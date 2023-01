Drapstiltalt: – Hun truet med å fortelle kona mi om alt

– Det som har skjedd, har såret meg langt inn i hjertet og sjelen min. Det har fått store konsekvenser for meg, familien min og ikke minst hennes familie. Jeg deler deres sorg, sier 41-åringen i retten.

Et år har gått siden han kvalte Banglek og slo henne i hodet med to treningsmanualer. Han forteller at det aldri var meningen å drepe henne.

Påtalemyndigheten mener at han underspiller drapshandlingene i sin forklaring.

Møttes på bingo

Drapstiltalte kom til Norge for mer enn ti år siden sammen med sin kone. Siden har de fått flere barn.

– Jeg fikk muligheten til å integrere meg i det norske samfunnet og har hatt et veldig fint hverdagsliv med få problemer, sier mannen, som også beskriver en trygg og god arbeidssituasjon.

For et par år siden var han innom en bingohall der han traff avdøde Banglek.

De to hilste på hverandre og ble etter hvert venner, forteller han.

SPERRET AV: Politiet brukte mye tid på å finkjemme den 21 kvadratmeter store hybelen. Foto: Truls Aagedal / TV 2

En dag han var innom bingoen for å drikke kaffe, møtte han Banglek, som virket trist.

– Hun hadde spilt bort mye penger og lurte på om jeg kunne låne henne 2000 kroner. Hun var så lei seg, så jeg ga henne pengene, sier han.

– Et drepende blikk

Ifølge drapstiltalte tok Banglek også initiativ til et intimt forhold. Han hevder han selv ikke egentlig var interessert, men at de to likevel hadde samleie én gang.

De to fortsatte å være venner, og tiltalte fortsatte å låne Banglek penger. Til slutt var gjelden på minst 300.000 kroner, anslår han.

– Hun sa hun skulle selge huset sitt i Thailand for få penger til å betale tilbake, sier 41-åringen.

– Så fikk jeg høre at hun hadde solgt huset for lenge siden og spilt bort alle pengene. Jeg konfronterte henne ikke med det, men jeg sluttet å låne henne penger, sier han.

SIKRET SPOR: I snøen klarte politiet å sikre tre fottøyavtrykk som passer med tiltaltes sko. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Fredag 7. januar i fjor hadde de to møttes på bingoen og dratt hjem til Banglek. Han bestemte seg omsider for å konfrontere henne med pengene hun skyldte ham.

– Jeg spurte om hun hadde solgt huset. Da så hun på meg med et drepende blikk. Jeg forsøkte å snakke rolig til henne, men hun bare fortsatte å spille på telefonen og svarte meg ikke, forklarer han.

«Gud, hva har skjedd?»

Tiltalte forteller at han begynte å bli irritert. Han tok derfor fra henne telefonen.

– Hun begynte å banne til meg. Jeg har aldri opplevd det før, og jeg ble sint. Jeg sa: «Hvordan kan du gjøre dette når du vet hvor mye godt jeg har gjort for deg?», forklarer 41-åringen.

Sittende i sofaen grep han rundt halsen hennes, mens hun skal ha prøvd å klore ham for å få ham til å slippe taket.

INNGANGSPARTIET: Den thailandske kvinnen bodde i Lier. Foto: Truls Aagedal / TV 2

I etterkant av hendelsen har politiet funnet sæd fra tiltalte på et teppe i hybelen. Han mener dette var andre og siste gang de hadde sex.

– Hun truet med å ringe kona mi og fortelle alt, sier mannen, som forklarer at kona ikke visste om verken spillegjelden eller kontakten han hadde med den eldre thailandske kvinnen.

Tiltalte mistet fullstendig kontrollen, sier han.

– Hun har to treningsmanualer ved sofaen der. Jeg tok en i hver hånd og traff henne i hodet. Da jeg så henne ligge på gulvet, tenkte jeg «Gud, hva har skjedd? Hvordan er dette mulig?».

«Sukanya! Sukanya!»

Mannen har forklart at han trodde Banglek døde av slagene mot hodet, men obduksjonen har vist at hun døde av kvelning. Dette har han ingen forklaring på.

– Jeg prøvde å høre om hun pustet og forsøkte så godt jeg kunne å hjelpe henne. Jeg la en pute under hodet hennes og tok pulsen på halsen, men det var ingen reaksjon. Jeg ropte: «Sukanya! Sukanya!», men det var ingen tegn til liv.

Tiltalte gjentar flere ganger at han sliter med å forstå hva som skjedde.

– Om tre dager er det et år siden. For meg har hvert sekund, hvert minutt, hver dag og hver uke gått med til å tenke på hvordan dette kunne skje, sier han.

Takker politiet

Da han skjønte at kvinnen var død, forlot tiltalte hybelen hennes.

I bilen på vei hjem ringte han kona og fortalte hva som hadde skjedd.

– Hun ble sjokkert og begynte å gråte, sier han.

MØTEPUNKT: Tiltalte og fornærmede pleide å møtes på en bingohall i Drammen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Drapsmannen tok seg en dusj før han ringte politiet.

– Jeg ringte og sa det hadde skjedd noe så alvorlig at jeg ikke var i stand til å forklare det, og jeg spurte om de kunne komme og hente meg, sier han.

Politiet fikk likevel navnet til Banglek og rykket ut til åstedet.

Samtidig kjørte de hjem til tiltalte og pågrep ham. I retten er han takknemlig for at politiet pågrep ham på en rolig og kontrollert måte, og for behandlingen han har fått gjennom et år i varetekt.

Erkjenner delvis straffskyld

Til tross for gjentatte spørsmål fra både statsadvokat Vibeke Gjøslien og forsvarer Jon Anders Hasle svarer tiltalte unnvikende på spørsmål om relasjonen til Banglek.

På spørsmål fra advokat Hasle om hvorvidt relasjonen primært hadde med spilling å gjøre, svarer han at han «tror det».

FORSVARER: Advokat Jon Anders Hasle representerer den drapstiltalte 41-åringen i retten. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Han har erkjent delvis straffskyld i saken, men er tydelig på at han aldri hadde til hensikt å drepe 69-åringen.

Hasle mener derfor at hans klient skal dømmes for vold med døden til følge og ikke for drap.

– Volden er utøvet som en frustrasjon, helt uten noen tanker om at utfallet kunne bli som det ble, sier Hasle til TV 2.

Bistandsadvokaten til Bangleks etterlatte sønn ønsker ikke å kommentere saken.

Onsdag skal partene holde sine prosedyrer i saken.