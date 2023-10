Drepte faren sin – kan fortsatt få arven

– Høyst ærverdige rett, rikets øverste dommere, det denne saken beror på, er en tolkning av ordene «urimelig» og «umoralsk», innledet advokat John Christian Elden i Høyesterett tirsdag.



Det finnes ingen rettspraksis knyttet til problemstillingen Høyesterett nå skal ta stilling til:



Skal sønnen til Tor Kjærvik få arven etter sin far, som han selv drepte, fordi han var psykotisk da drapet skjedde?

Det mener John Christian Elden, som representerer sønnen.

IKKE AVGJORT: Det er fortsatt ikke avgjort om sønnen til Tor Kjærvik skal få arve huset til faren og hans samboer. Foto: Frode Sunde / TV 2

På motsatt side i den sivile arverettssaken står advokat Marthe Holm, som representerer Tor Kjærviks to brødre.

– Det vil være svært støtende, særlig på grunn av sakens gruoppvekkende detaljer og alvor, sier hun.

Drepte på grunn av sykdom

12. april 2021 ble den kjente strafferettsadvokaten Tor Kjærvik skutt og drept av sin egen sønn i hjemmet sitt på Røa i Oslo.

Advokaten ble skutt to ganger i hodet fra kloss hold, mens samboeren Merete Bertheussen så på. Tingretten beskrev drapet som en ren henrettelse.

39-åringen ble også dømt for drapsforsøk mot Bertheussen, som så vidt klarte å rømme fra situasjonen med livet i behold.

Romerike og Glåmdal tingrett konkluderte med at Kjærviks sønn var psykotisk på gjerningstidspunktet, og dømte han til tvungent psykisk helsevern.

HØYESTERETT: Det finnes ikke rettspraksis på det Høyesterett nå skal vurdere. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Det var i tråd med både aktoratets og forsvarets påstand. Spørsmålet om tilregnelighet og straff ble derfor ikke anket.

Det påtalemyndigheten og de pårørende derimot ikke fikk medhold i, var spørsmålet om arv.

Tingretten landet på at 39-åringen fortsatt skulle få arven etter sin far, nettopp fordi han var syk og ikke kunne straffes for drapet.

Da arvespørsmålet ble anket, kom en enstemmig lagmannsrett til motsatt resultat.

Nå skal Høyesterett ta endelig stilling til spørsmålet, som før denne saken aldri har vært diskutert i en norsk rettssal.

– Vanskelig å dele det

Merete Bertheussen var samboer med Tor Kjærvik i mer enn 20 år. Hun har tidligere sagt til TV 2 at hun frykter å måtte eie boligen sin sammen med Tor Kjærviks sønn.

Det vil bli resultatet dersom Høyesterett kommer til at 39-åringen fortsatt har rett på arven etter sin far.

Fordi arveoppgjøret fortsatt ikke er klart, bor Bertheussen fremdeles i rekkehuset der Kjærvik ble drept. Mer enn to og et halvt år etter drapet må hun altså oppholde seg i stuen der hun ble vitne til at samboeren ble skutt i hodet.

SAMBOER: TV 2 møtte Merete Bertheussen utenfor boligen på Røa i august 2022. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Det er sårt å si det, men når man er vitne til det han gjorde mot pappaen sin og meg, så er det vanskelig å sitte der og skulle ha noe sammen og dele det, sa Bertheussen til TV 2 da drapssaken gikk for tingretten i august i fjor.

Har laget avtaleutkast

Da Kjærvik døde etterlot han seg et testament.

Ifølge testamentet skulle Bertheussen få en tredel av boligen, som hun også skulle få livsvarig bruksrett til. I 2015 fikk sønnen et forskudd på arv fra faren på en million norske kroner.

Brødrene til Tor Kjærvik, som er hans nærmeste familie, har utarbeidet et avtaleutkast basert på en forutsetning om at sønnen mister arveretten.

Bertheussen er ikke ankemotpart i saken, fordi hun og Kjærvik ikke var gift.

PROFILERT: Advokat Tor Kjærvik var blant landets mest kjente forsvarsadvokater, og var involvert i både NOKAS-ranet og Orderud-saken. Foto: Berit Roald / NTB

Avtaleutkastet sier at Kjærviks samboer og brødrene vil få 50 prosent hver av boligen, men at Bertheussen får bruksretten så lenge hun lever.

Hun vil også få rett til å selge boligen og kjøpe en ny uten at det utløser rett for brødrene til å motta sin del av verdien.

Innestående beløp på konto vil også deles likt mellom Bertheussen og Kjærviks brødre, dersom Kjærviks sønn mister arveretten.

Ny lov i 2021

Spørsmålet Høyesterett nå skal ta stilling til står og faller på § 72 i den nye arveloven, som trådte i kraft 1. januar 2021.

Hovedregelen er at en gjerningsperson som dreper den han eller hun skal arve, mister arveretten.

Men den nye arveloven åpner for første gang opp for at en gjerningsperson uten skyldevne kan fradømmes retten til å arve. Dette var ikke mulig i henhold til den gamle loven.



– Stortinget har vedtatt en lov hvor de sier at vurderingstemaet er om et resultat vil være urimelig eller umoralsk, og det skal være rettesnoren for Høyesteretts avgjørelse, sier John Christian Elden.

– Ikke straff å miste arv

Advokat John Christian Elden fortsetter:

– Stortinget har også sagt at det å ilegge straff til en person som er syk, og sånn sett ikke ansvarlig for sine handlinger, det vil i seg selv være urimelig og umoralsk. Da mener vi at han heller ikke skal fradømmes noen arverett, når retten har kommet til at han ikke kan straffes.

PARTENE: Advokatene Marthe Holm og John Christian Elden møttes i Høyesterett tirsdag. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Er det en straff å miste arv?

– Nei, det er ingen straff å miste arv. Det er en tilleggsreaksjon og det skal etter vår oppfatning sterkere grunner til for å fradømme arven enn å ilegge straff, sier Elden.

I boet etter Tor Kjærvik er det boligen han hadde sammen med Merete Bertheussen som er mest verdifull. Partene anser at rekkehuset på Røa er verdt om lag 10 millioner kroner.

Advokat Marthe Holm påpeker at sønnen til Kjærvik allerede har mottatt pliktdelsarven sin, etter at han fikk en million kroner i forskudd av faren sin i 2015.

– Han vil uansett ikke være fullstendig arveløs, sier Holm.

– Du mener det vil være støtende dersom han får arve faren sin. Hvorfor det?

– I denne saken så vil det særlig være støtende at man vil tjene så mye økonomisk på en slik drapshandling, særlig sett hen til hvordan drapet foregikk og de som er involvert, sier Holm.

Dommen fra Høyesterett er ventet å foreligge i løpet av de to neste ukene.