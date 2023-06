Dronningen til bords med sin fjerne slektning

SØMNA (TV 2): Til tross for regnvær var stemningen upåklagelig da slektningene møttes over en kaffetår.

Kongeparet er godt i gang med dag tre av fylkesturen til Nordland, og både BlimE!-dans, signering av kongestein og kaffeslabberas har stått på agendagen den regnfulle sommerformiddagen i Sømna kommune.

Og for én av de fremmøtte ble kaffeslabberaset ekstra spesielt. Den lokale Sømnaværingen Asbjørg Solli (85) er nemlig en fjern slektning av dronning Sonja (85).

KAFFETÅR I REGNVÆRET: Godværet var ikke helt på kongeparet og de lokales side under det rojale besøket i Sømna – men stemningen var det ingenting å utsette på! Foto: Malini Gaare Bjørnstad

Oldemoren på Asbjørgs morsside, og bestefaren til dronningen, var søskenbarn. Dette gjør at Asbjørg er femmenning med kronprins Haakon (49) og prinsesse Märtha Louise (51).

Ga dronningen et ark med slektshistorien

Slektsoversikten ga Asbjørg til dronningen på et A4-ark, som dronningen brettet sammen og la ned i vesken.

SLEKTSHISTORIE: Asbjørg Solli fra Sømna er en fjern slektning av dronning Sonja. Hun benyttet anledningen til å gi dronningen et ark med deres felles slektshistorie. Foto: Malini Gaare Bjørnstad

– Var dronningen klar over at dere var i slekt?

– Nei, det tror jeg ikke at hun var klar over! Men hun hadde vel fått med seg at det var grunnen til at jeg var her. Dronningen er jo firemenning med min mor, så hun er langt uti slekta, sier Asbjørg til TV 2.

Glad for å se kongen på beina igjen

Asbjørg er på samme alder med kongen og dronningen, og har et langt yrkesaktiv liv bak seg. Både som gårdskone i over 40 år, som hjemmehjelp og ikke minst trebarnsmor, bestemor og oldemor.

85-åringen har også vært åpen i lokalavisen om at hun har mistet en sønn til leukemi.



– Hva er hemmeligheten bak en god helse?



– Det må nok være at man har arbeidet og slitt. Det har vært mange tung tak, sier hun til TV 2.

GODSTEMNING: Stemningen var på topp blant små og store under kongeparets besøk i Sømna kommune. Foto: Malini Gaare Bjørnstad

Asbjørg er glad for å se at kongen er ved bedre helse.

– Det var kjempefint å se ham på beina igjen. Har virker veldig trivelig!



Både ektemannen og døtre var til stede under festlighetene på bygetunet i Sømna, og var i publikum da Asbjørg spiste lokal bakst og drakk kaffe med dronningen.

Asbjørg sier til TV 2 at hun tror et langt og yrkesaktiv liv – både på gården, i hjemmet og i hjemmesykepleien har vært en medvirkende årsak til at hun holder seg i så god form – i likhet med både kongen og dronningen.

ET KONGELIG FARVEL: Asbjørg Solli og dronning Sonja tok farvel etter kaffeslabberaset på Sømna bygdetun. Foto: Malini Gaare Bjørnstad

Etter de seks kommunene på Nordlandsturen er overstått, gjenstår 18 kommuner før kongeparet har nådd det uoffisielle målet om å besøke alle de 356 kommunene i Norge i forbindese med offisielt besøk eller militærøvelse.

For Asbjørg Solli er den hustrige juniformiddagen noe hun ikke kommer til å glemme med det første.

– Det var veldig trivelig, og er et minne for livet! Men det gikk så altfor fort, jeg skulle gjerne ha drukket kaffe med dronningen litt lenger!