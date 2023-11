Drapstiltalt til TV 2: – Jeg var i «fight or flight»-modus

SØR-ROGALAND TINGRETT (TV 2): Drapstiltalte Stian erkjenner å ha skutt og slått en mann i november i fjor. Han hevder overfor TV 2 at han ikke hadde noe alternativ.

I rettssal 506 i Stavanger tinghus sitter en mann tiltalt for drap.

Han heter Stian.

43-åringen hevder han handlet i selvforsvar, også kalt nødverge.



Nå skal retten bestemme om han skal frikjennes eller dømmes for å ha drept en annen 12. november i fjor.

– Det er vanskelig å se på de etterlatte, sier han til TV 2.

NØDVERGE: I retten forklarte Stian hvorfor han mener han handlet i nødverge. Hans forsvarere er Svein Kjetil Svendsen og Marianne Takla i advokatfirmaet Elden. Foto: Kristian Myhre / TV 2

TV 2 har av hensyn til Stians familie valgt kun å omtale ham med fornavn.

– Ikke noe alternativ

Rettssal 506 er ikke stor, så han sitter bare noen få meter fra avdødes mor og søster.

De har vært tydelig preget i retten, og jevnlig måttet gå ut av rettssalen når drapet har blitt beskrevet av vitner.

Selv mener Stian han ikke hadde noe alternativ.

– Jeg var i «fight or flight»-modus. Å rømme var ikke et alternativ, sier han.

PARTENE: Statsadvokat Arvid Malde og forsvarer Svein Kjetil Svendsen er uenige i hvorvidt Stian handlet i nødverge. Foto: Kristian Myhre / TV 2

43-åringen er usikker og spent på hva retten kommer til å lande på.



– Jeg håper retten forstår at jeg ikke hadde et annet valg, sier han.

Hevder han slo ett av ti slag

I retten beskriver han i detalj sin versjon av hva som utspilte seg i leiligheten da han tok livet av den 42 år gamle mannen.

Obduksjonen viser at avdøde skal ha blitt slått i hodet med en stump gjenstand minst ti ganger. Selv sier Stian at han kun slo én gang.

TV 2 snakker med den drapstiltalte i en av pausene i retten.

– Hvordan skal vi forstå dette med slagene i hodet?

– Det forstår ikke jeg heller. Jeg slo bare én gang, med det første jeg fant på bakken, sier Stian.



Han og forsvarer Svein Kjetil Svendsen har lagt vekt på at Stian var dårlig i ryggen under hendelsen og dermed hadde begrensede muligheter for å bevege seg mye.

– Men obduksjonen viser ti slag?



– Ja, jeg vet ikke. Jeg slo bare én gang.



SAKSDOKUMENTER: Stian har med seg en tjukk perm med saksdokumenter i retten. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Om retten tror på hans forklaring om at volden skjedde i selvforsvar, kan han frifinnes.

Aktor i saken er statsadvokat Arvid Malde. Han mener det er grunnlag for å dømme den tiltalte for drap.

Straffen for drap er fengsel fra 8 inntil 21 år.



Mandag vil statsadvokat Mande legge frem sin påstand. Deretter er det opp til tingretten.

– Det er himmel eller helvete, tenker jeg, sier Stian.



Hva er nødverge? Straffeloven paragraf 18 tar for seg hva som konstituerer nødverge. En handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når den:

a) Blir foretatt for å avverge et ulovlig angrep, b) ikke går lenger enn nødvendig c) ikke går åpenbart ut over hva som er forsvarlig under hensyn til hvor farlig angrepet er, hva slags interesse som angrepet krenker, og angriperens skyld. Kilde: Lovdata.no

Skulle hjelpe en venn

Den drapstiltalte mannen forklarer at han ble kontaktet av en bekjent, en kvinne i 50-årene, fordi en felles venn av dem var i trøbbel.

Avdøde var i vennens leilighet og hadde oppholdt seg der over lengre tid.

