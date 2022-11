– Drømmer om å en dag vende tilbake til Russland

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Etter konserten i den russisk-ortodokse kirken i Moskva i 2012 ble livet snudd på hodet for kvinnene i Pussy Riot. Og kampen er foreløpig langt fra over.

TV-bildene av punk-bandet Pussy Riot inne i Moskvas største katedral gikk verden rundt i 2012.

Kvinnene som spilte musikk maskert med fargerike balaclava på hodet opplevde at deres verden ble forandret for alltid.

– Jeg ble arrestert i etterkant av dette. Noen gikk fri, som Diana her, og hun måtte være på flukt de neste årene, sier Marija Alyokhina.

TV 2 møter de to kvinnene Diana Burkot og Alyokhina i bunkersen under Jakob kirke i Oslo. Her er flere av kvinnene fra Pussy Riot for å holde et foredrag.

STUNT: BIldet viser støntet i katedralen i Moskva i februar 2012. Foto: Sergey Ponomarev / AP / NTB

– Vi startet Pussy Riot i 2011, da vi hørte at Putin skulle gå for en tredje periode som president. Dette var en tid der det var store demonstrasjoner i gatene, og mange som var engasjerte, sier Alyokhina.

Hun forteller at de aldri ville trodd at å spille i katedralen ville få de konsekvensene det fikk.

– Vi ønsket med stuntet å sette fokus på at den ortodokse kirke og staten i Russland har for tette bånd, sier Burkot.

I arbeidsleir

Mens Burkot slapp unna å bli arrestert etter stuntet, ble Alyokhina raskt pågrepet.

Hun var en av de tre kvinnene som ble stilt for retten, og fikk to års fengsel.

I RETTEN: Nadezhda Tolokonnikova, Maria Alyokhina og Yekaterina Samutsevich ble arrestert etter stuntet i katedralen. Andre gikk fri. Her er de på plass i retten, der de ble idømt to års fengsel. Foto: Sergei Karpukhin / Reuters / NTB

– I Russland er det ikke fengsel med egne celler og den typen ting. Fengselssystemet i Russland er basert på Gulag – arbeidsleire. Jeg jobbet der i to år med å sy uniformer for russisk politi. Det er slaveri satt i system, og det var lange arbeidsdager, seks dager i uka, inne i leiren, sier hun.

Burkot reiste ut av landet – til Ukraina.

Mangler base

Etter at de tre fengslede slapp ut, har Pussy Riot holdt seg utenfor Russland. Nå er på turne i Storbritannia, med en kort pause på et døgn innom Oslo.

– Vi har ikke noe fast sted vi bor, ingen base, vi er hele tiden på turne og reiser rundt, sier de.

BAND: De fire band-medlemmene Diana Burkot (foran), Marija Alyokhina, Taso Pletner og Olga Borisova var på plass i Oslo denne helgen. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Pussy Riot jobber nå for å samle penger til Ukraina.

– Ukraina er det modigste landet jeg har sett, de kjemper så hardt for å få være en del av Europa. Før krigen reiste jeg jevnlig til Kyiv, og jeg har venner der, som jeg har kontakt med, sier Alyokhina.

Kvinnenene har flere i sin bekjentskapskrets som har meldt seg til tjeneste på Ukrainsk side.

– Dette er ikke Russlands krig, det er Putins krig, sier Burkot.

De to kvinnene er svært pessimistiske rundt forholdene i landet.

– Det er ikke ytringsfrihet, ikke pressefrihet, ikke politisk frihet. Dersom vi reiser tilbake nå, vil vi bli arrestert, og sitte minst ti år fengslet. I Russland er det ikke rom for å si hva man mener, slik vi kan utenfor landegrensene, sier Alyokhina.

INTERVJU: God Morgen Norges Camilla sagen intervjuet Pussy Riot-medlemmene. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Drømmer om Russland

Begge er likevel tydelige på at de har drøm om å returnere.

– Drømmen er å en dag vende tilbake til Russlnad, det er klart det, det er jo hjemlandet vårt, men det må være trygt, sier Alyokhina.

Burkot forteller at selv faren hennes er det hun kaller «slukt» av det russiske propaganda-apparatet.

– Min far ble født i Ukraina. Men han har bodd mange år i Russland, og han ser på russiske nyhetssendinger hver dag. Han mener jeg er på feil side, og at Ukraina-krigen er riktig. Det er bare et eksempel på det som foregår der nå, hvor folk påvirkes kraftig av regimet, sier hun.