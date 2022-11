Droner observert ved flere mobilmaster

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har fått meldinger om både uidentifiserte droner og mistenkelige personer rundt mobilmaster og elektronisk kommunikasjonsanlegg.

– Det har blitt gjort observasjoner av droner i Trøndelag og Sør-Norge, sier seksjonsleder for tilsyn Svein Scheie i Nkom til TV 2.

Han har ikke et eksakt antall på hvor mange droner som er observert, men at det skal være snakk om under ti droner.

– Meldingene vi har fått er fra entreprenører som har jobbet ved mobilmastene og observert droner i nærheten.

På grunn av observasjonene har de bedt mobil- og bredbåndsselskapene om å være ekstra på vakt for mistenkelig aktivitet nær anleggene sine.

– Vi har et ønske om at man skal ha lav terskel for varsling, for da vil man fort få varsler som er legitime også. Det er ikke ulovlig å fly droner. Så det er ikke slik at et hvert varsel er ulovlige droner.

– Ingen tegn på mulig angrep

Scheie sier til NRK at de ikke sett noen tegn til et mulig angrep eller at dronene kan ramme infrastrukturen ved å sette dem ut av drift.

– Det vil heller ikke få veldig store konsekvenser dersom disse blir satt ut av drift, men det kan få veldig lokal betydning.

Pressekontakt i Nkom, Ellen Høstmark Bustø, understreker til TV 2 at de ikke er urolig etter observasjonene.

– Men vi har siden konflikten i Ukraina hatt økt fokus på sikkerhet og beredskap, og bedt bransjen ha fokus på dette, sier Bustø

Hun understreker samtidig ikke vet noe om hva de observerte dronene er brukt til.

– Vi vet ikke om de er der for å ta bilder av installasjonen eller om de er der for å ta landskapsbilder. Droner er blitt relativt vanlig. Kan ikke si at all droneaktivitet er mistenksom, sier hun.

PST har ansvaret

– Men rutinemessig melder vi til PST. De må gjøre vurderingene og har ansvaret for å vurdere risiko, det gjør ikke vi, sier Bustø.

Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) har overtatt ansvaret for drone-etterforskningen av alle hendelsene med droner her til lands.

PST har ennå ikke besvart TV 2s henvendelse.

Nkom understreker til TV 2 at de ikke har noen indikasjoner på at droneobservasjonene har noen sammenheng med Telenors problemer torsdag