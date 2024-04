Drastiske endringer for studieopptaket

Alderspoeng og bonus for fremmedspråk står for fall. Men de som har vært i militæret, får fortsatt en fordel.

– Profesjonsutdanningene er blitt for akademiske. Vi ønsker flere med lang praktisk erfaring fra skole- eller helse- og omsorgsfeltet inn i profesjonsutdanningene, og vi ønsker også at ansatte med yrkeserfaring fra sektorene lettere skal kunne utdanne seg til for eksempel lærere eller sykepleiere, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel.

På pressekonferanse fredag, beskriver Hoel fremleggingen av to nye stortingsmeldinger som «en stor dag for veldig mange».

– Det har fortsatt betydning hvor i landet du bor, eller hvilken familie du er født inn i. Det kan ha betydning for om du faller utenfor utdanningssystemet. Det haster det å gjøre noe med, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.

Det er denne utfordringen hun mener stortingsmeldingene fredag skal hjelpe med å løse.

Fjerner alderspoeng

Hoel forteller at regjeringen nå vil fjerne tilleggspoengene for alderspoeng, og for å ha fullført et år med høyere utdanning eller folkehøgskole.

Men tilleggspoengene for å ha fullført førstegangstjeneste i militæret blir værende. Dette settes i sammenheng med langtidsplanen for Forsvaret.

– Dermed har vi konkludert med at vi beholder tilleggspoengene for førstegangstjeneste. Og for de som har avtjent siviltjeneste før det ble avskaffet i 2012, sier Hoel

Systemet går nå fra maksimalt 14 tilleggspoeng, til maksimalt tre.

Kjønnspoeng i studier består, men de skal sikre maks 20 prosent andel av det kjønnet som er minst representert på det aktuelle studiet.

Færre realfagspoeng

Forsknings- og høyere utdanningsministeren sier de i endringene i opptakssystemet vil beholde tilleggspoengene man kan få for å ta realfag på videregående.

– Men vi ruller dem tilbake fra maksimalt fire poeng til maksimalt to, sier Hoel.

Han begrunner dette med at ekstrapoengene fører til at flere tar realfag på videregående, noe som er med på å opprettholde realfagsmiljø med lærere i disse fagene på skoler i hele landet.

Men poengene gir ingen videre rekruttering til realfagsstudier, mener han, og sier det også har vært viktig å sidestille alle fag på videregående som like mye verdt.

– Vi har bestemt oss for å avvikle ekstrapoengene for fremmedspråk. Det er mange viktige fag på videregående, og vi ser ikke at det er noen grunn til at fremmedspråk skal gi noen ekstra poeng.

Trenger flere hender

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna ønsker seg flere inn i både lærer- og sykepleieryrket.

– Da må vi både gjøre disse utdanningene mer attraktive og spennende, og vi må gjøre overgangen lettere fra det å være student til å plutselig stå med ansvaret for en hel skoleklasse eller personer som trenger pleie og omsorg, sier Brenna.



Fredag presenterer regjeringen to stortingsmeldinger som skal reformere høyere utdanning. En om profesjonsutdanningene og en om opptakssystemet til universiteter og høyskoler.

Høyre: – Flåsete retorikk

– Når regjeringen omtaler lærer- og sykepleierutdanningen som for akademiske, er det i beste fall flåsete retorikk. I verste fall er det mangel på respekt for forskningsbasert kunnskap og de faglige innspillene, mener Høyres Kari-Anne Jønnes.

Hun synes regjeringen ikke svarer ikke på de utfordringene som samfunnet står i.

– Vi trenger mer kompetanse i tjenestene våre, ikke mindre. Det er veldig rart at de to viktigste utdanningene for offentlig sektor er de man skal senke kravene til. Det er helt feil vei å gå. Regjeringen øker ikke attraktiviteten eller hever statusen til yrkene ved å senke kravene, mener hun



Lavere kvalitet?



De ansattes organisasjoner har allerede advart mot å gjøre endringer som kan svekke kvaliteten og kompetansen i profesjonsutdanningene. Men de to statsrådene avviser at regjeringens forslag vil svekke kvaliteten.

– Jeg er helt sikker på at kvaliteten ikke vil gå ned med dette. Tvert imot. Det å jobbe med mennesker handler om den kunnskapen du har, men også om den erfaringen og tryggheten du føler, enten som lærer i klasserommet eller sykepleier. Vi er overbevist om at dette vil øke kvaliteten i utdanningene, sier Brenna.

Hoel håper de nye tiltakene vil øke kvaliteten på praksis-opplæringen.

– Flere av disse utdanningene har mye praksis i dag, men den kan bli bedre. Og ikke minst ønsker vi at teoriutdanningen i større grad skal ta utgangspunkt i det praktiske, og da vil det være viktig å få inn flere med erfaring fra sektorene inn i disse utdanningene, sier statsråden.