Drept i bygg som huser bostedsløse

Åstedet for knivdrapet i Bergen benyttes av kommunen for blant annet å bosette bostedsløse. Drepte og siktede har begge tilknytning til adressen som er godt kjent for politiet.

Tirsdag kveld i 21.30-tiden ble en mann funnet blodig og livløs med stikkskader på en terrasse utenfor en bolig i bydelen Laksevåg i Bergen.

En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for drap. Politiet har funnet et stikkvåpen som kan knyttes til drapshendelsen.

Både siktede og den drepte skal ha tilknytning til adressen. Drapsofferet hadde midlertidig oppholdstillatelse i Norge. Siktede er også av utenlandsk opprinnelse, men har bodd i Norge i flere år.

Kommunalt samarbeid

TV 2 er kjent med at leilighetsbygget blir benyttet av Bergen kommune for å innlosjere mennesker som trenger tak over hodet. Kommunen har for flere leietakerne stilt opp som garantist i forhold til utleier.

– Vi er ikke kjent med identiteten til avdøde og siktede knyttet til hendelsen, opplyser seksjonssjef Lars Ove Breivik i Bergen kommune.



Tidvis fungerer adressen som et krisetiltak for mennesker som står uten bolig og et av flere private bygg som kommunen benytter for å innlosjere mennesker som trenger tak over hodet via Nav.

TV 2 har ikke fått bekreftet om siktede og den drepte hadde status som bostedsløse.



– Kommunen har i over ti år benyttet dette bygget for blant annet å hjelpe enkeltpersoner. For mange handler det om akutt overnattingsbehov, bekrefter Breivik.

TV 2 er kjent med at bygget har vært benyttet av kommunen for også å innlosjere personer med rusutfordringer.

– Noen er personer som har utfordringer på ulike områder. Det er ikke dermed sagt at det kun er personer med rus- og psykiske lidelser, presiserer Breivik overfor TV 2.

Han opplyser at Bergen kommune foreløpig ikke er kontaktet av politiet.

– Hva foretar kommunen seg nå?

– I første omgang vil vi avvente politiets etterforskning, både med tanke på de involvertes identitet og hendelsesforløp. Skulle politiet ha behov for informasjon fra kommunen som kan opplyse om saken vil vi selvsagt bistå med det.



Huseier og andre beboere skal ha varslet politiet i etterkant av hendelsen.

KRIMTEKNISK: Politiet foretar åstedsundersøkelser og sikrer bevis i bygget hvor 30-åringen ble knivdrept tirsdag denne uken. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Stiller garanti

Det aktuelle huset hvor drapet fant sted, har i mange år fungert som utleiebolig og består av en rekke utleieobjekter.

Naboer opplever at det tidvis har vært bråk knyttet til adressen.



– Har dere fått rapporter om bråk i bygget?

– Dette er ikke en tilbyder som kommunen har drifts- eller kvalitetsavtale med, slik at eventuelle avvik knyttet til for eksempel bråk ikke er noe kommunen får melding om.



Det er ikke kommunen som leier bolig, men Nav stiller garanti for beboere som innlosjeres her, påpeker Breivik til TV 2.

– I noen tilfeller er det fattet hastevedtak, men kommunen har ikke kvalitetsavtale eller en formell rammeavtale, med utleier forklarer Breivik.



Hospitsdrap

Januar 2020 ble Silje Helen Kvandal (29) og Jan-Øystein Ask Hilby (42) på brutalt vis knivdrept på et hospits i Møllendalsveien nær Bergen sentrum.

Dette var et hospits hvor kommunen hadde inngått såkalt kvalitetsavtale med eier.

DOBBELTDRAP: I dette bygget hvor Bergen kommune tidligere innlosjerte bostedsløse, ble et kjærestepar brutalt knivdrept i januar 2020. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Paret ble kort tid senere funnet drept under en presenning ved en elv som munner ut i Osavatnet, et turområde i Bergen.