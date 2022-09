«Dritings» bilfører kjørte av veien – bilen tok fyr

Mannen i 40-årene hadde nesten to i promille.

En bilfører i Sperrebotn utenfor Moss kjørte mandag av veien. Det viste seg å ha en naturlig forklaring – mannen var det man på godt norsk kaller drita full.

– Ja, det tror jeg vi kan si, konstaterer oppdragsleder Sara Solberg i Øst politidistrikt overfor TV 2.

Bilen sto i brann da politiet ankom stedet. Mannen er ikke fysisk skadet, men kan ha fått i seg røyk fra brannen.

– Patruljen mistenkte promille før vi tok blåseprøven, både på grunn av lukt og væremåte. Vi har fått svar på den foreløpige prøven og så må vi ta en ordentlig inne på stasjonen, sier Solberg.

– Hva er resultatet av den foreløpige prøven?

– La meg se, sier Solberg, og sjekker rapporten.

– Han hadde nærmere to i promille, ja. Det er kvalifisert for å gå under dritings, det.

Hendelsen skjedde på en mindre trafikkert vei, og bilen har ikke vært til hinder for trafikken på stedet.

Hvorvidt mannen var ute på en kort eller lang kjøretur, vet ikke Solberg.

– Det er ikke så lett å få opplysninger ut av ham, fastslår oppdragsleder.