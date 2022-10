Drone-russer tatt i rosa Minions-bil

GRU er den ondeste skurken i animasjonsfilmen Minions. Men GRU er også navnet på Russlands mest fryktede etterretningstjeneste.

Torsdag kan TV 2 avsløre at en av russerne med drone som er pågrepet i Norge kjørte rundt i en rosa bil med Minions-figur på panseret.

Minions er små og gule skapninger som har hovedrollen i en rekke populære animasjonsfilmer. Deres stormannsgale skurkesjef heter GRU. Han gjør alt for å bli den beste skurken i verden.

I vårt store naboland i øst er ikke GRU en fiktiv tegneserieskurk. Det er nemlig navnet på Russlands mest fryktede militære etterretningstjeneste. Tilfeldig?

Vil sende signal

Russiske statsborgere har ikke lov til å fly drone i Norge. Derfor har det vært en rekke pågripelser rundt omkring i landet de siste ukene. Fire personer sitter fortsatt i varetekt.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vil ikke kommentere om det er noen kobling mellom GRU og den rosa bilen, men på generelt grunnlag sier de følgende om russere med droner i Norge:

– Det ene motivet kan være at man faktisk ønsker å kartlegge infrastruktur, altså samle inn informasjon i form av spionasje. Det andre kan være at en statlig aktør ønsker å sende et signal om at de er tilstede, at de følger med. Det kaller vi for å signalere, sier assisterende PST-sjef, Hedvig Moe.

FLERE MOTIV: Assisterende PST-sjef Hedvig Moe mener Russland kan ha flere motiv for å fly droner over Norge. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Fire i varetekt

PST har det nasjonale ansvaret for å etterforske russere som har filmet med drone. Akkurat nå sitter fire personer i varetekt og det er ventet at de første sakene vil komme opp for retten i november.

– Hva er formålet med å signalere?

– Det kan være forsøk på å skape en reaksjon hos norske myndigheter. Og hvis man vil fremprovosere en reaksjon så er det i noen tilfeller ønske om at det skal være en overreaksjon. Da er vi opptatt av at man fra norsk side skal være nøkterne i måten vi reagerer på, sier Hedvig Moe.

– Betyr det at russerne tuller og tøyser med Norge?

– Jeg kan ikke konkludere nå med hva som er intensjonen bak og hvorvidt det er en sammenheng mellom alle disse drone-sakene. Men sånn generelt sett tenker vi absolutt at noen av disse signalerings-hendelsene vil være for å forvirre og for skape en reaksjon, sier hun.