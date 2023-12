Drepte kjæresten: – Jeg hadde lyst til å bli kona hans og få barn

ÅSTEDET: De to krimteknikerne på bildet vitnet mandag i retten. Deres bilder fra stedet viser at det var mye blod. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Han passet på meg, han laget mat, han vasket opp. Noen ganger masserte han føttene mine når jeg hadde det vondt, forteller den drapstiltalte kvinnen i 20-årene.



Hun snakker om mannen hun hadde vært kjæreste med i to-tre måneder da hun stakk en kniv dypt inn i brystet hans en sen kveld i september i fjor.

Tidvis kjemper hun mot tårene.

– Jeg hadde lyst til å bli kona hans og få mange barn med ham. Jeg synes han var helt nydelig, sier kvinnen.

– Men når jeg er full, er jeg en annen person.



«En heftig alkoholiker»



Onsdag 28. september i fjor hadde kvinnen gitt bankkortet sitt til kjæresten for at han skulle kjøpe alkohol til henne.

NESTE MORGEN: Politiet jobbet på åstedet i mange timer gjennom natten og påfølgende dag. Foto: Frode Sunde / TV 2

Hun beskriver seg selv som «en heftig alkoholiker».

I løpet av kvelden husker kvinnen at hun styrtet flere glass med hvitvin. Etter det husker hun veldig lite, forteller hun.

I avhør har kvinnen likevel sagt at hun husker bruddstykker. Hun husker at hun brukte en kniv, og hun husker blod på gulvet.

Derfor erkjenner hun også straffskyld for drap og sier hun er innstilt på å sone mange år i fengsel.

– Jeg vil aldri drikke igjen. Jeg har funnet Gud og meditasjon, og jeg skal lære å leve livet på nytt. Jeg gleder meg til veien videre. Det er trist å si, men det er sant, sier hun.



Slik fant politiet henne

For politiet har etterforskningen likevel vært utfordrende.

Klokken var 02.54 da de fikk melding om at en nabo hadde ringt nødnummeret.

FØRER SAKEN: Statsadvokat Alvar Randa har tatt ut tiltalen mot kvinnen. De fleste spørsmålene han stilte, hadde ikke tiltalte noe svar på. Foto: Simen Askjer / TV 2

Naboen, som gikk tur med kjæresten sin midt på natten, hadde funnet en tilsynelatende livløs person i en hage.

Politipatruljer og en ambulanse rykket ut og konstaterte raskt at mannen var død. Etter noen minutter fant de også en dyp stikkskade høyt på brystet hans.

Hagen der mannen lå død, var tilknyttet flere leiligheter i et kommunalt omsorgshjem på Gjettum i Bærum.

Umiddelbart var det ingen naboer i området som hadde sett eller hørt noe som kunne knyttes til et drap, forteller en politibetjent som var på åstedet.

RYKKET UT: Politiet var på stedet med flere patruljer og foretok også rundspørringer i timene etter at avdøde ble funnet. Foto: Frode Sunde / TV 2

I retten sier politibetjenten at etterforskerne i Oslo gjorde søk på alle adressene i nærheten. Da fant de den tiltalte kvinnen, som flere ganger hadde vært i kontakt med politiet.

Hun hadde blant annet vært voldelig mot politiet tidligere.

Kvinnen var også omtalt i politiets systemer i forbindelse med en mann som lignet på avdøde.

Gikk over fire timer

Da politiet fant ut dette, hadde det gått en halvtime. Klokken 03.30 tok de kontakt med tiltalte, som bodde i en av leilighetene tilknyttet hagen der avdøde lå.

Fire minutter senere var politiet inne i leiligheten hennes. På gulvet var det store mengder blod, og i vasken lå en blodig kniv.

I RETTEN: Advokat Marte Svarstad Brodtkorb forsvarer den tiltalte kvinnen. Foto: Simen Askjer / TV 2

Til politipatruljen på stedet sa den tiltalte kvinnen at hun hadde forsvart seg. Hun var svært full og sa også mye stygt til politipatruljen, forklarer en av politibetjentene i retten.

Senere har tiltalte aldri forklart at hun måtte forsvare seg mot noe.

Kvinnen ble siktet for drap og tatt med til sentralarresten. Da politiet tok prøver omkring klokken seks om morgenen, hadde hun mer enn to i promille.

Da mener politiet at det var omtrent syv timer siden hun hadde drept kjæresten sin.

Årsaken er en video politiet har funnet på tiltaltes iPad. Der har hun filmet hjemme i leiligheten sin. I videoen er det blod på gulvet, i samme mønster som da politiet ankom leiligheten.

Videoen er filmet rundt klokken elleve på kvelden, altså mer enn fire timer før kvinnen ble pågrepet.

– Savner pappaen sin

Hva hun har gjort i disse fire timene, vet politiet svært lite om.

– Jeg husker at jeg var borte hos N.N. (nabo, journ.anm.) for å få en røyk. Jeg er usikker på om jeg var der en eller to ganger, sier kvinnen selv.

ERFAREN: Psykiatrispesialist Terje Tørrissen og hans kollega har kommet til at tiltalte er strafferettslig tilregnelig. Foto: Simen Askjer / TV 2

I retten prøver både statsadvokat Alvar Randa og dommer Bård Nordby flere ganger å finne ut om tiltalte faktisk ikke husker noe fra kvelden.

I avhør har hun sagt at hun ikke har lyst til å huske noe. I retten svarer hun hver gang at hun ikke husker noe fra kvelden.

Mannen som ble drept, etterlater seg en fem år gammel datter. Datteren representeres av bistandsadvokat Maggi Vineshaugen Rødvik.

– Hun savner pappaen sin. Det har hun sagt flere ganger. Hun spør om pappa kommer tilbake. Det er vanskelig å skjønne at han er borte, sier Rødvik til TV 2.

Jentas mor er til stede under rettssaken, som vil pågå over tre dager i Ringerike, Asker og Bærum tingrett.