Drapstiltaltes venn: – Jeg tenkte «shit, hva skjer nå?»

Den 24 år gamle nordmannen som tidligere var siktet for drapet på Kjetil André Østhus (28), mener han ikke fikk med seg at kompisen drepte Østhus.

Frem til 10. januar i år var 24-åringen siktet for medvirkning til drap.

Torsdag sitter han som vitne i den samme drapssaken, der en britisk 21-åring sitter på tiltalebenken.

For 24-åringen, som er norsk, ble saken henlagt på bevisets stilling. Han forteller at han har kjent den drapstiltalte briten i mange år fordi de spilte dataspill sammen på profesjonelt nivå.

Ville stoppe fyrverkeri

Nyttårsaften 2021 skulle briten komme til Haugesund for å feire nyttår.

– Jeg hentet ham i Bergen. Vi skulle ha det fint og hadde ingen negative intensjoner. Det var ingenting som tilsa at denne tragedien skulle skje, sier 24-åringen i retten.

Problemene begynte da nyttårsrakettene begynte å smelle. Slik 24-åringen husker det, reagerte briten kraftig på smellene. Også briten har forklart dette til politiet.

MANGE SPOR: Politiet har funnet en rekke biologiske spor på åstedet. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Årsaken er at briten, ifølge egen forklaring, vokste opp i et voldelig hjem og har utviklet en kraftig PTSD, som gjør at han reagerer på høye stemmer og høye smell.

– Han ville at de som skjøt opp raketter utenfor boligblokka, skulle slutte, så han gikk ut en tur. Jeg antok at han skulle snakke med noen, sier han.

Skulle møte kvinne

Mens briten var utenfor, ble 24-åringen opptatt av en kvinne som han hadde kontakt med på telefon. Han hadde samme dag avtalt at hun skulle komme til ham og være med på nyttårsfeiringen.

En gang nærmere klokken 01.30 gikk de ut på parkeringsplassen, ifølge 24-åringen for å ta imot kvinnen som skulle komme i en taxi.

Samtidig gikk Kjetil André Østhus og hans kamerater ut av naboblokka og ned på parkeringsplassen for å fyre opp resten av fyrverkeriet sitt.

AKTOR: Statsadvokat Birgitte Budal Løvlund har en rekke spørsmål til 24-åringen. Foto: Simen Askjer / TV 2

Den 24 år gamle mannen forteller at kameraten sa «der er de» og gikk i retning Østhus og vennene.

– Jeg tenkte «ah, skal han krangle med dem om fyrverkeri nå?» forteller 24-åringen.

«Shit, hva skjer nå?»

Situasjonen eskalerte da briten dro frem en kniv, forteller han.

Østhus' venner, som har forklart seg tidligere i rettssaken, mener at briten holdt en kniv i hver hånd.

– «Shit! Hva skjer nå? Hva skal han gjøre nå?», tenkte jeg. Jeg ropte: «Hva holder du på med?! Kom tilbake!» sier 24-åringen.

Flere av kameratene til Østhus har i retten forklart at de så gjerningsmannen løpe helt bort til Østhus.

Slik de husker det, hadde gjerningsmannen slått et batteri med fyrverkeri ut av hendene på en av Østhus' kamerater. Deretter hadde Østhus plukket opp fyrverkeriet og begynt å gå mot plassen der de tidligere på kvelden hadde skutt opp fyrverkeri.

OVERSIKT: Den første pilen viser hvor tiltalte og kameraten feiret nyttår. Den andre pilen viser hvor Østhus og vennene fyrte opp fyrverkeri tidligere på kvelden. Den tredje pilen viser hvor Østhus ble knivstukket. Den fjerde pilen viser hvor Østhus og vennene feiret nyttår. Foto: Politiet

Kameratene har litt ulikt minne av hvorvidt det var én eller to menn som løp bort til Østhus.

Slik 24-åringen husker det, sto han fremdeles på avstand og så ingenting da knivstikkingen skjedde.

«I just did it»

Heller ikke da han gikk bort til plenen der Østhus ble drept, fikk han med seg hva som hadde skjedd.

– Jeg gikk bort og sa «let's leave, come on, what are you doing?». Han sa at alt var chill og begynte å gå tilbake til leiligheten. Han gikk fort.

Tilbake i leiligheten mener 24-åringen at briten fortalte hva han hadde gjort.

