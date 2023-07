Drepte ektepar på brutalt vis

FUNNET DREPT: Et eldre ektepar ble funnet drept i sin egen bolig på Sinsen i 1998. Foto: Mattis Sandblad / VG / NTB

Mannen som er siktet for å ha drept to menn på Sandaker i Oslo fredag, er tidligere dømt for å ha brutt seg inn hos et ektepar og drept dem.

Fredag kveld rykket nødetatene ut til en boligblokk på Sandaker i Oslo, hvor det ble funnet to døde personer på to forskjellige steder i bygningen.

De avdøde er to menn i 60- og 70-årene.

En mann i 50-årene ble pågrepet og siktet i saken. Han skal ha hatt en relasjon til de avdøde.

Søndag ble han varetektsfengslet i fire uker.

Siktede har erkjent de faktiske forhold, uten å ha tatt stilling til spørsmål om straffskyld. Han har gjennomført to avhør, og han samarbeider med politiet.

– Spørsmålet om straffskyld er ikke stilt formelt, men det er planlagt flere avhør i dagene som kommer, sier forsvarer Kaja de Vibe Malling til TV 2.

Mannen er godt kjent for politiet fra før.

I tillegg til flere innbrudds- og narkotikadommer, ble han i år 2000 dømt til 21 års fengsel for et brutalt dobbeltdrap.

Han er også domfelt etter at han ble løslatt fra dobbeltdrapsdommen i 2012.

Brøt seg inn og drepte ektepar

I november 1998 ble et eldre ektepar funnet drept i sin egen stue på Sinsen i Oslo.

Vinduet i verandadøren var knust, og det ble klart at ekteparet hadde vært døde i over et døgn da de ble funnet.

Kvinnen og mannen var påført henholdsvis 66 og 25 stikkskader, med det som i domsavgjørelsen beskrives som «en styrke og brutalitet som vitner om en meget sterk aggresjon».

Det ble brukt to kniver, ifølge dommen.

KNIVDRAP: Ekteparet ble funnet brutalt drept i sitt eget hjem. Foto: Tore Berntsen / VG / NTB

Dommer besvimte

Den drapsdømte mannen tilstod å ha gjort innbrudd i huset, men hevdet i sin forklaring at han gjorde innbruddet sammen med en annen person.

Han forklarte også at vedkommende skal ha drept ekteparet mens han selv var i andre etasje.

Mannen ble ikke trodd på dette av retten, som mente at han handlet alene.

Under rettssaken ble det vist bilder av skadene til det avdøde ekteparet.

Det førte til at en meddommer besvimte i rettssalen.

«Varig svekkede sjelsevner»

Mannen ble dømt til 21 års fengsel, med ti års sikring. Sikringsordningen var forløperen til det som i dag heter forvaring.

Brutaliteten i drapene, samt at det skjedde i ofrenes hjem, ble skjerpende for dommen.

Sakkyndige vurderte mannen til å være strafferettslig tilregnelig, men det ble i dommen brukt sterke karakteristikker om hans personlighet.

Det ble også antatt å være stor fare for at han ville begå nye alvorlige handlinger dersom han ikke ble fengslet.

DOBBELTDRAP: To menn ble funnet drept i en boligblokk på Sandaker fredag kveld. Foto: Frode Sunde / TV 2

Ble dømt igjen

Mannen ble prøveløslatt i november 2012, etter å ha sonet to tredeler av drapsdommen.

Under to år senere, i 2014, kom han igjen på kant med loven.

I en rettssak som gikk helt til Høyesterett, ble han til slutt dømt til fem års fengsel for en rekke grove innbrudd i Oslo. Flere ble begått på nattestid, mens beboerne var hjemme.

Alt fra verktøy og elektronisk utstyr, til nøkler og smykker ble stjålet.

Mannen erkjente straffeskyld, men mente at tyveriene ikke skulle anses som grove.

Mannens forsvarer har tidligere uttalt at hun mener at den tidligere drapsdommen til siktede ikke er relevant fordi dette skjedde for mange år siden.