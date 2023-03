Driver scooterlek i farlig skredområde

– Bildene taler for seg selv. Folk har stor risikovilje. Dette er svært skredfarlig terreng med både skavler og heng. Vi er redd for at dette kommer til å gå galt, sier Lars Bendik Austmo til TV 2.

Han er seksjonsleder Tilsyn Innland i Statens naturoppsyn og reagerer sterkt på den hasardiøse scooterkjøringen som ble avdekket under helikopterkontrollen i Nord-Troms søndag.

Ikke greit

Primæroppgaven til Statens naturoppsyn er å følge opp motorferdsel ute i naturen. Under kontrollen i Lyngen, Kåfjord, Nordreisa og deler av Storfjord kommune ble fire scooterkjørere anmeldt; to for å ha kjørt ruspåvirket og to for ulovlig motorferdsel.

Men sporene i fjellsiden får Statens naturoppsyn til å påpeke risikoen med denne typen kjøring.

BRATT: Dette bildet er fra Brevatnet i Lyngen som viser scooterkjøring i en svært bratt og rasutsatt fjellside. Foto: Statens naturoppsyn.

– Folk har stor risikovilje. Dette er svært skrefarlig terreng med både skavler og heng. Denne kjøreadferden er ikke grei, og vi frykter at det kan føre til alvorlige ulykker. De som står for denne kjøringen utsetter seg selv og andre for stor fare, sier Austmo til Nordlys, som først omtalte saken.

– Dette er livsfarlig og kan ikke fortsette, slår Austmo fast.

Bruker helikopter

Han forteller til TV 2 at de gjennom både erfaring fra tidligere kontroller og tips har innsikt i hvilke miljø som driver med galskap i fjellsidene.

KLART MØNSTER: Kontrollen til Statens naturoppsyn søndag avdekket omfattende kjøring med snøscooter på rasutsatte steder. Dette bildet er fra Bjørndalen under fjellet Stetind. Foto: Statens naturoppsyn.

– Vi har en kontrollplan for hele vinteren og bruker både helikopter og mannskap på bakken, opplyser Lars Bendik Austmo.

Søndagens aksjon i Nord-Troms gjennomførte Statens naturoppsyn i samarbeid med politiet, og Austmo opplyser at det det var to politifolk med i helikopteret.

Personer som blir tatt for ulovlig scooterkjøring i utmark, straffes i hovedsak med bøter.