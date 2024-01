Drapstiltalt mener han ble dopet ned av kjærestens «brus»

Klokken 00.01 natt til 15. desember 2022 ankom den drapstiltalte mannen Berggården i Mjøndalen sentrum.

Berggården er et lavterskeltilbud for rusmisbrukere i byen. Bygningen er utstyrt med en rekke overvåkingskameraer, som er viktige beviser i drapssaken mot mannen i 40-årene.

Da tiltalte ankom Berggården like etter midnatt, hadde kjæresten Siw Karlsen allerede vært her i en halvtime. Denne natten oppholdt de seg her i flere timer sammen, før de forlot stedet like etter klokken 05.36.

ÅSTEDET: Siw Karlsen (44) ble funnet død i leiligheten sin i Mjøndalen. Foto: Stein Akre / TV 2

Klokken 11.08 ble Karlsen funnet drept på badet sitt hjemme i Mjøndalen. På stedet ble kjæresten hennes pågrepet og siktet for drap.

Står ikke inne for avhør

Mandag begynte rettssaken mot den drapstiltalte mannen i 40-årene.

Han nekter straffskyld for drapet.

Til tross for at politiet har sikret en overvåkingsvideo som viser at han utsatte Siw Karlsen for vold på Berggården noen timer før drapet, så nekter han straffskyld for dette også.

Han begrunner det med at han ikke kan erkjenne å ha gjort noe han ikke husker.

Da han inntok vitneboksen i Drammen tinghus mandag morgen, ga han uttrykk for at både dagene før og etter drapet er helt «mørke».

Han mener at politiet og retten må se fullstendig vekk fra det første avhøret han ga til politiet, samme dag som han ble pågrepet.

Årsaken er en halvliter med det han sier han trodde var en vanlig brus.

DREPT: 44 år gamle Siw Karlsen etterlater seg både foreldre og en mindreårig sønn. Foto: Privat

En sentral del av etterforskningen er parets bevegelser i timene før Karlsen ble funnet død.

– Hun sier bare «herregud»

Tiltalte forteller at han husker at de satt inne i en leilighet på Berggården da hun ble borte i minst 30 minutter. Han ble sittende igjen med noen andre personer og brusen hennes.

Så kjente han etter hvert at han ble svært tørst og tørr i munnen fordi han hadde tatt amfetamin.

– Jeg tenker «shit heller, jeg kan kjøpe ny brus til henne» og tar brusflaska på styrten. Så går det en halvtime, hun kommer inn og spør etter brusen sin, og jeg sier at den er drukket opp. Så sier Siw bare «herregud» og går ut igjen.

Tiltalte forklarer for retten at han etter hvert, og etter at han fikk innsyn i politiets etterforskning, har begynt å få et svakt minne av at noen sa noe om at brusen var blandet med sterke smertestillende tabletter.

AKTOR: Statsadvokat Åsmund Yli fører påtalemyndighetens sak for retten. Her avbildet i forbindelse med en annen sak. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Han hevder dette var tabletter han ikke ønsket å innta. Samtidig gir han dem skylden for at han ikke husker noen ting fra drapsdagen, dagen før eller dagene etterpå.

– Det første jeg husker er cella mi og en grønn dør. Ikke akkurat noe hotell jeg våkner opp på. Finner en call-knapp på veggen. Så kommer det en fengselsbetjent og forklarer meg at jeg er i fengsel.

Mener hun falt i dusjen

Påtalemyndigheten mener å ha sterke bevis for at tiltalte utsatte Siw Karlsen for massiv vold før han kvalte henne til døde. Blant annet ble det funnet en brukket vaskemopp med avdødes blod i leiligheten.

Obduksjonsrapporten konkluderer med at Karlsen trolig døde av kvelning som følge av vold mot halsen. I tillegg hadde hun skader i brystkassen, som obdusenten mener kan ha medvirket til dødsfallet.

Tiltalte mener det er helt naturlig at både han og hennes DNA er funnet på den aktuelle vaskemoppen, fordi begge vasket gulvet regelmessig.

15. DESEMBER: Siw Karlsen ble erklært død på stedet av en lege fra ambulansetjenesten. Foto: Stein Akre / TV 2

Han benekter å ha utsatt henne for vold noen gang, også denne kvelden. Selv er han sikker på at hun døde fordi hun falt i dusjen.

Han trodde dusjdøren knuste da hun falt, noe som beviselig ikke stemmer.

– Her har det skjedd mye som jeg ikke kan forklare, sier han.

Etter fallet skal han ha snudd henne rundt og sett at hun hadde omfattende skader, blant annet i ansiktet. Deretter skal han ha satt i gang med hjerte- og lungeredning, som pågikk frem til politiet ankom leiligheten.

Helt avslutningsvis i utspørringen av tiltalte kommer det frem at han er forberedt på et erstatningsansvar i saken. Han skjønner også at han har gjort «noe», selv om han ikke husker det.

– Jeg skjønner at jeg kan være ansvarlig for at Siw døde, men jeg har ingen hukommelse av det. Men jeg skjønner at det ikke er noen andre enn Siw og jeg som har vært der.



– Har gått på en smell

Tiltalte erkjenner at han inntok omtrent ett gram amfetamin natt til 15. desember. Han ser heller ikke bort ifra at han kan ha røyket cannabis.

Men at han inntok sterke smertestillende midler som benzodiazepiner frivillig, nekter han for. Likevel ble det funnet spor av dette i blodet til tiltalte om ettermiddagen den dagen Karlsen døde.

En sakkyndige ekspert på toksikologi har basert på blodprøvene anslått at tiltalte var ruset tilsvarende en promille på minst 1,5 da han ble pågrepet like etter klokken 11.

At han var ruset, er tiltalte helt enig i.

– Jeg har gått på en liten smell i forhold til den flaska jeg fikk i meg. Dagene før òg. Alt er så diffust. Det er jo helt mørkt, sier tiltalte.

Aktor i saken, statsadvokat Åsmund Yli, påpeker gjennom spørsmålene sine til tiltalte at han forklarer seg ganske detaljert om andre ting fra den aktuelle natten.

Tiltalte forklarer seg blant annet detaljert om at han og Siw var i sykkelboden for å justere høyden på setet på en sykkel, før de gikk opp i leiligheten, omtrent klokken 06.00 om morgenen.

FORSVARER: Tiltalte forsvares av advokat Espen Wangberg. Foto: Terje Pedersen / NTB

Politiet har funnet avdødes blod både på gulvet og veggene i sykkelboden. I tillegg var det masse vann på gulvet. Politiet mener han utsatte henne for vold og forsøkte å vaske vekk blodet, men tiltalte har en annen forklaring.

– Jeg henger sykkelen opp og spyler den. Setter den på plass. Siw svabrer gulvet. Vi går opp i leiligheten etter det. Videre så … Hva som skjer i leiligheten og hva vi gjør, er jeg usikker på.

– Men det som skjedde i boden, husker du? spør statsadvokaten.

– Ja, det var to setestag som satt fast i hverandre. Satt dønn fast, sier tiltalte.

Rettssaken går for Buskerud tingrett i Drammen denne uken. Tiltalte forsvares av advokat Espen Wangberg.