Drepte Marcus (30) med spikerpistol: – Hva i helvete har jeg gjort nå?!

– Jeg ble spurt om jeg kunne hjelpe til med å lete. Jeg kunne jo ikke bare si «nei, det vil jeg ikke». Så da måtte jeg bli med på det også, forteller den drapstiltalte nordlendingen gråtkvalt i retten.



For første gang får offentligheten høre hans versjon av hva som skjedde da Marcus Ozan Unsal (30) ble drept med spikerpistol i terrenget ved et hyttefelt i Tana i juni 2023.

I ti dager pågikk en omfattende leteaksjon etter Marcus, som var meldt savnet.

Samtidig lot den nå tiltalte familiefaren som ingenting.

Gikk til Marcus for hjelp

Tiltalte forteller at han ble kjent med Marcus da de begge studerte i Sverige i 2014. I flere år hadde de mye kontakt.

Etter hvert flyttet Marcus til Oslo, mens tiltalte fikk barn og flyttet med familien til Kirkenes.

– Han kom innom og drakk kaffe hos oss en gang i året omtrent, når han var på besøk hjemme i Tana om sommeren, forteller tiltalte.



DREPT: Marcus Ozan Unsal (30) ble funnet etter ti dager. Foto: Privat

Tiltalte fikk etter hvert store økonomiske problemer.

– Jeg tok kontakt med Marcus, for jeg visste at han drev med narkotika. Jeg så ingen annen utvei for å berge huslån og alt. Jeg spurte om han kunne hjelpe meg en liten periode bare, sier tiltalte.

Ifølge ham gikk Marcus med på å la ham selge narkotika.

– Jeg ville ikke si noe til familien om narkotikaen, så jeg måtte gjøre det skjult. Han lot meg selge i mitt tempo, sier han.



Moren til Marcus har i et intervju med TV 2 fortalt at hun ikke visste noe som helst om sønnens narkotikakriminalitet før sønnen ble drept.

– Det svartnet for meg



Den tiltalte mannen forklarer at Marcus etter hvert begynte å true ham fordi det tok lang tid med tilbakebetaling for narkotikaen.

Fordi tiltalte likevel klarte å ordne betalingen, ble de i juni i fjor enige om at han skulle få selge et narkotikaparti til.

Det var derfor de kjørte opp mot et hytteområde i Tana natt til fredag 16. juni. Marcus hadde gjemt narkotikaen sin i skogen så ikke moren skulle finne ut om hva han drev med.

– Stemningen mellom oss var god helt til han kom tilbake fra skogen med narkotikaen. Da endret han tonefall helt ut av det blå, forteller tiltalte.



Han mener at Marcus truet med å skade familien hans dersom han somlet like mye med betalingen som forrige gang.

– Det svartnet for meg. Jeg mistet kontrollen og slo vilt rundt. Og da jeg kom til meg selv, lå bare Marcus der på bakken ved siden av bilen min. Jeg tenkte «hva i helvete er det jeg har gjort nå?!».

Det han hadde gjort, var å gripe tak i en spikerpistol som lå bak i bilen de kjørte. Spikerpistolen har en innstilling som gjør den halvautomatisk. Spikerne skytes ut med en hastighet på tre meter i sekundet.

BESLAG: Spikerne som hørte til spikerpistolen, var 9 centimeter lange. Foto: Politiet

Marcus ble drept med 20 spikre. Elleve av dem gikk inn i hodet, mens resten gikk inn i lungene både fra brystet og ryggen.

Slepte Marcus langs sti

Tiltalte forteller at han fikk fullstendig panikk.

– Jeg bare gikk rundt og rev meg i håret, sier han.



Da han omsider fikk samlet seg, fant han frem to stropper baki bilen.

– Jeg brukte dem for å slepe Marcus. Jeg klarte ikke å se på ham samtidig som jeg slepte. Samtidig så jeg at det lå masse døde trær der. Jeg bare samlet alt rundt meg og skjulte ham, sier han.

– Det var så mye panikk og angst, så jeg vet ikke hva som gikk gjennom hodet mitt.



RYKKET UT: Da politiet fant Marcus Unsal (30) etter ti dager, reiste Kripos nordover fra Oslo og saumfarte åstedet. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Møtte mor under leting

På vei hjem hev tiltalte Marcus sin telefon i en elv.

Deretter forsøkte han å leve livet sitt som om ingenting hadde skjedd.

