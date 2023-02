Drepte kona på brutalt vis – avviser æresmotiv

Påtalemyndigheten tror gjenopprettelse av tapt ære kan ha vært et motiv for drapet på Rabeel Arshad (36).

DREPTE KONA: Ifølge tiltalen, som er tatt ut av Oslo statsadvokatembeter, utsatte den 37 år gamle ektemannen kona si for mer enn 30 knivskader. Foto: Sveiung Kyte / TV 2

21. mars i fjor ble Arshad funnet drept i en bolig på Manglerud i Oslo. Hun hadde omfattende knivskader.

Avdøde var gift med den 37 år gamle mannen som er tiltalt for drapet.

Tirsdag starter rettssaken i Oslo tingrett.

ÅSTED: Store styrker rykket ut til Manglerud for et drøyt år siden. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Fryktelig lei seg

Tiltalen, som er tatt ut etter ordre fra Riksadvokaten, beskriver et brutalt drap.

Ektemannen skal ha påført kvinnen mer enn 30 knivskader.

– Han erkjenner ikke straffskyld for drap, men han erkjenner å ha utført handlingene, sier tiltaltes forsvarer Aase Karine Sigmond.

– Hva tenker han om at dette har skjedd?

– Han er fryktelig lei seg for at dette har skjedd. Det som er det verste, er at dette har gått utover barna. Det sliter han med.

FORSVARER: Aase Karine Sigmond representerer den 37 år gamle mannen. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Svært alvorlig sak

Slik TV 2 forstår det, vil det hovedsakelig bli to stridstemaer i retten.

Påtalemyndigheten mener drapet ble utført med forsett, mens tiltalte er uenig i det. Han mener han ble angrepet av avdøde.

Det er dermed ikke avklart hva som var motivet for handlingen. Påtalemyndigheten åpner for at det kan ha vært et æresmotiv bak drapet.

– Det er tale om en svært alvorlig sak, der det fra påtalemyndighetens side blir viktig å forsøke å få belyst for retten de nærmere omstendighetene rundt drapet, herunder spørsmålet om et mulig motiv, sier aktor i saken, statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten, til TV 2.

AKTOR: Det er Anne Christine Stoltz Wennersten som vil aktorere saken for Oslo statsadvokatembeter. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Var enig i skilsmissen

Statsadvokaten forklarer at politiet har etterforsket drapet ut fra flere hypoteser, og bekrefter at en av hypotesene er om drapet kan ha vært æresrelatert.

– Tiltalte har ikke forklart seg om dette, og vi vet lite om hans motiv. Det er mulig at de opplysningene som fremkommer under hovedforhandlingene vil kaste nærmere lys over dette, sier Wennersten.

Gjennom én av de elleve fengslingskjennelsene som er avsagt av Oslo tingrett i tiden mellom drapet og oppstarten av rettssaken, kommer det frem at tiltalte og avdøde skulle skilles.

MELDTE SEG: Politiet fikk opplysninger om drapet fra mannen som nå er tiltalt. Foto: Frode Sunde / TV 2

I en kjennelse fra midten av juni i fjor sommer heter det at tiltalte har «avvist at handlingen har sitt utspring i en konflikt om skilsmisse, og at også siktede ønsket skilsmisse, slik forholdet hadde utviklet seg».

Forsvarer Sigmond opplyser at hennes klient fastholder dette når saken nå kommer opp for retten.

Utover dette ønsker hun ikke å foregripe sin klients forklaring.

Fra før er det også kjent at den drepte kvinnen anmeldte tiltalte for familievold tilbake i 2011, men anmeldelsen ble henlagt.

BODDE HER: Avdøde og tiltalte bodde i denne boligen på Manglerud i Oslo. Foto: Frode Sunde / TV 2

– En belastning

Det var tiltalte selv som møtte opp på politistasjonen og meldte fra om hva han hadde gjort i mars i fjor.

Han avga også umiddelbart en forklaring om hva han mente hadde skjedd, ifølge forsvareren. Sigmond opplyser at hennes klient ser frem til å få saken behandlet for retten.

– Vi har prøvd å få den opp på et langt tidligere tidspunkt. Det har vært en belastning for ham å måtte vente så lenge, sier Sigmond.

Det er satt av inntil åtte dager til rettssaken, og påtalemyndigheten har på forhånd varslet at de vil be om inndragning av tre kniver.

Det kan også bli lagt ned påstand om «fradømmelse av rett til forsikringsytelser og tap av retten til arv og uskifte», heter det i tiltalebeslutningen.

Det er Heidi Juritzen som er oppnevnt som bistandsadvokat for de etterlatte.

ORDKNAPP: Bistandsadvokaten til de etterlatte ønsker ikke å kommentere tiltalen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Det er varslet at hun vil kreve erstatning og oppreisning til sine klienter.

TV 2 har vært i kontakt med Juritzen, som ikke ønsker å kommentere saken.