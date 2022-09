Droner over oljeplattformer i månedsvis: – Noen forbereder noe

Politiet etterforsker droneaktivitet som har foregått over norske oljeplattformer i månedsvis. – Noen er jo der av en grunn, mener etterretningseksperter.

DRONER: Et av stedene der droner er observert, er her, ved Johan Sverdrup-plattformen i Nordsjøen. Foto: NERIJUS ADOMAITIS / Reuters / NTB

Tirsdag ble det kjent at politiet i Sør-Vest etterforsker en rekke drone-observasjoner fra oljerigger på norsk sokkel.

Aktiviteten skal ha foregått i månedvis.

Mandag kveld ble det meldt om store lekkasjer fra gassrør som går fra Russland til Tyskland. Disse rørene heter Nord Stream 1 og Nord Stream 2. Det er foreløpig ikke avdekket hva som har skjedd, eller hvem som står bak en eventuell sabotasje.

Ståle Ulriksen er forsker og lærer på FHS/Sjøkrigsskolen. Han er tydelig på at han ikke kjenner detaljene rundt dronene som er observert, men har likevel noen betraktninger rundt situasjonen.

MISTENKSOM: Ulriksen mener det kan være tegn til at noen forbereder noe. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Om det er droner der som vi ikke vet hvem styrer, så tenker jeg at det er noen som forbereder noe, sier han.

Han er tydelig på at ingen vil fly droner ute i Nordsjøen, uten å ha en plan.

– I min jobb skal man være litt mistenksom. Det kan være en indikasjon på at noen forbreder seg på noe som ikke er spesielt bra for norske interesser, sier han.

– Kan være etterretning

Han får støtte av Tore Bukvoll, sjefsforsker Forsvarets forskningsinstitutt.

– Det kan være bare etterretning, sier han.

Typisk etterretning kan være informasjon om systemer eller rutiner på plattformene.

Han er tydelig på at det særlig er en nasjon som er opptatt av fremmede makters olje- og gassinfrastruktur – og det er Russland.

EUROPA: Kart over gassrørene i Europa. Grafikk: Hanna Linnea Lüders / TV 2

– Dette dukket opp i sovjetisk tekning allerede på 70-tallet i forbindelse med utbyggingen i Nordsjøen. Og særlig har russiske marinespesialstyrke hatt det som oppdrag, ihvertfall tidligere, sier han.

Han sier det også finnes mer hemmelige avdelinger som kan være involvert.

– Det finnes en mer hemmelig avdeling som bare delvis er underlagt forsvaret, som driver spesielt med dypvannsoperasjoner. Det er fremstilt som et forskningsprosjekt, men ligger under generalstaben, sier han.

Forskjellige typer

Ulriksen er tydelig på at det finnes forskjellige typer droner, og at før man vet hvilken type det er snakk om, er det vanskelig å slå fast hva de har gjort over norske plattformer.

– Det er klart at det er begrenset rekkevidde på de fleste droner. Det er bare noen få som har virkelig lang rekkevidde. Det betyr jo at noen bør være i nærheten og styre dem, sier han.

Han mener plattformenes radar, eller andre radarer i området, bør ha fanget opp både dronetrafikken, men også hvilke skip som befinner seg i området til enhver tid.

– Det bør være mulig å finne ut av hvem som står bak dette, sier han.

Videre sier han at droner stort sett brukes til å samle informasjon, men at de også kan gjennomføre angrep.

– Enkelte kan løfte så mye som 50 kilo. Og det er klart, har man 50 kilo sprengstoff, så kan man gjøre mye skade, sier han.

Han understreker også at uansett hva slags dronetrafikk det er snakk om, så kan det være svært skadelig.

– Droneflyvning der ute er en fare for flytrafikken. Det lander og letter helikoptre hele tiden, og plattformene er utstyrt som små flyplasser, sier han.

NORDSJØEN: Det er observert flere droner i Nordsjøen. Martin Linge er en av plattformene som befinner seg der. Foto: Jan Arne Wold / Equinor / NTB

– Over flere måneder

Leder seksjon for Nordsjø og Miljø, Amund Preede Revheim, i Sør-Vest politidistrikt er den som uttaler seg om politietterforskningen av saken.

Politiet ønsker per nå ikke å gå inn på detaljer i etterforskningen, annet enn at det handler om mulige brudd på Petroleumslovens bestemmelser om sikkerhetssoner.

– Vi ønsker ikke å konkretisere antall hendelser eller hvor dronene skal ha blitt observert, utover at det dreier seg om hendelser over flere måneder. Vi har naturligvis dialog med bransjen, samt andre eksterne og interne aktører det er naturlig å samhandle med i denne sammenheng, sier han.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa under en pressekonferanse onsdag ettermiddag at droneaktiviteten er noe av årsaken til at beredskapen ved norske olje- og gassinstallasjoner har vært økt siden mars.

– Vi kommer til å ha høyere beredskap i området og være synligere, sier Støre.