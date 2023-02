– Dronning Sonja spurte om jeg blir lei

VINNER: Jesper Saltvik Pedersen sikret seg fem medaljer under para-VM i Spania. Foto: Agnes Mogstad/God morgen Norge

Forrige uke briljerte Saltvik Pedersen i para-VM i Spania, der han sikret seg fire gullmedaljer og en bronse.

– Det er rått å klare å holde seg i toppen, forteller han til God morgen Norge og smiler.

Allerede før mesterskapet var i gang hadde han vunnet ti av sesongens verdenscuprenn.

All den harde jobbingen har lønnet seg, for under idrettsgallaen tidligere i januar ble han kåret til årets mannlige parautøver.

I tillegg var han nominert til Årets navn sammen med blant annet Erling Braut Haaland (22), Viktor Hovland (25) og Jakob Ingebrigtsen (22).

– Det er utrolig kult og det viser jo at folk har fått det med seg. Det er rått å bli satt i samme bås som de utøverne. Det håper jeg vi kan ta med oss inn i fremtiden.

Gratulasjoner fra Kongen

De celebre selskapene stopper ikke der. I 2022 var han i to middager på Slottet. Først under OL-middagen hvor han satt ved siden av dronning Sonja, deretter 18-årsdagen til prinsesse Ingrid Alexandra (19).

– Det går ikke an å være i finere selskap en det, så det var gøy. Kong Harald sender telegrammer hver gang jeg vinner mesterskap, så dronning Sonja lurte på om jeg ikke blir lei av alle beskjedene fra kongen.

SPØKTE: Dronning Sonja og Jesper Saltvik Pedersen i samtale under kongeparets middag for utøverne fra OL og Paralympics i Beijing på Slottet i fjor. Til venstre i bildet sitter langrennsløper Johannes Høsflot Klæbo. Foto: Terje Bendiksby / NTB Foto: Terje Bendiksby

Videre forteller alpinisten at kongen også fulgte med da han konkurrerte i Spania.

– Det går jo ikke an å bli lei av hilsninger fra kongen. Det er ganske kult at vi har en kongefamilie som bryr seg så mye om hva som skjer både ute i verden og i Norge.

SEIER: Jesper Saltvik Pedersen vant gull i superkombinasjon under Para-VM alpint i Espot, Spania. Foto: Norges Skiforbund/Lemos Media/NTB

– Hva er det som står på telegrammene?

– Det er gratulasjoner. Det viser at han følger med og det er kult å ha en så idrettsinteressert konge.

Ønsker mer mediedekning

Tross veldig gode resultater har ikke premiene vært like gode.

Etter verdenscuprennet i Sveits i 2021 fikk Saltvik Pedersen en ost i premie, og like før jul fikk han en ertepose etter super-G-renn i Østerrike. Medaljene er derimot de samme som de vinner i ordinære VM for funksjonsfriske.

– Det er fint og det viser at vi holder på med det samme. Akkurat nå er mediedekningen viktigere enn premiene. Det må på plass før vi kan snakke om premiepenger. For meg er det viktig at TV 2 og NRK sender rennene, noe som ikke ble gjort i år.

– Hvor langt mener du vi er kommet i 2023 når det kommer til likestilling innen idrett?

– I Norge tok vi et stort steg i fjor med VM i Hafjell, men den manglende mediedekningen viser at vi fremdeles har en vei å gå. Jeg håper at vi etter hvert kan ha worldcupen og VM sammen med de funksjonsfriske utøverne.

Mellom alle mesterskap, treninger og celebre selskaper, er alpinisten også student. For å få kabalen til å gå opp har han dette semesteret satt studiet på pause.

– Jeg prøver å få det til å gå rundt. Det er greit å ha noe annet å gjøre enn å kjøre alpint, og å ha noe annet å tenke på.

Skal kjøre i 300 km/t

Som om det ikke var nok med det, skal 23-åringen være pilot på verdens raskeste kjelke.

Nima Shahinian (41) er en av Norges eneste astronautkandidater og har i flere år tenkt på å bygge verdens raskeste kjelke. Den skal gå opp mot 300 km/t, og om alt går etter planen vil Saltvik Pedersen bli verdens raskeste menneske uten motor.

– Og det tør du?

– Ja, jeg tror kanskje det er farligere å kjøre utfor i 120 km/t på én ski. I kjelken vil jeg være inni en ganske sikker kapsel. Jeg er sikker på at Nima tar sikkerheten på alvor. Men det er klart det er litt risiko med 300 km/t.