I retten vitnet denne vennen, som forklarte at han ble utsatt for vold, truet, og deler av dette ble filmet og publisert.

Stian og kvinnen i 50-årene dro til vennens adresse. Stian forklarer at han tok med seg en pistol ettersom kvinnen hadde advart om at avdøde kunne være farlig.

Kvinnen nekter for å ha visst at Stian hadde pistol med seg.

ÅSTED: I en leilighet i denne bygården, kalt «squaren» i Stavanger, fant drapet sted. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Da de ankom leiligheten til vennen, som ligger i andre etasje, åpnet vennen døra etter mye banking og roping. Vennen var redd.

Avdøde var opprørt og sto øverst i trappa og hamret i veggen med en golfkølle.

Selv skal de andre tre ha stått i bunnen av trappa. Aktor Arvid Malde spør tiltalte om hvorfor de ikke bare dro på dette tidspunktet.

– Det var ikke hans leilighet. Jeg tenker jeg først skulle få han ut, svarer tiltalte.

Forsvarer Svendsen sier at det er naturlig at tiltalte forsøker å få ut den personene som står i vennens leilighet og utfører skadeverk.

– Det er da han forsøker å få personen ut av leiligheten, han blir angrepet og nødvergesituasjonen oppstår, sier forsvareren.



VITNEBOKS: Det er kalt inn over 30 vitner i rettssaken etter drapet 12. november. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Tiltalte forklarer hva som skjedde videre.

– Jeg går opp trappa. På toppen setter jeg magasinet i pistolen, forklarer han.

– Sa han skulle drepe meg



Ifølge tiltalte kastet avdøde flere gjenstander mot ham, blant annet kniv, øks og et batteri til en el-sparkesykkel.



Da skjøt han avdøde i det han mente var beinet, men erkjenner at han må ha bommet. Den døde 42-åringen er skutt i armen og magen.

Stian forklarer at han så en pistol i avdødes hånd, og legger til at han ikke kunne vite om den var ekte eller ei.

– Han sier han skal drepe meg. Grunnen til at jeg skyter mot foten, er at han har en pistol, og på et tidspunkt kommer han mot meg med en kniv, forklarer tiltalte.

Ifølge Stian var avdøde fremdeles i live da de forlot leiligheten. Ambulansepersonell erklærte ham død på stedet.

– Basert på tiltaltes forklaring må det legges til grunn at drapet skjedde i nødverge, sier forsvarer Svendsen.

– Kunne jo gått sin vei



Bistandsadvokat Bent Endresen representerer familien til avdøde. De mener drapet er så langt fra nødverge man kan komme.

– Vi mener egentlig dette var en avretting, sier Endresen og utdyper:



– Han har jo selv forklart at han tar med pistol og lader den i trappen.

Krimteknikerne som har vitnet i retten, er usikre på nøyaktig hvor mange skudd som ble avfyrt, men har funnet hylser fra fire patroner.

– Fire skudd var ikke nok, og så slår han fornærmede i hjel, sier Endresen.

REPRESENTERER ETTERLATTE: Bistandsadvokat Bent Endresen sier familien mener det som skjedde på i «squaren» på Vestre Platå 12. november i fjor var en henrettelse. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Bistandsadvokaten og familien tror ikke på at Stian ble angrepet og truet av avdøde, og ikke hadde mulighet til å rømme.

– For det første er ikke forklaringen hans troverdig, og selv om man legger hans forklaring til grunn går det langt over grensen for hva som er nødverge, sier Endresen.



Når nødverge skal vurderes, må retten ta stilling til hvorvidt det fantes andre handlingsalternativer.

Det mener avdødes familie det gjorde.

– Han kunne jo gått sin vei hele tiden, sier Endresen.



– Selv mener han ryggen var for dårlig og at han ble angrepet?



– Ja, men det holder jo ikke det. Han oppsøker jo situasjonen selv, svarer bistandsadvokaten.



Endresen er klar på at avdødes mor og søster forventer at Stian dømmes for drapet.