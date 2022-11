Dronetiltalt russer nekter for tilknytning til Putin

Andrey Yakunin ble pågrepet i Hammerfest mandag 17. oktober og er tiltalt for å fly drone ulovlig på Svalbard.

Tiltalte er sønn av den russiske forretningsmannen og tidligere KGB-agenten Vladimir Yakunin, som skal ha nære bånd til president Vladimir Putin.

– Ville vært rart

I et intervju med TV 2 fredag benekter Yakunin at han har noen direkte forbindelse til den russiske presidenten.

INTERVJU: TV 2-reporter Finn Erik Robstad i et digitalt intervju med dronetiltalte Andrey Yakunin fredag. Foto: Simen Askjer

– Jeg har ingen direkte forbindelser til Putin, i hvert fall ikke som er meg bevisst. Tilbake i St. Petersburg hadde familien min ofte åpent hus, og jeg kan ikke huske alle som har vært innom der, sier Yakunin.

– Har faren din et forhold til Putin?

– Det må du nesten spørre han om. Som tidligere CEO av det største transportselskapet i landet ville det vært veldig rart om han ikke hadde noen form for kontakt med ledelsen, sier Yakunin.

På Svalbard med seilyatch

I tiltalen heter det at Yakunin oppholdt seg på Svalbard i perioden 3. august til 6. september i år, og fløy drone gjentatte ganger i denne perioden.

Sanksjonsforskriftene forbyr russere å operere fly og droner i Norge. Det var nettopp dette Yakunin hadde gjort under sin tur rundt Spitsbergen med den 27,1 meter lange seilbåten «Firebird».

TIL KAI: Båten til Andrey Yakunin ligger til kai i Tromsø. Foto: Markus Furnes

– Jeg var på ferie på Svalbard av rekreasjonelle grunner. 95 prosent av dronebildene er av vakker natur og klatring. De resterende fem prosentene er av folk og mannskap, sier han.

På spørsmål om når Yakunin var i Russland sist, opplyser han at han besøkte landet i januar i år.

– Det var i forbindelse med et familieselskap. Sist jeg hadde Russland som hjemsted var i 2008.

– Ikke en spion

Yakunin sier han aldri har hatt et ønske om å jobbe for en stat.

– Det er ingen seriøs grunn til å se på meg som en spion. Jeg har aldri hatt lyst til å jobbe for en stat.

– Hvordan stiller du deg til Russland invasjon av Ukraina?

– Jeg var tidlig ute med mitt standpunkt om krigen. Jeg støtter ikke de militære handlingene til Russland, sier Yakunin.

Fryktet han skulle forlate landet

Tingretten ville opprinnelig løslate Yakunin, men PST anket saken til Hålogaland lagmannsrett, og han har vært varetektsfengslet siden.

Også lagmannsretten kom fram til at han skal holdes fengslet fram til rettssaken. Dette med bakgrunn i en frykt for at Yakunin vil flykte fra landet før rettssaken.

I TINGRETTEN: F.v. forsvarer Bernt Heiberg fra Elden advokatfirma, og offentlig oppnevnt forsvarer Jens Bernhard Herstad fra Advokatfirmaet Herstad Foto: Karianne Laagstein. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

– At jeg sitter i varetekt nå er usedvanlig uflaks. I forbindelse med rettsaken er jeg fokusert og jeg ønsker å forsikre meg om at jeg er forberedt, sier Yakunin.

– Jeg er også optimistisk når det gjelder utfallet, og så vidt jeg vet har ikke politiet noen bevis som kan få meg domfelt.

– Rettslig komplisert

Tiltaltes forsvarer, Bernt Heiberg, sier han er dypt uenig i påtalemyndighetenes tolkning av sanksjonsforskriften.

– Påtalemyndighetene tolker det dithen at det er forbudt for enhver russer å fly drone i Norge. Det er vi dypt uenige i. Denne saken er derimot rettslig komplisert fordi den handler om nasjonalitet og ikke handlingen i seg selv, sier han.

UENIG: Tiltaltes forsvarer, Bernt Heiberg, er uenig i hvordan påtalemyndigheten tolker sanksjonsforskriften. Foto: Simen Askjer

Ifølge Heiberg baserer påtalemyndighetene seg på en svært uklar regulering fra EU.

– Denne saken handler om en russisk-britisk turist som var på Svalbard for gå på fjelltur. Det er ingen bilder på dronen som kan tolkes som lovbrudd, sier Heiberg.

Tiltalte har selv opplyst at han har feriert på Svalbard og i Norge nesten hvert år siden 2016. Han har erkjent å ha fløyet en hobbydrone på Svalbard, men mener det ikke var ulovlig.

TV 2 har vært i kontakt med PST, som ikke ønsker å gi noen kommentar i forkant av rettssaken.