– Plutselig sa han «jeg stakk ham, jeg stakk ham med kniven». Jeg spurte hvorfor, og han svarte bare «I just did it», sier han.

FOTOGRAFERER: Politiets krimteknikere brukte mye tid på åstedet 1. januar 2022. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Til å begynne med trodde ikke 24-åringen på kameraten sin.

– Jeg så ikke noe blod på kniven, og det er i det hele tatt vanskelig å tro på noe sånt. Jeg har aldri møtte noen som har knivstukket noen engang, sier han.

Han forklarte likevel at dersom han hadde truet eller stukket noen med en kniv, så måtte de gå ut og melde seg for politiet.

Samtidig hentet han en notatblokk og skrev navnet på en lokal forsvarsadvokat på en lapp til kameraten sin. Han tenkte at de måtte komme seg ut og få tak i en ambulanse.

– Så gikk vi ut og ble møtt av bevæpnet politi og pågrepet, forteller han.

– Mye er fortrengt

Den 24 år gamle mannen satt varetektsfengslet i flere uker før han ble løslatt. Siden opprettholdt politiet drapssiktelsen, mens han selv ikke lenger ønsket å la seg avhøre.

Politiet har blant annet funnet en liten mengde blod fra Østhus på jakken hans. Han har ingen forklaring på dette.

FORSVARER: Advokat Ole Magnus Strømmen har varslet at britens psykiske helse vil bli helt sentralt i retten. Foto: Simen Askjer / TV 2

Advokaten til 24-åringen har varslet at han vil kreve erstatning for tiden han satt i varetekt og for den belastningen det har vært å være siktet i saken.

– Jeg satt i fengsel for et drap jeg ikke har begått. Det er ubeskrivelig, sier han.

I retten blir han konfrontert med flere ting fra sin egen forklaring. Han er tydelig på at han synes det er vanskelig å snakke om saken.

– Mye er fortrengt. Jeg vil egentlig ikke huske noe av dette, sier han.

Den tiltalte briten har hele tiden nektet straffskyld i saken. Han har ikke ønsket å forklare seg for retten, som derfor har fått se og høre forklaringene han tidligere har gitt til politiet.

I disse forklaringene knytter han seg på ingen måte til drapet.

DYPT SAVNET: I dagene etter drapet ble det lagt ned blomster og lys for Kjetil André Østhus (28). Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Ifølge briten skulle han og kameraten ut og kjøpe sigaretter da en rekke politifolk plutselig pekte på dem med pistoler.

– Jeg var på feil sted til feil tid, sier han i et av avhørene, og legger til at han rett og slett har hatt uflaks.

Har funnet DNA

24-åringen er tydelig på at han ikke ante at kameraten hadde med seg kniver da de gikk ut på parkeringsplassen.

Politiet har gjort en rekke DNA-funn som knytter tiltalte til drapet. Blant annet er det funnet kjøkkenkniver som fremstår som vasket, men som ved prøver ga utslag for blod.

På knivene, som stemmer bra med vitnenes beskrivelser, er det funnet DNA fra Østhus, tiltalte og kameraten hans.

AVGJØRES HER: Haugaland og Sunnhordaland tingrett har satt av syv dager til rettssaken. Foto: Frode Sunde / TV 2

Ingen av Østhus' kamerater har klart å gi en tydelig beskrivelse av hvem de mener knivstakk 28-åringen. Flere av dem har imidlertid ment at det var «han som var maskert».

I leiligheten der tiltalte og kameraten hans feiret nyttårsaften, som også ligger tett inntil parkeringsplassen, har politiet funnet en hals med et dødningshode på, som har tiltaltes DNA på hele seg.

Flere diagnoser

Påtalemyndigheten har ikke fått konfrontert briten med disse funnene, fordi han på et tidspunkt sluttet å la seg avhøre, noe han har rett til som siktet i en straffesak.

Dersom retten skulle finne det bevist at det var briten som begikk drapet, vil det bli et spørsmål om hvorvidt han var strafferettslig tilregnelig under hendelsen.

Han har en rekke diagnoser, deriblant paranoid psykose og ulike adferdsforstyrrelser, ifølge de sakkyndige som har observert ham.

Statsadvokat Løvlund har varslet at hun kan komme til å legge ned påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern i saken, men hun kan også komme til å påstå forvaringsstraff – avhengig av hva som kommer frem under rettssaken.