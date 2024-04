Drept med støvsugerrør

15. april 2023 ble Øystein Aam funnet drept i sitt hjem i Narvik i Nordland.

Store ressurser ble satt inn i etterforskningen, og med bistand fra Kripos ble en mann i 50-årene pågrepet kort tid etter.

Mandag møter mannen i 50-årene i retten, tiltalt for drapet på Aam.

– Han husker ingenting, sier forsvarer Erling Kristoffersen Malm.



Erkjenner ikke straffskyld

– Han har det tøft og synes hele saken er veldig tung, sier Malm.

Forsvareren forteller at Aam og hans klient var bekjente og til dels i samme miljø.

– Han har ingen erindring av de straffbare forholdene beskrevet i tiltalen, og erkjenner ikke straffskyld, sier Malm.



Tiltalte har imidlertid heller ikke forsøkt å kaste mistanke over på noen andre, ifølge Malm.

– Det er ingenting som skulle tilsi noe slags motiv og han har hele veien samarbeidet med politiet, sier Malm.



Malm opplyser at hans klient er innstilt på å avgi en forklaring mandag.

– Utover det, ønsker jeg ikke å gå mer inn i detaljene før rettssaken, sier Malm.

RETTSSAKEN: Det er satt av tolv dager til rettsaken i Tromsø tinghus. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Tok bilder

I fengslingskjennelsene fra Midtre Hålogaland tingrett, kommer det frem at politiet har flere tekniske beviser.

Det dreier seg blant annet om en genser tilhørende tiltalte, med blod som samsvarer med Aams DNA. Politiet har også funnet en peisspade med fingeravtrykkene til tiltalte og blodet til Aam.



I kjennelsene legges det også vekt på at tiltalte skal ha oppholdt seg hos Aam forut for drapet og tatt flere bilder av Aam liggende på stuegulvet sitt.

To vitner skal i tillegg ha blitt fortalt av tiltalte at han hadde noe med dødsfallet å gjøre, kommer det frem i kjennelsene.

Forbehold om forvaring

– Det er en alvorlig straffesak og saken er etterforsket bredt, sier statsadvokat Jorild Steindal.

Hun forteller at de i løpet av hovedforhandlingen vil presentere en rekke bevis for retten herunder tekniske bevis fra åstedet, elektroniske bevis og vitneavhør.

I tiltalen mot mannen kan man lese at det skal ha blitt brukt et støvsugerrør i drapshandlingen, i tillegg til andre gjenstander.

– Påtalemyndigheten er av den oppfatning at det er brukt flere gjenstander ved handlingen, herunder et støvsugerrør. Vil vil redegjøre nærmere for dette under bevisførselen.

Totalt 25 personer skal vitne i retten.

– Tiltalte og avdøde hadde kjennskap til hverandre.

På forhånd er det lagt ned forbehold om forvaring.

– Vi må ta en vurdering med tanke på faren for nye lignende forhold, sier Steindal.