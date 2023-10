Drone skal jakte «gull» i havdypet

– En slik drone bruker bare én prosent av drivstoffet som ett fiskefartøy bruker i jakten på krill, forteller konserndirektør Vebjørn Barstad i Aker BioMarine.

Båtene til Aker BioMarine opererer i et av verdens røffeste klima helt sør på kloden når de fisker etter krill.

RØFT: klimaet på Antarktis er svært krevende Foto: Aker BioMarine

Frem til nå har de store fiskebåtene «trålet» de store havområdene i Sørishavet på jakt etter denne lille skapningen, noe som har vært både kostbart og tidkrevende.



– Nå vil denne fiskeoperasjonen føre til at vi reduserer antall letedager betydelig og sparer penger. Samtidig oppnår vi en solid miljøgevinst for selskapet, sier Barstad til TV 2.

Brukes til forskning

Den seks meter lange og helt ubemannede dronebåten er utstyrt med en rekke ulike sensorer. Disse brukes både i søket etter krill og til å samle data til forskning og bestandskartlegging.

Dronefartøyet styres fra et kontrollrom om bord i fiskebåten. Her får mannskapet informasjon i sanntid straks den gjør ett funn.



KRILL: Dette er skapningen som fanges på havets dyp, blant annet i Sørishavet på Antarktis. Foto: Oda Linnea Brekke Iden/Havforskningsinstituttet

Krillen er et lite krepsdyr som blant annet brukes til proteintilskudd. Aker BioMarine fisket 415 000 tonn krill i Sørishavet i fjor av en totalkvote på 620 000 tonn.

Ifølge Barstad er den autonome nyvinningen en revolusjon i norsk og internasjonalt fiskeri.

SPENNENDE: Webjørn Barstad I Aker BioMarine har stor tro på prosjektet Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Først i verden

– Sannsynligvis er vi de første som tar i bruk en slik drone på havet for å finne fisk eller krill. Det er veldig spennende å være en pioner på dette området, sier Barstad.

Dronebåten har vært gjennom omfattende tester før den nå settes inn i aktivt søk. Men noen spenningsmomenter venter fortsatt i Antarktis.

KONTROLLROM: Frank Grebstad konrollerer dronen fra ett midlertidig kontrollrom på havet utenfor Ålesund. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Den største frykten for oss er is. Vi opererer jo i farvann med svært mye av det, og isen klarer du aldri å kartlegge. Vi er helt avhengige av at systemene er så gode at vi klarer å unngå det, sier Frank Grebstad som er operasjonssjef i Aker BioMarine.

Dronebåten er utviklet i samarbeid med Maritime Robotics som holder til i Trondheim. De synes prosjektet har vært spennende.

ENORME OMRÅDER: I Sørishavet på Antarktis går det mot sommer og krillsesongen er rett rundt hjørnet. Foto: Aker BioMarine

– Det har vært behov for nytenkning, tilpasninger og tett samarbeid for å kunne levere denne dronebåten. Hvilket har fungert ekstremt godt, forteller Eirik Moholt i Maritime Robotics.

Mot slutten av denne måneden vil dronen være på plass på fiskefeltet i Antarktis.