor, sier Østensen.

I år blir det dermed heller en uke med fokus på gjenbruk og bærekraft, i stedet for tilbud og kjøpejag. Blant annet blir det bruktmarked inne på senteret.

GJENBRUK: Senterleder Tanja Venheim Østensen sier de heller vil fokusere på gjenbruksaktiviteter enn Black Friday-tilbud. Foto: Lage Ask / TV 2

Det var Budstikka som først omtalte dette.

Østensen sier reaksjonene fra butikkene har vært gode, selv om noen av kjedebutikkene fremdeles kjører egne Black Friday-opplegg.

– Det er ikke nødvendigvis i konflikt med vårt opplegg, men i fellesarealer og fra senterets side kommer vi ikke til å fronte det noe.

HOBBYVERKSTED: Tone Almendingen Røyneland står for gjenbruksverksted på senteret. Foto: Lage Ask / TV 2

Kommet for å bli

Selv om hun dropper fenomenet på eget senter, tror Østensen at Black Friday har kommet for å bli.

– Jeg er redd for det, men på en annen side tror jeg flere og flere blir mer opptatt av at julegaver og andre ting enten kan lages selv, være gjenbruk, eller ikke behøver å koste like mye som man kjøpte for i fjor.

REKLAME: Black Friday-reklamene på senteret er erstattet med egne «Visste du at»-reklamer. Foto: Lage Ask / TV 2

– Tror du ikke mange setter litt ekstra pris på Black Friday-tilbudene i år, med høyere priser og dårligere økonomi?

– Jo, jeg er enig i det. Mange er veldig bevisst sin egen økonomi, så både Black Week og brukthandel er noe som gjør at man kan spare penger, sier Østensen.

Senterlederen sier likevel at hun ikke tror senteret vil tape særlig mye i omsetning av å droppe Black Friday.

– Viktig kampanje

Noen kilometer nærmere Oslo ligger nemlig «storebror», Sandvika Storsenter.

– De har et helt annet budsjett og en annen greie. De som ønsker Black Friday bruker Sandvika Storsenter, mens de som ikke orker det maset bruker Holmen, sier Østensen.

SYING: Anne-Grethe Hvesser og Beate Sandtrøen tar imot kunder som vil sy noe gammelt om til noe nytt. Foto: Lage Ask / TV 2

Senterdirektør Kathrine Ingerø ved Sandvika Storsenter bekrefter at tilbudsuka blir å finne hos dem, også i år.

– Vi kjører Black Friday og Black Week. Det vet vi er en kampanje som er viktig for leietakerne og kundene våre, sier Ingerø.

Hun mener årets Black Week er spesielt verdsatt blant forbrukere, i en økonomisk krevende tid.

– Forbrukeren vil gjerne sikre seg gode tilbud og starte julehandelen med det.

VIKTIG: Senterdirektør Kathrine Ingerø ved Sandvika Storsenter sier Black Week er viktig for senteret. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Viktigst for noen bransjer

Ingerø mener Black Friday har kommet til Norge for å bli.

– Det markerer starten på julehandelen. Folk er, opplever jeg, opplest når de kommer til butikkene, og benytter anledningen til å gjøre noen gode kjøp i forbindelse med det.

Hun sier uka også er viktig for omsetningen til både senteret og butikkene.

– Omsetningen vi har i den uken er veldig stor, så Black Week er viktig for Sandvika Storsenter. Så er det noen bransjer det er viktigere for enn andre, som sport, elektro og kjøkken.

Personlig gleder Ingerø seg til den kommende uka.

– Noen er allerede i gang med Black Month, men det er en morsom uke på senteret under Black Week, fordi det er mye trøkk.

Venter økning

Klarnas julehandelsundersøkelse for 2023 viser at mange planlegger å bruke mindre penger på julegaver enn i fjor.

Samtidig sier flere at de vil legge julehandelen til nettopp Black Week.

– Det er også en klar tendens at mange vet hva de er på utkikk etter denne uken, og handler produkter de ellers ville ha handlet – men til en lavere pris, sier markedsdirektør i Klarna Norge, Thomas Elvestad.

Mens 60 prosent oppga at de regnet med å handle i forkant av fjorårets Black Week, oppgir 68 prosent at de sannsynligvis vil gjøre dette i år.

BEVISST HANDEL: Markedsdirektør Thomas Elvestad i Klarna har tallene klare for årets julekalendersalg. Foto: Klarna

Undersøkelsen viser også at flere har tydelige mål for Black Week-handelen.

42 prosent av de som oppgir at de regner med å handle i løpet av Black Week, vet nøyaktig, eller har en klar formening om, hva de ønsker å kjøpe.

Det er flere enn i fjorårets undersøkelse, hvor 37 prosent oppga dette.