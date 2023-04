Drømmemåling for Høyre: – Skikkelig vitamininnsprøyting

Kantars kommunevalgbarometer for april viser historisk gode tall for Erna Solbergs ordførere.

Det ser lyst ut for Høyre fem måneder før kommunevalget. De har for første gang i denne perioden nådd en oppslutning på over 30 prosent på Kantars ferske kommunemåling for TV 2.

Dette er en økning på over ti prosentpoeng fra forrige kommunevalg i 2019.

Kun fire partier har en positiv endring fra 2019. Høyre skiller seg soleklart ut fra resten og har over ni prosentpoeng høyere økning enn neste på listen, Fremskrittspartiet.

– Ville vært historisk høyt

Også fra forrige måned har Høyre god økning. De går fra 27,3 prosent til 30,6 prosent.

– Det er gøy å se, så er det en skikkelig vitamininnsprøyting til alle kommunepolitikerne som nå bretter opp ermene, sier partileder Erna Solberg.

– Det ville vært et historisk høyt, kanskje det beste kommunevalget vi noen gang hadde hatt, om dette hadde vært resultatet.

Og målet er klart. Høyre vil doble antall ordførere. I dag har de 35 ordførere, noe som vil si at de ønsker 70 ordførere etter valget i høst.

Men partilederen er klar over at dette resultater ikke betyr seier i valget til høsten.

– Som jeg alltid sier, vi skal slåss for hver eneste velger, sier Solberg.

Størst nedgang

Senterpartiet er det partiet som har den største nedgangen fra forrige kommunevalg.

Også denne måneden har oppslutningen for partiet gått ned fra forrige måned. Nå har nesten halvparten av stemmerne flyktet fra partiet.

– Denne målingen er et godt utgangspunkt for valgkampen. Vi vil fortsette å føre en politikk for å utvikle hele Norge, sier parlamentarisk nestleder Geir Pollestad.

KAMPKLAR: Geir Pollestad (Sp) sier at partiet er klare for høstens valgkamp. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Senterpartiet har lister i de fleste kommuner i Norge og en partiorganisasjon som er klar for en hard valgkamp.

– Innen rekkevidde

Også Arbeiderpartiet ligger bak tallene fra 2019. De har hatt en nedgang på 2,6 prosentpoeng.

I 2019 hadde de en oppslutning på 24,8 prosent, nå har de 22,2 prosent.

Men nedgangen er mindre enn den var. Partiet har gått opp 1,4 prosentpoeng fra mars.

– Det er godt å se at veldig mange har stor tillit til våre ordførere, sier Skjæran.

POSITIV: Nestleder Bjørnar Skjæran (Ap) tror resultatene fra 2019 er innen rekkevidde ved årets valg. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Nestlederen har tro på at partiet vil gå mer frem ved kommunevalget om fem måneder.

– Vi ser at ved denne målingen ligger vi et par prosent bak kommunevalget i 2019. Det betyr at det skal være innen rekkevidde, sier Skjæran.

– Vi har et klart mål om å få så mange ordførere som mulig ved dette valget.