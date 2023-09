Dronene som forsvant – hvis de i hele tatt har vært der

Høsten 2022 nærmest haglet det med meldinger om mystiske droner som svirret rundt og i nærheten av olje- og gassinstallasjoner.

De aller fleste observasjonene ble gjort etter sabotasjen av gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen, 27. september i fjor.

Var det fremmede makter som spionerte? Ble det planlagt aksjoner som skulle ramme en av våre viktigste eksportnæringer?

Ba om økt årvåkenhet

Spekulasjonene var mange, og ble tatt så seriøst at Petroleumstilsynet holdt et ekstraordinært møte i sitt sikkerhetsforum angående de uidentifiserte dronene i Nordsjøen.

FLERE DRONER: Det var flere meldinger om droner i Nordsjøen i fjor. Foto: Carina Johansen / NTB

Tilsynet oppfordret etterpå til «økt årvåkenhet fra alle operatører og redere på norsk sokkel».

Ifølge petroleumsloven er det forbudt å fly droner innenfor en sikkerhetssone på 500 meters rundt installasjonene offshore.



Totalt mottok politiet i fjor 115 ulike meldinger om observasjoner av mulig uidentifisert droneaktivitet knyttet til gass- og oljeinstallasjoner offshore.

UNDERSØKTE: Seksjonsleder Amund Preede Revheim i Sør-Vest politidistrikt har ikke funnet bevis på at det har skjedd ulovlig droneaktivitet på norsk sokkel. Foto: Sør-Vest politidistrikt

– Alle meldingene ble vurdert, men det var nok mange feilkilder i det materialet, sier Amund Preede Revheim.



Han er leder for Nordsjø- og miljøseksjonen i Sør-Vest politidistrikt.



Lav terskel for å melde fra

Revheim forteller at dronemeldingene hovedsakelig kom fra arbeidere på installasjonene eller supplybåter i nærheten.

– Man må huske på at petroleumsbransjen har en veletablert sikkerhetskultur med lav terskel for å rapportere avvik, sier Amund Preede Revheim.



Politiet har brukt betydelig med ressurser på sakene og har hatt løpende kontakt med blant annet luftfartsmyndigheter og droneeksperter.



DRONE: Verken i 2020 eller 2021 fikk politiet meldinger om droneaktivitet i nærheten av olje- og gassinstallasjoner. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Fire av sakene førte til at politiet opprettet straffesaker knyttet til brudd på avstandsbegrensningene.

Samtlige saker er henlagt på grunn av mangel på informasjon om gjerningsperson eller ukjent gjerningsperson.



– Det var særlig opplysninger om den mulige dronens avstand til plattformene som gjorde at disse fire sakene skilte seg ut. I mange andre saker var det melding om en ukjent lyskilde som våre innledende undersøkelser knyttet til legal luftfartsvirksomhet, fartøyer eller himmellegemer, forteller Revheim



Ingen klare bevis

Han forteller at det er vanskelig å se at det er en drone og at det ikke finnes klare foto- eller videobevis.

– Vi kan ikke med sikkerhet bekrefte eller avkrefte meldingene, men det er vanskelig å ettergå ukjente lyskilder gjerne på flere tusen meters avstand til sjøs, sier Revheim.



JUPITER: At planeten Jupiter sto lavt på himmelen og lyste særlig sterkt høsten 2022 kan være en av forklaringene på de mange droneobservasjonene som ble meldt til politiet. Foto: AFP PHOTO / NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS

Han forteller at politiet gjorde noen korte analyser i etterkant av alle meldingene som kom inn.

– Vi så at jo flere medieartikler som ble skrevet om dronene, jo flere rapporteringer fikk vi, sier politimannen.



Han trekker også fram at at da både politiet og Petroleumstilsynet ba om økt årvåkenhet fra bransjen så tok de mange det svært seriøst.

– Det var mange som aktivt speidet etter droner. Da er det kanskje ikke så rart at vi fikk mange meldinger, sier Revheim.



TERRORMÅL? Etter angrepet på gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 ble det spekulert i om også norske installasjoner kunne bli angrepet. Foto: Carina Johansen/NTB

Han forstår at det stilles spørsmålstegn ved ressursbruken, men mener det blir feil å snakke om en overreaksjon fra myndighetenes side.

– At droner kan brukes til ulike former for kriminalitet er åpenbart. I den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen vi står ovenfor mener jeg det bare skulle mangle at politiet, våre samarbeidspartnere og bransjen har en «verstefalls-tilnærming» til den typen meldinger som vi her fikk, forklarer Revheim

Null saker etterforskes i år

At han ikke har fått en eneste dronesak på sitt bord i år har han ingen sikker forklaring på.

– Det kan henge sammen med slike observasjoner nå behandles mer som etterretningsinformasjon. Det betyr at PST gjør en siling før det kommer videre til min avdeling. Jeg kjenner til at det har vært to meldinger om observasjoner av mulige droner i 2023, men de har ikke medført etterforskning. Den ene av disse var offshore, sier lederen for Nordsjø- og miljøseksjonen i Sør-Vest politidistrikt.

DRONEFRITT: I år er politiet kun kjent med en droneobservasjon på norsk sokkel, men har ikke funnet holdepunkter til å gå videre med saken. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

PST sier til TV 2 at de ikke har offisielle tall på meldinger om observasjoner på norsk sokkel i 2023.

– Det vi kan si er at det siste året har det vært mindre fokus på droneobservasjoner enn i 2022, sier seniorrådgiver i PST, Martin Bernsen.