Påfølgende kveld ble Marcus meldt savnet av moren sin. En storstilt leteaksjon ble igangsatt, og tiltalte har flere felles venner med Marcus som raskt engasjerte seg.

Han innså at han var nødt til å bli med på letingen.

– Jeg gjorde ingenting for å forhindre at han skulle bli funnet. Jeg hang som et slips etter de andre og bare gikk der de gikk, sier han.

Torgun Torheim (62) har til TV 2 fortalt at hun med grøsninger ser tilbake på møtet med tiltalte under letekasjonen.



FOBEREDT: Mandag kveld satt Torgun Torheim (t.h.) sammen med sine bistandsadvokater Ida Andenæs og Heidi Reisvang i Vadsø og forberedte sin forklaring. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Også tiltalte er tydelig preget når han forklarer seg om letingen.

– Det var så inni helvetes jævlig å stå der med moren hans, forteller han og bryter ut i gråt.

Siktet for falsk forklaring

Allerede kvelden etter at Marcus var meldt savnet, ble tiltalte avhørt som vitne i saken.

I korte trekk forklarte han at han hadde kjørt til Marcus kvelden før han forsvant, fordi han skulle hente noe elektronikk. Han hadde dratt derfra klokken 00.30, fortalte han.

LEDET HERFRA: Politiet i Kirkenes satte i gang en stor etterforskning. Der løy tiltalte til politiet. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Politiet gjorde samtidig undersøkelser av teledata i området og så at tiltalte sin telefon hadde slått inn på helt andre basestasjoner betydelig senere på natten.

Derfor ble han pågrepet og siktet for falsk forklaring.

Tiltalte ble konfrontert med teledata og forklarte da at han hadde kjørt Marcus et stykke fordi Marcus skulle treffe noen. Selv skulle han vente ved hytteområdet. Til slutt ble han lei av å vente, så han kjørte hjem, sa han.

På telefonen hadde han også meldinger han hadde sendt til Marcus sent på natten. Der skriver han at han ikke liker å vente, og at «du får be di kompisan dine kjøre dæ hjem».

Rekonstruerte drapet

Siden dette avhøret har tiltalte, som aldri tidligere er domfelt for voldskriminalitet, sittet varetektsfengslet.

Lenge holdt han fast ved historien sin.

Så, ti dager etter at han ble meldt savnet, fant politiet Marcus. Han lå skjult under kvister og greiner i et skogsområde like ved hyttefeltet.

FUNNSTEDET: Da en politihund markerte på en haug med kvister, fant politiet Marcus Unsal drept. Foto: Påtalemyndigheten

Først 18. juli, en drøy måned etter forsvinningen, bestemte tiltalte seg for å legge kortene på bordet.

– Jeg hadde lyst til å tilstå samme dag, men jeg klarte ikke tanken på å tilstå da jeg tenkte på samboeren min, barna og huset og alt. Jeg tenkte at jeg får vente til vi er på plass i det nye huset, sier han.



DREPT: I retten er mange venner av Marcus Unsal (30) til stede for å høre tiltaltes forklaring. Foto: Privat

I august var han tilbake på åstedet sammen med politiet og rekonstruerte drapet. Der demonstrerte han hvordan han slepte Marcus langs en sti og skjulte ham.

Etter denne rekonstruksjonen har politiet slått seg til ro med at ikke flere personer var til stede da Marcus ble drept.

– Lun og omsorgsfull



Statsadvokat Karin Jullum Jensen sa tirsdag i retten at påtalemyndigheten og tiltalte i all hovedsak er enige om hva som har skjedd.

ENIGE: Statsadvokat Karin Jullum Jensen sier partene i hovedsak er enige. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Det sentrale spørsmålet retten skal ta stilling til, er derfor hvor lang fengselsstraff tiltalte skal få.

Onsdag skal Torgun Torheim vitne i retten. Hun har på forhånd gitt et intervju til TV 2 fordi hun ønsker å imøtekomme inntrykket som skapes av sønnen hennes.

– Ettermælet etter min sønn skal ikke være at han fløy rundt og truet folk. Det stemmer bare ikke, sier hun.

– Han var en rolig, lun og omsorgsfull sønn. Alle som har møtt ham, beskriver ham som hjelpsom og snill.



Det er satt av tre dager til rettssaken i Indre og Østre Finnmark tingrett i Vadsø.