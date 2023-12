Drepte kjæresten med kjøkkenkniv: – Hun var beruset

– Hun er forferdelig lei seg for at det som har skjedd, sier kvinnens forsvarer, advokat Marte Svarstad Brodtkorb, til TV 2.

Mandag skal den drapstiltalte kvinnen forklare seg i retten. Hun har langt på vei erkjent alt hun står tiltalt for.

– Bakgrunnen var at hun var beruset. Hun husker deler av det som har skjedd, men ikke alt, sier Svarstad Brodtkorb.

«Trusler og vold»

Det var natt til 29. september i fjor at en mann ble funnet død utenfor en kommunal omsorgsbolig på Gjettum i Bærum, der det blant annet er døgnplasser for psykisk helse og rus.

SPERRET AV: Politiet gjorde umiddelbart avhør av naboer. Minst en av dem skal vitne i rettssaken. Foto: Frode Sunde / TV 2

Kvinnen ble pågrepet i like i nærheten kort tid etter funnet av mannen.

I avhør har hun forklart at de to var kjærester, men at de ikke hadde vært det i særlig lang tid.

Politiet besluttet at kvinnen skulle undersøkes av rettsoppnevnte psykiatere. De har konkludert med at hun er strafferettslig tilregnelig.

SAMLET GJENSTANDER: Politiet gjorde en rekke beslag på åstedet. Foto: Frode Sunde / TV 2

I den rettspsykiatriske erklæringen bemerker de likevel at kvinnen blant annet har en ustabil livsførsel med «betydelig alkoholmisbruk med trusler og vold», og at dette «plasserer henne i en gruppe med klart forhøyet risiko for ny voldsatferd».

– Savner pappaen sin

Mannen som ble drept, etterlater seg en fem år gammel datter. Datteren representeres av bistandsadvokat Maggi Vineshaugen Rødvik.

– Hun savner pappaen sin. Det har hun sagt flere ganger. Hun spør om pappa kommer tilbake. Det er vanskelig å skjønne at han er borte, sier Rødvik.

DOKUMENTERTE: Politiets krimteknikere fotograferte åstedet. Bildene vil bli vist i retten. Foto: Frode Sunde / TV 2

Jentas mor vil være til stede under rettssaken som vil pågå over tre dager i Ringerike, Asker og Bærum tingrett.

De to har hatt det svært vanskelig etter drapet, forteller bistandsadvokaten.

– Når saken nå skal opp for retten, er det naturligvis ekstra tøft for dem, sier hun.