Dronningen får ny stol

KLARGJORT: Slik ser den ut, stolen dronning Sonja skal bruke under åpningen av Stortinget tirsdag. Foto: Terje Bendiksby

Tronstolene til kongen, dronningen og kronprinsen i Stortinget brukes bare én gang i året, når de kongelige sitter på dem under den høytidelige åpningen av Stortinget.

– I år vil en ny tronstol være på plass i salen. Den skal benyttes av dronningen når hun besøker Stortinget under den høytidelige åpningen eller ved andre formelle anledninger, sier stortingspresident Masud Gharahkhani i en epost til NTB.

Fram til nå har dronning Sonja sittet på dronningstolen etter dronning Maud. Maud var første dronning som fikk plass på podiet, ved siden av kongen, men da på en ombygget prinsestol.

– Til åpningen av Stortinget i 1906 ble den ene prinsestolen en dronningstol. Alle stolene fikk det norske riksvåpenet, og en av prinsestolene fikk en lukket dronningkrone, ifølge Stortinget.

OPPGRADERING: Fra fjorårets åpning av Stortinget: Dronning Sonja, kong Harald og kronprins Haakon. Da ble for øvrig dronningens og kronprinsens stol byttet om ved en feiltakelse, og observante tilskuere merket seg at kronprinsen satt under den lukkede dronningkronen under åpningen av det 167. Storting. Foto: Heiko Junge / NTB

Historisk sete

Den nye stolen er i empirestil, nyrestaurert og fra tidlig 1800-tall. 10. november 1814 ble den trolig brukt i stortingssalen, som da lå i Christiania katedralskole, da kronprins Carl Johan holdt sin første trontale. Han ble senere kong Karl Johan. Den har altså en fortid som kongestol.

– Stolen blir et symbol på at kongeparet utfører oppgaven i fellesskap, som et team. Vi har en fantastisk konge, og vi har jammen en fantastisk dronning også, sier Gharahkhani.

Den nye dronningstolen har blant annet armlener og løveføtter med et mer ruvende preg enn den forrige. Den var kongens tronstol fram til 1866. Da sto stortingsbygningen ferdig, og en ny tronstol, som kongen fortsatt bruker ved den høytidelige åpningen, ble anskaffet.

RUVENDE: Stolen har et mer ruvende preg enn den forrige stolen. Foto: Terje Bendiksby

På teater og museum

Den da avlagte tronstolen havnet på Christiania Theater og senere Nationaltheatret, der den ble brukt som rekvisitt. I 1912 ble den imidlertid overført til Folkemuseet. Våren 2023 inngikk Stortinget og Folkemuseet et samarbeid for å igjen ta i bruk stolen i forbindelse med kongelige besøk.

– For Stortinget er det en del av vårt samfunnsansvar å restaurere og ta vare på kulturminner fra Stortingets historie. Restaureringen av stolen er et verdifullt tilskudd her, sier Gharahkhani.

Stolene er trukket i mørk rød velur og belagt med tynne lag med ekte bladgull. Særlig gulldetaljene trenger ofte fornyelse, fordi forgyllingen lett blir slitt, tross lite bruk.