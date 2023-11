Drikker du med sugerør? Da har tannlegene en klar beskjed til deg

SNAKKISEN: Ikke alle tannlegene er enige om at man skal bruke sugerør eller ikke. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Skal man bruke sugerør, eller skal man ikke? Det er ikke så greit å vite.

Eirik Aasland Salvesen er tannlegespesialist og sjef for tannlegekjeden Oris Dental.

KRITISK: Eirik Aasland Salvesen mener man bør begrense inntak av sure drikker. Foto: Privat

Han kan fortelle at antall henvendelser av syre- og slitasjeskader har gått opp med årene.

Det verste mot tennene er en sur og lav pH-verdi som man finner i blant annet brus, energidrikker og juice.

Ekspertene vi har snakket med i denne saken omtaler disse som sure drikker.

Salvesen kan fortelle at det ikke finnes noen mirakelkur eller teknikk om man drikker slikt på daglig basis.

– Hvis man må drikke sure drikker hver dag, så vil det være skadelig for tennene uansett hvordan man gjør det, sier han.

Før var det mer problemer med hull fordi vi ikke hadde tilgangen på fluor som vi har nå.

– Nå er det mer syre- og slitasjeskader som kan oppstå på grunn av økt inntak av drikke med lav pH.

Unge er blant de verste

Matehus Johansen er tannlege hos Smil Tannlegesenter.

Han forteller at det er spesielt innenfor aldersgruppen 21–24 år hvor det kan være en del syreskader.

SMILER FOR SUGERØR: Matehus Johansen tror det er bedre å benytte seg av sugerør. Foto: Jonas Driveklepp

– Det kommer fra at vann blir byttet ut med energidrikker og forskjellige leskedrikker, og det har sin langtidseffekt på tennene, sier han.

Tannlegens oppfordring

Spyttet er med på å nøytralisere syre i munnen. Men hvis du stadig fyller på med syre, så vinner syren over spyttet og dette kan skade emaljen på tennene, forklarer ekspertene.

– Om du virkelig ikke kan redusere inntaket av sure drikker, kan du muligens justere på når du inntar disse, mener Salvesen.



Han ønsker derfor at flere heller skal bli flinke til å innta denne type drikke kun til måltider, og at man ikke skal drikke litt og litt hele dagen.

SYNDEREN: Energidrikke og andre leskedrikker er med på å skade emaljen på tennene. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Dette er Johansen enig i, og legger til:

– I ubevisstheten så drikker man kanskje mindre, fordi man spiser seg mett og har ikke like mye plass til drikke, sier han.

Et annet tips tannlegene er enige i er å skylle med vann etter at man har drukket sur drikke.



Sugerør eller ikke?

Det er uenighet blant tannlegene om man bør drikke med sugerør eller ikke.

De er enige i at det ikke er noen direkte forskning som taler mot det ene eller det andre, men at det er klart at kombinasjonen av fargestoffer og syre kan være med på å misfarge tennene.

Man kan da tenke seg at om man ikke bruker sugerør når man drikker sur drikke, så vil det treffe tydelig på fremsiden av tennene.

Tre tips for bedre tannhelse Tannlegespesialist Eirik Aasland Salvesen har tre tips til hvordan man enkelt kan bedre tannhelsen. 1. Husk å investere tid i tannpussen. Gjør den grundig og få plakket bort. Også det som er mellom tennene (og her hjelper ikke tannbørsten din). 2. Gå til tannlegen regelmessig (vanligvis en gang i året). Det er mye bedre å forebygge i stedet for å behandle skader i ettertid. 3. Tenk gjennom rutinen for tannpussen din. Nordmenn sin metode er gjerne å pusse tennene for så å skylle grundig i etterkant med vann. Dette forhindrer fluoren med å gjøre den jobben den skal. Skyll heller munnen før tannpuss eller bruk et fluorbasert skyllevann i etterkant. Da blir fluor liggende i munnen og bidrar til å reparere små begynnende hull i emaljen.

Mens hvis man bruker sugerør, så vil det potensielt treffe mer på baksiden av tennene.

Derfor er det en mulighet for at smilet blir mindre misfarget gjennom at man drikker med sugerør.

Johansen mener at når man først skal drikke noe som kan gi syreskader, så anbefaler han å drikke med sugerør.

LESKEDRIKK: Johansen mener det er bedre å få brusen ned i gapet med sugerør. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Vi ser at flere pasienter sier at det blir mindre ising, fordi det ikke kommer direkte på tennene, forteller Johansen.

Likevel mener Salvesen at man bør tenke på det større bildet.

– Engangssugerør fører til bruk og kast som ikke er bra for miljøet.

Både Salvesen og Johansen er likevel klare på at deres største anbefaling er å drikke vann.

– Man har jo ikke funnet noen negative konsekvenser av å drikke vann, sier Salvesen.