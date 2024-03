Drepte mannen sin og løy til politiet – så ble saken henlagt

– I to omganger kom de sakkyndige, under tvil, til at siktede ikke var strafferettslig utilregnelig. Hvorfor ble det ikke tatt ut tiltale med sikte på å få en fengselsstraff?

Når påtalemyndigheten tar stilling til om tilregnelighetskravet er oppfylt, gjelder det strenge strafferettslige beviskravet (med noen modifikasjoner, som jeg ikke går nærmere inn på her). Det innebærer at dersom påtalemyndigheten er i tvil om siktedes tilregnelighet, kan vi ikke ta ut tiltale med sikte på å gjerningspersonen dømt til fengsel. De sakkyndige har en annen tilnærming til sin diagnostiske vurdering, ettersom det for deres del er utilregnelighet som må påvises. Fordi tvilens betydning vurderes etter forskjellige målestokker, vil påtalemyndigheten og de sakkyndige kunne komme til ulike konklusjoner. I denne konkrete forelå det, etter riksadvokatens syn, tvil både om siktede hadde vært psykotisk, og tvil om hun var psykisk utviklingshemmet i høy grad.

– Hvorfor tok man ikke ut tiltalte med sikte på å få en dom på tvungent psykisk helsevern? Hvilke vilkår var ikke oppfylt?

Tvungent psykisk helsevern er betinget av at det foreligger en tilstrekkelig kvalifisert fare for fremtidige lovbrudd. Da statsadvokaten sendte saken inn til riksadvokaten i mai 2017, hadde siktede en periode vært varetektsfengslet på en psykiatrisk institusjon. Riksadvokaten returnerte saken for å innhente en oppdatert risikovurdering. Saken ble returnert 7. september 2017. Siktede var da tvangsinnlagt med hjemmel i lov om psykisk helsevern. Tilbakemeldingen fra behandlingsinstitusjonen var at voldsrisikoen fortsatt ble vurdert som lav. På denne bakgrunn konkluderte riksadvokaten med at det ikke var grunnlag for å reise sak om dom på tvungent psykisk helsevern.

– Kvinnen gir en forklaring der det er tydelig at handlingen var planlagt, og der hun gjorde en rekke ting for å dekke over drapet. Hvilken betydning fikk det for påtalevurderingen i saken?

Etter det jeg forstår, har du allerede fått innsyn i henleggelsesbeslutningen. Vi kan ikke gi noen ytterligere begrunnelse for denne konkrete henleggelsen, ut over det som fremgår av riksadvokatens vedtak. På generelt grunnlag bør det imidlertid påpekes at planlegging og forsøk på å skjule et lovbrudd, ikke er uforenelig med en straffriende utilregnelighetstilstand.

– Hvordan tror dere det oppfattes av allmennheten at et planlagt og forsøkt fordekt drap kan henlegges på grunn av tvil om tilregnelighet?

Vi er neppe de rette til å gjøre antagelser om hvordan allmennheten vil vurdere en slik konklusjon, og dette kan uansett ikke påvirke våre vurderinger av enkeltsaker. Vår oppgave er å anvende de reglene som allmenheten, gjennom sine folkevalgte representanter på Stortinget, har vedtatt. Det gjorde vi også i denne saken.